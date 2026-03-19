Xoài Non khác lạ vì nhuộm da?

Xoài Non gây chú ý khi đăng ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây. Cô vướng nghi vấn nhuộm da nâu để thay đổi vẻ ngoài.

Vẻ ngoài của Xoài Non tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận của công chúng. Trên trang cá nhân, người yêu của Gil Lê đăng tải một số bức ảnh trong kỳ nghỉ dưỡng gần đây. Xoài Non diện set đồ với đầm trắng phối cùng phụ kiện gồm túi cói và trang sức. Thiết kế giúp cô khoe hình thể cân đối, khỏe khoắn. Song sự chú ý đổ dồn vào làn da có phần khác biệt của Xoài Non.

Không ít dân mạng nghi vấn Xoài Non đã nhuộm da nâu để thay đổi phong cách, vẻ ngoài. Tuy nhiên, bạn gái Gil Lê không phản hồi thông tin nói trên.

Trước đây, hình ảnh của Xoài Non gắn liền với làn da trắng hồng. Cô cũng chuộng những thiết kế tôn vẻ nữ tính, ngọt ngào.

Nhuộm da nâu (tanning) gần đây được nhiều người nổi tiếng như Phương Ly, Khánh Huyền 2K4... yêu thích. Sau khi thay đổi màu da, các người đẹp cũng phá cách về trang phục, layout trang điểm. Đơn cử, Phương Ly chăm đăng tải những hình ảnh mới với trang phục bikini hay outfit nóng bỏng, tôn dáng săn chắc. Ca sĩ thay đổi layout makeup, phụ kiện để phù hợp với màu da nâu.

Trở lại với Xoài Non, cô đang có chuyện tình hạnh phúc và ngọt ngào bên Gil Lê. Cả hai đồng hành trong công việc và cuộc sống đời thường. Gil Lê tỏ ra yêu chiều người yêu. MC thường tặng quà bất ngờ hoặc dành những lời ngọt ngào gửi đến nửa kia.

Cả hai thường xuyên có những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Ở chuyến đi gần nhất tại Thượng Hải, Trung Quốc, Gil Lê tình tứ và hôn bạn gái.

Mối quan hệ giữa Gil Lê và Xoài Non thu hút sự chú ý từ giữa năm 2024, khi cả hai nhiều lần sánh đôi tại các sự kiện và tương tác thân mật trong livestream.

Lần đầu cả hai công khai mối quan hệ là trong buổi họp báo ra mắt chương trình Chị đẹp đạp gió. Thời gian sau đó, cả Gil Lê và Xoài Non đều không ngần ngại chia sẻ công khai về mối quan hệ. Xoài Non thường xuyên xuất hiện tại hậu trường các chương trình Gil Lê tham gia, đặc biệt là Chị đẹp đạp gió.