Quang Tuấn bớt lạc lõng

Ở những tập gần đây, Quang Tuấn đã cởi mở và chia sẻ nhiều hơn. Một số câu nói của anh khi giao lưu với khách mời cũng tạo ra sự hài hước, vui vẻ. Trước đây, Quang Tuấn hiếm khi chơi chương trình truyền hình thực tế. Diễn viên cho biết vợ là người động viên anh tham gia Running Man Vietnam năm nay. "Những ngày quay đầu tiên, tôi khá thụ động, không biết nói gì. May mắn có Trấn Thành động viên nhiều. Trấn Thành nói: 'Ông cứ là ông đi. Khán giả sẽ cảm nhận được và thương ông thôi'. Bé Ngọc, Phát, Quân A.P.., mọi người cũng hỗ trợ và giúp tôi nhiều", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.