Negav khóc và tiếc nuối ở concert Anh trai

Concert Anh trai "say hi" cho thấy sự đầu tư chỉn chu về quy mô, dàn dựng, đem lại cảm giác trọn vẹn. Đáng tiếc, quán quân Negav không thể hiện được nhiều điều.

Hiếm khi nào vũ trụ "say hi" lại vấp phải nhiều nghi ngờ như ở thời điểm hiện tại. Không chỉ sức hút của mùa hai chưa thể vượt qua thành công rực rỡ của mùa đầu tiên, chặng cuối của chương trình còn phát sinh hàng loạt tranh cãi. Ngay cả MC Trấn Thành - người từng được xem là “linh hồn” của thương hiệu - cũng gặp không ít bất ổn trong đêm chung kết.

Chỉ hai tuần sau những tranh cãi đó, Anh trai "say hi" nhanh chóng bước vào phép thử tiếp theo với đêm concert quy tụ hàng chục nghìn khán giả tại TP.HCM. Bên cạnh việc là dấu mốc quen thuộc sau mỗi hành trình "say hi", đêm diễn lần này còn là dịp để ê-kíp có thể lấy lại niềm tin nơi khán giả.

Và sau gần bốn tiếng chương trình, đội ngũ sản xuất cùng các nghệ sĩ đã phần nào hoàn thành nhiệm vụ, khi khắc phục phần lớn những hạn chế từ trước.

Vũ Cát Tường, B Ray tỏa sáng

Sau phần intro, đêm nhạc mở màn bằng màn trình diễn của hai liên minh ở live stage 1. Cả hai đều mang màu sắc vui nhộn, giúp khuấy động không khí ngay từ đầu. Chill guys ngon zai nổi bật nhờ các đoạn rap biến hóa, phát huy thế mạnh của đội hình quy tụ nhiều rapper kỳ cựu như B Ray, BigDaddy và Phúc Du. Ở chiều ngược lại, Độc nhất vô nhị lại gây ấn tượng với nền nhạc dance sôi động, đặc biệt là phần vũ đạo cuốn hút của Sơn.K và CONGB.

Tiếp đó, concert tạo bất ngờ khi hit HERMOSA được phối lại theo phong cách rock hầm hố, mạnh mẽ hơn so với bản gốc. buitruonglinh, Sơn.K và CONGB chứng minh vì sao họ là những cái tên nổi bật của chương trình, với màn trình diễn đồng đều từ vũ đạo, âm nhạc đến thần thái sân khấu. Trong đó, chất giọng của CONGB là dễ gây chú ý nhất, đặc biệt ở những đoạn bè cao, sáng và giàu tình cảm.

Vũ Cát Tường, B Ray là điểm nhấn của đêm diễn.

Khác với chương trình đối thủ vốn tận dụng nhiều EDM và house để duy trì không khí sôi động xuyên suốt, Anh trai "say hi" lại trung thành với pop và pop ballad. Phần lớn các màn trình diễn được xây dựng theo tiêu chí bắt tai, dễ nghe, giúp bốn tiếng concert trôi qua khá nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc nhiều rapper phải đảm nhận phần hát khiến một số tiết mục thiếu độ mượt mà, điển hình là các phân đoạn của Robber, Karik hay Mason, Negav.

Song chính khác biệt này lại vô tình tạo lợi thế cho giọng hát của Vũ Cát Tường. Từ Thức đến Người như anh xứng đáng cô đơn, chất giọng ấm áp, độc đáo của anh trai 33 tuổi luôn bật lên rõ rệt giữa các đồng đội là rapper. Vũ Cát Tường còn thể hiện kinh nghiệm trình diễn dày dặn khi rất nhiều tiết mục không cần đến playback (giọng thu sẵn); cách hát tình cảm nhưng vẫn gọn gàng, không sa đà vào luyến láy, tạo cảm giác sến như một số anh trai trẻ tuổi khác.

Dù vậy, vẫn có một số rapper cho thấy sự thích nghi tốt, mà B Ray là trường hợp tiêu biểu. Điều này thực chất không quá bất ngờ bởi trước đó, anh đã sở hữu nhiều ca khúc pha trộn giữa hiphop và pop. Với số lượng tiết mục dày đặc, B Ray cũng là một trong những gương mặt nổi bật của concert.

