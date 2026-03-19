Sở Văn hóa TP.HCM xử lý sai phạm của Bùm Bum

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết trích đoạn cải lương "Mê Linh biệt khúc" của Bùm Bum không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận từ Sở.

Chiều 19/3, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nhận các câu hỏi về việc Bùm Bum, cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh diễn trích đoạn Mê Linh biệt khúc trong show Tự tình phương Nam 4, gây bức xúc trong dư luận vì diễn cẩu thả, thiếu chuẩn mực, "phá nát cải lương"...

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, ngày 26/2, Sở nhận được Văn bản đề nghị tổ chức biểu diễn số 3.10/KL-2024 của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan về đề nghị tổ chức chương trình Tự tình phương Nam 4.

Căn cứ thành phần hồ sơ của Công ty TNHH Giải trí Kim Loan, ngày 5/3, Sở Văn hóa và Thể thao đã có Văn bản chấp thuận số 2561/SVHTT-NT cho Công ty TNHH Giải trí Kim Loan tổ chức chương trình nói trên. Hội đồng Nghệ thuật Sở đã có buổi thẩm định chương trình trước khi chương trình diễn ra.

Tuy nhiên, qua công tác quản lý nhà nước, Sở xác định đơn vị tổ chức có dấu hiệu sai phạm, cụ thể trích đoạn cải lương Mê Linh biệt khúc của Võ Thị Thùy Dung (nghệ danh: Bùm Bum) không nằm trong danh mục các tiết mục đã đăng ký và được chấp thuận của Sở Văn hoá và Thể thao tại chương trình trên.

Bùm Bùm bị phản ứng khi diễn trích đoạn Mê Linh biệt khúc.

Ngày 16/3, Sở đã có buổi làm việc với các cơ quan có liên quan, trong đó có đại diện Công ty TNHH Giải trí Kim Loan (đại diện là bà Phạm Nguyễn Thái Hiền - Giám đốc). Qua buổi làm việc, đại diện Công ty đã nhìn nhận sai phạm khi biểu diễn các tiết mục nằm ngoài danh mục đã được Sở chấp thuận tại văn bản số 2561/SVHTT-NT.

Hiện tại Sở đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, xác lập hành vi và tiến hành xử lý các bước tiếp theo theo quy định pháp luật.

Sở Văn hóa và Thể thao khẳng định luôn khuyến khích tinh thần kế thừa, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, tinh thần sáng tạo trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, đối với những tác phẩm nghệ thuật kinh điển, những vai diễn được xem là mẫu mực của nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam, có tính học thuật và giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, các bạn trẻ và nghệ sĩ trẻ cần chuyên tâm trao dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng biểu diễn, nghiên cứu sâu kịch bản, có tinh thần cầu thị, chủ động học hỏi và trau dồi bản thân từ các thầy cô, các nghệ sĩ tiền bối, cân nhắc trước khi trình diễn trước công chúng.

"Đây là sự tôn trọng cần thiết đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống và đối với khán giả. Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường hơn nữa vai trò chuyên môn của Hội đồng nghệ thuật trong công tác định hướng hoạt động biểu diễn, có những biện pháp phù hợp để các chương trình nghệ thuật diễn ra đúng định hướng thẩm mỹ, có chất lượng về mặt chuyên môn và tuân thủ theo các quy định của pháp luật", theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM.

Trước đó, Bùm Bum thể hiện trích đoạn Mê Linh biệt khúc từ vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh trong chương trình Tự tình phương Nam 4 diễn tại rạp Hồng Liên (TP.HCM) nhân dịp 8/3. Bùm Bum đảm nhận vai Trưng Trắc và Hồ Khắc Tùng vào vai Thi Sách. Song màn thể hiện của Bùm Bum nhận phản ứng dữ dội từ công chúng. Cô diễn cẩu thả, bị cho là "phá nát cải lương" và vai diễn kinh điển.

Bùm Bum tên thật là Võ Thị Thùy Dung. Cô là con gái của nghệ sĩ Tiểu Linh. Tiểu Linh là em trai ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Trước đây, Bùm Bum chủ yếu livestream bán hàng cùng Hồng Loan - con gái Vũ Linh.