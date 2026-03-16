Oscar bị chê 'nhàm chán và tệ nhất lịch sử'

  • Thứ hai, 16/3/2026 12:20 (GMT+7)
Trên mạng xã hội, hàng loạt phản ứng, tranh luận bùng nổ về lễ trao giải Oscar năm nay.

Theo Mirror, Oscar 2026 có thể là đêm tuyệt vời, đáng nhớ đối với một số nhà làm phim, diễn viên, song với khán giả truyền hình lại trái ngược. Sau khi lễ trao giải khép lại, hàng loạt bình luận trái chiều, phản ứng nổ ra trên các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, một bộ phận khán giả gọi đây là "Oscar nhàm chán và tệ hại nhất lịch sử".

Trên X, một tài khoản mạng bình luận: "Đây là buổi lễ trao giải nhàm chán, rời rạc, nhiều sự cố nhất mà tôi từng chứng kiến ​​trong 20 năm qua. Ai đã làm kịch bản cho chương trình năm nay vậy". "Conan O'Brien là một thảm họa ngay từ khi lễ trao giải bắt đầu. Quá thất vọng, hãy đưa Jimmy Kimmel, Ricky hay Chris Rock trở lại", một khán giả khác nêu quan điểm.

Leonardo DiCaprio thất bại trước Michael B. Jordan tại Oscar 2026. Ảnh: ABC.

Việc ban tổ chức chương trình cắt ngắn thời lượng những bài phát biểu của cá nhân giành chiến thắng tại Oscar cũng khiến không ít người xem truyền hình bức xúc.

Ngoài ra, nhiều sự cố về kỹ thuật đã xảy đến tại Oscar năm nay. Đáng chú ý, ngay trong bài phát biểu mở màn của Conan O'Brien, khi ông pha trò về DiCaprio, máy quay đột ngột mất tín hiệu. Người xem truyền hình không hiểu chuyện gì đang xảy ra với lễ trao giải năm nay.

Trong bài báo thống kê những khoảnh khắc tệ hại nhất tại lễ trao giải Oscar 2026, People đưa tin ở những hạng mục có nhóm nghệ sĩ cùng lên nhận giải (điển hình là giải Phim hoạt hình xuất sắc), dàn nhạc gần như lập tức vang lên ngay khi người tiếp theo vừa định mở lời phát biểu.

Tình huống trở nên trớ trêu khi nhiều nghệ sĩ chỉ biết đứng hình, ngơ ngác nhìn chiếc micro tự động hạ thấp dần ngay trước mặt. Khi ca khúc Golden (phim KPop Demon Hunters) giành chiến thắng, tiếng nhạc nền vang lên át cả tiếng người nhận giải dù họ chưa kịp nói lời cảm ơn.

"Dẫu biết việc đảm bảo thời lượng sóng truyền hình là áp lực lớn, việc cướp micro một cách đầy thô bạo của những người đang ở đỉnh cao vinh quang - khoảnh khắc có thể chỉ đến một lần trong đời họ - bị coi là hành động thiếu tôn trọng nghệ sĩ", People nhận định.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 được tổ chức tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, tôn vinh các tác phẩm và cá nhân xuất sắc của ngành điện ảnh trong năm qua.

One Battle after Another đại thắng với nhiều giải thưởng quan trọng được trao, gồm: Kịch bản chuyển thể xuất sắc, Casting, Nam phụ xuất sắc, Dựng phim xuất sắc, Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc.

Công thức kiếm tiền của Taylor Swift

Giảng viên tại Đại học California, Berkeley đã giải thích về các chiến lược kinh doanh của Taylor Swift trong cuốn sách mới The Glory of Giving Everything.

Cuốn sách không viết theo trình tự thời gian phát triển của Swift. Thay vào đó, Haryanto gắn kết các khái niệm kinh tế và bài học kinh doanh vào sự nghiệp của Swift để giải thích sự thành công của ngôi sao này.

Haryanto không chỉ phân tích kỹ Eras Tour mà còn đi ngược lại khởi đầu sự nghiệp của Swift với góc nhìn kinh doanh. Swift đã bước vào dòng nhạc đồng quê và nhận ra nhu cầu thưởng thức thể loại này từ thế hệ trẻ, những người cũng khao khát có những thần tượng cùng tuổi mình.

Sean Penn thắng Oscar 2026 nhưng không đến

Sean Penn đã không xuất hiện tại lễ trao giải Oscar 2026 dù được vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc.

2 giờ trước

    Giải thưởng Viện Hàn lâm (Academy Awards) thường được biết đến với tên giải Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Kể từ năm 1928, giải Oscar được trao hàng năm tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của điện ảnh trong năm của các đạo diễn, diễn viên, kịch bản và nhiều lĩnh vực khác. Tổng cộng đã có 3.048 giải Oscar đã được trao tặng từ khi bắt đầu giải thưởng đến năm 2017.

    Bạn có biết: Phần thưởng của giải Oscar là một bức tượng nhỏ gồm phần gốc bằng kim loại đen được mạ vàng và britannium, cao 34 cm và nặng 3,85 kg có hình dáng của một hiệp sĩ. Từ năm 1950 Viện Hàn lâm quy định chủ nhân của các bức tượng Oscar không được phép bán bức tượng, trừ trường hợp bán lại cho chính Viện Hàn lâm với giá tượng trưng 1 USD.

    • Lần đầu tiên: 1928
    • Được trao bởi: Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ

Miu Le noi khong yeu nguoi trong showbiz hinh anh

Miu Lê nói không yêu người trong showbiz

21 giờ trước 15:49 15/3/2026

0

Nữ ca sĩ cho biết cô không thích yêu người hoạt động trong giới giải trí. Miu Lê cũng tiết lộ lý do không công khai người yêu.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

