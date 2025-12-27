Negav khóc sau ồn ào hủy show

Concert Anh trai "say hi" mùa hai diễn ra tối 27/12 tại TP.HCM. Trên sân khấu, Negav bật khóc, gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ.

Tối 27/12, concert đầu tiên của Anh trai "say hi" mùa hai chính thức diễn ra tại TP.HCM, quy tụ 30 anh trai cùng các khách mời. Đêm nhạc có chủ đề A Merry X'Mas, thu hút hàng nghìn khán giả tham dự.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ lần lượt trình diễn những tiết mục được dàn dựng công phu mang lại không khí vui tươi, bùng nổ. Trong đó, sự xuất hiện của Negav - quán quân Anh trai "say hi" mùa hai gây chú ý. Đây cũng là lần đầu tiên nam rapper lộ diện sau ồn ào bị hủy show.

Trong phần giao lưu với Trấn Thành, Negav khóc và chia sẻ: "Tôi khóc vì quá tự hào về cộng đồng fan của mình. Tôi rất vinh hạnh khi nhận giải thưởng từ nhà tài trợ. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Negav khóc trên sân khấu concert Anh trai "say hi" mùa hai.

Ít ngày trước, Negav bị "gạch tên" khỏi một chương trình âm nhạc lớn ở Quảng Ninh. Trước đó, hình ảnh và tên của quán quân Anh trai "say hi" được ban tổ chức giới thiệu trong poster quảng bá. Song khi đăng tải poster lên mạng xã hội, dân mạng "tràn" vào fanpage, để lại nhiều bình luận, phản ứng tiêu cực.

Negav trở thành quán quân Anh trai "say hi" mùa hai sau đêm chung kết diễn ra tối 13/12. Chiến thắng của anh sau đó vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ dân mạng lại nổ ra. Việc một nghệ sĩ từng vướng hàng loạt ồn ào về đời tư lại được vinh danh ở bục cao nhất khiến công chúng đặt dấu chấm hỏi về trách nhiệm của nhà sản xuất.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001, từng được yêu mến qua mùa 1 của Anh trai "say hi" và các sản phẩm âm nhạc.

Từ cuối 2024, Negav bị tẩy chay vì loạt bài đăng nhạy cảm từ vài năm trước của rapper này bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Sau vài tháng dừng hoạt động, Negav dần trở lại với công việc.

Đến tháng 8/2025, Negav vướng tranh cãi khi xuất hiện với tư cách khách mời trong sự kiện của một nhãn hàng dành cho phụ nữ. Cùng thời điểm, mạng xã hội lan truyền bài viết của Công ty luật PN Legal. Đơn vị cho biết được ủy quyền bởi Negav, cảnh báo những hành vi xuyên tạc, vu khống. Đáng nói bài đăng của công ty kèm văn bản Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm dùng công nghệ cao (A05). Vài giờ sau đó, trên fanpage chính thức, A05 thông báo mời cá nhân liên quan đến bài đăng làm việc, xác minh thông tin.

Tối 30/8, PN Legal cho biết đã làm việc, giải trình với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (A05). PN Legal khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Negav theo quy định pháp luật hiện hành. Sau đó, Negav rút khỏi một số chương trình, show diễn. Anh trai "say hi" mùa hai đánh dấu sự trở lại của Negav sau ồn ào.