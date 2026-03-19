Nghịch lý phim Việt

Hàng loạt dự án nội địa nối đuôi nhau ra mắt. Thị trường điện ảnh sôi động song chất lượng thiếu tương xứng.

Khác cùng kỳ mọi năm, điện ảnh Việt sau mùa phim Tết Bính Ngọ vẫn tấp nập với nhiều tác phẩm thay nhau trình chiếu. Hầu như các tuần đều có dự án điện ảnh mới phát hành hoặc công bố.

Phòng vé Việt sôi động và tổng doanh thu sắp sửa cán mốc 1.000 tỷ trong quý đầu tiên của năm 2026. Song ngoài Thỏ ơi, chưa có phim Việt nào khác có thể tạo ra bất ngờ lớn về doanh thu phòng vé. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, chưa có dự án cán mốc 150 tỷ đồng .

Ngoài ra, chất lượng các dự án phát hành gần đây đang vấp phải phản ứng trái chiều. Điển hình là Quỷ nhập tràng 2 - phim kinh dị với chất lượng dưới mức trung bình nhưng doanh thu lại tỷ lệ nghịch.

Phim Việt chen chúc

Thông thường, giữa tháng 2 đến tháng 3 thường là giai đoạn “trũng” của điện ảnh Việt. Cùng kỳ các năm trước, hầu hết nhà làm phim nội địa thường né thời điểm này. Năm ngoái, tháng 3 chứng kiến sự đổ bộ của loạt phim ngoại như Mickey 17 (Bong Joon Ho), Snow White (Marc Webb)…. Trong khi đó, phim Việt chỉ có hai dự án gồm Quỷ nhập tràng (Pom Nguyễn) và Âm dương lộ (Hoàng Tuấn Cường) trình chiếu.

Hay 2024, trong tháng 3, điện ảnh Việt cũng có hai phim phát hành là Quý cô thừa kế (Hoàng Duy) và Sáng đèn (Hoàng Tuấn Cường - chiếu lại sau khi dời lịch mùa Tết Nguyên đán).

Trong số những cái tên ở trên, ngoại trừ Quỷ nhập tràng tạo được doanh thu ấn tượng, loạt dự án còn lại đều bê bết, gây thua lỗ cho nhà sản xuất.

Song tình thế trái ngược xảy đến trong năm nay. Một loạt dự án điện ảnh trải dài từ giữa cuối tháng 2 đến đầu tháng 3. Từ Nhà mình đi thôi (Trần Đình Hiền), Cảm ơn người đã thức cùng tôi (Chung Chí Công) đến Tài (Mai Tài Phến), gần nhất có Quỷ nhập tràng 2 (Pom Nguyễn ) và Bus: Chuyến xe một chiều (Luk Vân).

Mỗi một dự án theo đuổi đề tài, thể loại khác nhau. Thành tích doanh thu, chất lượng cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Hai dự án được quan tâm gồm Tài và Quỷ nhập tràng 2 đang vượt lên trên bảng tổng sắp doanh thu. Đến chiều 18/3, nhà sản xuất Tài công bố dự án cán mốc 100 tỷ đồng . Đây là phim Việt đầu tiên trong tháng 3 và là dự án thứ 4 tính từ đầu năm đến nay đạt con số nói trên.

Thành tích này giúp Mai Tài Phến trở thành đạo diễn trăm tỷ. Ê-kíp của phim Tài vẫn tích cực các hoạt động quảng bá, truyền thông cho dự án. Mỹ Tâm, Mai Tài Phến cùng dàn diễn viên chăm chỉ cinetour ở nhiều tỉnh, thành phố trong những ngày tới. Ngoài cột mốc 100 tỷ, ê-kíp Tài được cho là hướng tới con số lớn hơn 150 tỷ đồng . Song theo diễn biến phòng vé, có thể Tài khó khăn để đạt con số nói trên.

Bộ phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đã cán mốc 100 tỷ đồng , theo công bố từ NSX.

Bởi lẽ hơn một tuần qua, bộ phim của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đã bắt đầu hạ nhiệt. Trên các nền tảng mạng xã hội, những bài đăng chê chất lượng của phim Tài, đặc biệt là kịch bản cũ, dễ đoán, xuất hiện khá dày. Bên cạnh đó, diễn xuất của Mỹ Tâm trong vai nữ cảnh sát nằm vùng, tiếp cận với nam chính Tài để triệt phá băng nhóm tội phạm, cũng nhận ý kiến trái chiều.

Các hoạt động truyền thông liên quan đến Tài đa phần nhắm tới câu chuyện tình cảm giữa Mỹ Tâm - Mai Tài Phến và tạo được độ chú ý ban đầu, nhất là với tệp fan của nữ ca sĩ. Nhưng càng về sau, khi các “content” liên quan đến chủ đề này, phủ ngập social, lại là “con dao hai lưỡi”. Vô hình trung, những thông tin liên quan đến phim Tài lại trở nên lép vế trên các nền tảng. Một bộ phận khán giả trung lập đặt câu hỏi: “Chất lượng Tài không có gì để truyền thông, ngoài nghi vấn chuyện tình yêu giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến?”.