Ở mảng rap, TEZ bất ngờ gây chú ý dù không phải cái tên quá nổi bật ở game show. Không sở hữu thời lượng xuất hiện nhiều, song việc được trao những phân đoạn hợp lý giúp nam rapper phô diễn được các đoạn fast flow đắt giá.

Ngược lại, Negav không phải là gương mặt quá nổi bật trong tổng thể chương trình. Về mặt âm nhạc, những tiết mục có sự góp mặt của anh thường được xây dựng khá thú vị. Nam nghệ sĩ cho thấy sự đa năng khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau, từ rap, hát đến tương tác sân khấu. Tuy nhiên, việc thiếu một thế mạnh rõ ràng khiến quán quân Anh trai "say hi" bị chìm khi bước vào không gian diễn live.

Đêm nhạc cũng có một số bản phối thú vị bên cạnh các ca khúc pop, pop ballad có cấu trúc tương đối đơn giản. Đơn cử là đoạn drop mang màu sắc house trong To your ex; không gian âm nhạc u tối được tạo nên chủ yếu từ tiếng guitar bass của Đoạn kịch câm, hay phần intro Ai yêu anh nhất với những ngón đàn được xử lý điệu nghệ.

Dù vậy, concert vẫn còn một vài điểm hạn chế. Việc sử dụng playback khá nhiều, đặc biệt ở các tiết mục sôi động, phần nào làm giảm cảm giác trình diễn live. Một số ca sĩ còn có khoảnh khắc hát lệch nhạc hoặc biểu diễn mà không cầm micro.

Bên cạnh đó, khâu dàn dựng ở một vài tiết mục chưa thật sự hợp lý. Đơn cử phần cuối tiết mục Make up, khi âm nhạc được đẩy lên để tạo đoạn drop, khiến khán giả mong chờ vũ đạo hoành tráng, song các nghệ sĩ lại chủ yếu di chuyển quanh sân khấu, không khớp nhạc.

Negav không quá nổi bật.

Phần kỹ thuật được cải thiện

Kể từ concert Em xinh “say hi”, nhà sản xuất đã cho thấy sự tiến bộ đáng kể về mặt kỹ thuật sân khấu, và đêm diễn lần này cũng không ngoại lệ.

Ánh sáng được đầu tư kỹ lưỡng hơn, đi kèm hệ thống hiệu ứng phong phú, linh hoạt. Phần intro chưa thật sự tạo ấn tượng mạnh về mặt thị giác, song vẫn mang lại cảm giác thú vị, phù hợp với không khí Giáng sinh.

Ê-kíp cũng đầu tư nhiều đạo cụ và ý tưởng bám sát nội dung ca khúc, qua đó tạo hiệu quả rõ rệt và góp phần khuấy động không khí. Có thể kể đến con tàu biển di chuyển quanh khán đài trong Sớm muộn thì; phần trình diễn Bounce tại công viên nước; hay bối cảnh Giáng sinh được dàn dựng cho Đêm giáng sinh mùa hạ.

Hệ thống màn hình LED vận hành ổn định, ghi lại trọn vẹn nhiều khoảnh khắc tỏa sáng của nghệ sĩ. Nhịp độ chương trình được giữ ở mức hợp lý, không sa đà vào các màn giao lưu hay hỏi đáp kéo dài.

Concert đầu tiên của Anh trai "say hi" mùa 2 được tổ chức khá chỉn chu.

Điểm trừ đáng tiếc là một bộ phận khán giả phản ánh tầm nhìn sân khấu chưa thật sự thuận lợi. Việc thay đổi thiết kế, từ sân khấu chữ T sang cấu trúc mới, khiến một số hạng vé bị hạn chế góc quan sát, đặc biệt là khu vực fanzone (hạng vé đứng gần sân khấu).

Dù vậy, xét tổng thể, đây có thể xem là một trong những concert được tổ chức tốt nhất của nhà sản xuất "say hi" đến thời điểm hiện tại. Do số lượng hit chưa nhiều, bầu không khí khán giả khó đạt độ bùng nổ như một năm trước đó. Song nếu duy trì được phong độ này, concert của thế hệ anh trai thứ hai vẫn đầy hy vọng có thể tổ chức thêm nhiều đêm nữa.