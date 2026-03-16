Oscar bị chê 'nhàm chán và tệ nhất lịch sử'

Trên mạng xã hội, hàng loạt phản ứng, tranh luận bùng nổ về lễ trao giải Oscar năm nay.

Theo Mirror, Oscar 2026 có thể là đêm tuyệt vời, đáng nhớ đối với một số nhà làm phim, diễn viên, song với khán giả truyền hình lại trái ngược. Sau khi lễ trao giải khép lại, hàng loạt bình luận trái chiều, phản ứng nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, một bộ phận khán giả gọi đây là "Oscar nhàm chán và tệ hại nhất lịch sử".

Trên X, một tài khoản mạng bình luận: "Đây là buổi lễ trao giải nhàm chán, rời rạc, nhiều sự cố nhất mà tôi từng chứng kiến ​​trong 20 năm qua. Ai đã làm kịch bản cho chương trình năm nay vậy". "Conan O'Brien là một thảm họa ngay từ khi lễ trao giải bắt đầu. Quá thất vọng, hãy đưa Jimmy Kimmel, Ricky hay Chris Rock trở lại", một khán giả khác nêu quan điểm.

Leonardo DiCaprio thất bại trước Michael B. Jordan tại Oscar 2026. Ảnh: ABC.

Việc ban tổ chức chương trình cắt ngắn thời lượng những bài phát biểu của cá nhân giành chiến thắng tại Oscar cũng khiến không ít người xem truyền hình bức xúc.

Ngoài ra, nhiều sự cố về kỹ thuật đã xảy đến tại Oscar năm nay. Đáng chú ý, ngay trong bài phát biểu mở màn của Conan O'Brien, khi ông pha trò về DiCaprio, máy quay đột ngột mất tín hiệu. Người xem truyền hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với lễ trao giải năm nay.

Trong bài báo thống kê những khoảnh khắc tệ hại nhất tại lễ trao giải Oscar 2026, People đưa tin ở những hạng mục có nhóm nghệ sĩ cùng lên nhận giải (điển hình là giải Phim hoạt hình xuất sắc), dàn nhạc gần như lập tức vang lên ngay khi người tiếp theo vừa định mở lời phát biểu.

Tình huống trở nên trớ trêu khi nhiều nghệ sĩ chỉ biết đứng hình, ngơ ngác nhìn chiếc micro tự động hạ thấp dần ngay trước mặt. Khi ca khúc Golden (phim KPop Demon Hunters) giành chiến thắng, tiếng nhạc nền vang lên át cả tiếng người nhận giải dù họ chưa kịp nói lời cảm ơn.

"Dẫu biết việc đảm bảo thời lượng sóng truyền hình là áp lực lớn, việc cướp micro một cách đầy thô bạo của những người đang ở đỉnh cao vinh quang - khoảnh khắc có thể chỉ đến một lần trong đời họ - bị coi là hành động thiếu tôn trọng nghệ sĩ", People nhận định.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua.

One Battle after Another đại thắng với nhiều giải thưởng quan trọng được trao, gồm: Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Casting, Nam phụ xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.