Trong khi đó, đối thủ của Tài là Quỷ nhập tràng 2 lại chễm chệ ngôi vương trên đường đua phòng vé. Phim nhanh chóng hốt tiền ngoài rạp, với tốc độ khó tưởng tượng.

Tính đến chiều 18/3, tức gần một tuần phát hành, bộ phim của Pom Nguyễn vượt mốc 88 tỷ đồng . Số suất chiếu và tỷ lệ bán vé của dự án này đang ở mức cao. Với tốc độ hiện tại, phim sẽ sớm cán mốc 100 tỷ đồng trong ít ngày tới.

Với con số này, Pom Nguyễn (Nguyễn Thành Nam), có phim thứ hai cán mốc 100 tỷ (sau Quỷ nhập tràng 1). Nhiều năm trước, nam đạo diễn từng thất bại với Cù lao xác sống (2022) - bộ phim về đề tài xác sống, được đánh giá thảm họa, với doanh thu trên 12 tỷ đồng .

Chất lượng Quỷ nhập tràng 2 bị phản ứng.

Chất lượng Quỷ nhập tràng 2 không khá khẩm so với mùa 1. Tổng thể dự án gây thất vọng với kịch bản sơ sài, tẻ nhạt, diễn xuất của Khả Như, Quang Tuấn hay gương mặt mới Ngọc Hương đều kém ấn tượng. Điểm sáng duy nhất của dự án đến từ mức độ đầu tư về bối cảnh và thiết kế mỹ phẩm. Vì vậy, con số doanh thu trên 88 tỷ đồng của Quỷ nhập tràng gây kinh ngạc cho giới chuyên môn và khán giả mộ điệu điện ảnh. Thậm chí, trên mạng xã hội, đông đảo người xem, kể cả fan phim kinh dị cũng lên tiếng phản ứng về chất lượng dự án.

'Khó kiếm phim 200 tỷ đồng '

Hiện tại, tổng doanh thu phòng vé Việt trong quý I đã xấp xỉ con số 1.000 tỷ đồng . Nếu Quỷ nhập tràng 2 đạt tới con số 100 tỷ đồng , thị trường điện ảnh nội địa sẽ vươn tới con số kể trên. So với cùng kỳ 2025 ( 1.108 tỷ đồng - thống kê từ Box Office Vietnam), thành tích quý đầu tiên của năm nay có phần kém hơn. Tuy nhiên, khi nhìn vào dữ liệu phòng vé, dễ nhận thấy ngoài hiện tượng Thỏ ơi (Trấn Thành - trên 450 tỷ đồng ), không có phim Việt nào của quý I cán mốc 150 tỷ đồng (tính đến thời điểm hiện tại). Các dự án phát hành thời gian qua cũng khá chật vật để có thể đạt tới con số 100 tỷ đồng , đơn cử như Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) hay gần nhất có Tài (Mai Tài Phến).

Việc các dự án thay nhau trình làng, cũng phần nào ảnh hưởng đến thời gian trụ rạp, số lượng suất chiếu và mức độ quan tâm của khán giả đối với phim. Tuần đầu tiên do vậy chính là thời điểm vàng để quyết định thành bại của dự án. Ở giai đoạn này, tất cả nhà sản xuất, phát hành, đạo diễn đều lao vào "cuộc chiến" tổng lực ở nhiều phương diện như truyền thông, social, cinetour... nhằm giành lấy sự chú ý từ phía công chúng. Từng dự án cạnh tranh từng “mét vuông đất” để phủ sóng mạng xã hội.

Thái Hòa trở lại với phim Anh Hùng - dự án đầu tay của Võ Thạch Thảo.

Thị trường điện ảnh sôi động về số lượng, với sự gia nhập của đông đảo nhà làm phim, gồm cả các gương mặt thiện chiến của phim Việt nhiều năm qua lẫn các đạo diễn đầu tay. Dù vậy, doanh thu, chất lượng phim của từng dự án không đồng đều. Phần lớn, các dự án có mức đầu tư cao và chịu vung tiền trong các hoạt động truyền thông, marketing, quảng bá trong thời gian dài, có thể để đạt tới con số cao ngoài phòng vé. Ngược lại, các bộ phim kinh phí thấp dễ chịu cảnh ghẻ lạnh khi phát hành. Với tốc độ ra phim như hiện tại, không khó để dự đoán số lượng dự án có doanh thu thấp, gây thua lỗ cho nhà làm phim sẽ tăng vọt trong thời gian tới.

Cuộc đua tranh của phim Việt trong tháng cuối cùng của quý đầu tiên vẫn còn tiếp diễn. Sang đến tháng 4, một loạt dự án đang chờ thời điểm để trình làng. Đến dịp lễ 30/4 -1/5, một cuộc đại chiến phim Việt mới chính thức bùng nổ. Khi đó, có trên 5 dự án gồm Anh Hùng (Võ Thạch Thảo), Đại tiệc trăng máu (Phan Gia Nhật Linh), Trùm sò (Đức Thịnh), Heo năm móng (Lưu Thành Luân), Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng (Quốc Trung)... với hàng chục diễn viên sẽ tham gia vào cuộc đấu.