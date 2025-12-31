Quang Tuấn bớt lạc lõng

|
Trong đội hình Running Man Vietnam năm nay, Quang Tuấn là thành viên gây lo lắng nhất ở chặng đầu. Khi hai thành viên mới là Anh Tú Atus và Quân A.P nhập cuộc tốt, nam diễn viên Địa đạo có phần lạc lõng. Anh ít nói, phản ứng chậm và thời lượng lên hình ít so với các người chơi khác.
Sau vài tập đầu, Quang Tuấn lên tiếng trước những phản ứng trái chiều của khán giả những ngày qua. Theo nam diễn viên, anh lắng nghe các góp ý, khen chê từ phía công chúng. "Tuấn cảm ơn những tình cảm từ phía mọi người. Một số góp ý nói rằng Tuấn nói ít, khờ quá. Thực ra mỗi chương trình, Tuấn đều cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Running Man là chương trình thực tế, yêu cầu nghệ sĩ phải thật. Tuấn bên ngoài như thế nào là vào chương trình như vậy. Trong Running Man, mỗi người một màu sắc, tính cách riêng biệt", anh nói.
Trong một vài thử thách liên quan đến suy luận, Quang Tuấn tính toán chậm và thiếu sự nhanh nhạy. Tuy nhiên, càng về sau, nam diễn viên cho thấy sự bứt phá. Anh dần bắt được nhịp chương trình, phát huy lợi thế về chiều cao, thể lực. Ở một số thử thách về vận động, Quang Tuấn giành chiến thắng trước các đối thủ.
Trong chương trình, anh có biệt danh là "công chúa". Quang Tuấn cũng được Trấn Thành và các thành viên còn lại yêu mến vì tính cách hiền lành, chân thật. Với "bóng hồng" duy nhất trong chương trình là Lan Ngọc, Quang Tuấn nhiều nhường cô hoặc hỗ trợ khi đàn em gặp chấn thương, khó khăn lúc di chuyển.
Ở những tập gần đây, Quang Tuấn đã cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. Một số câu nói của anh khi giao lưu với khách mời cũng tạo ra sự hài hước, vui vẻ. Trước đây, Quang Tuấn hiếm khi chơi chương trình truyền hình thực tế. Diễn viên cho biết vợ là người động viên anh tham gia Running Man Vietnam năm nay. "Những ngày quay đầu tiên, tôi khá thụ động, không biết nói gì. May mắn có Trấn Thành động viên nhiều. Trấn Thành nói: 'Ông cứ là ông đi. Khán giả sẽ cảm nhận được và thương ông thôi'. Bé Ngọc, Phát, Quân A.P.., mọi người cũng hỗ trợ và giúp tôi nhiều", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Quang Tuấn là diễn viên thực lực của điện ảnh Việt. Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, gần nhất có Địa đạo, Nhà ma xó, Truy tìm Long diên hương...
