Khả Như hiện tại

Thành công phòng vé của Quỷ nhập tràng 2 một lần nữa khiến Khả Như được quan tâm. Tác phẩm đến từ đạo diễn Nguyễn Thành Nam sắp cán mốc 90 tỷ đồng (tính đến chiều 18/3). Trong phim, Khả Như đảm nhận vai Minh Như, con gái của ông chủ xưởng nhuộm Ba Hoàng. Trong hành trình trở về nhà sau quãng thời gian dài tha hương, Minh Như không được ba ruột chào đón. Cô bị coi là điềm gở, mang lại tai họa cho gia đình.

Trong dự án kinh dị với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Quang Tuấn, Vân Dung, Doãn Quốc Đam, màn thể hiện của Khả Như gây thất vọng. Phần lớn biểu cảm của nhân vật Minh Như trong phim, ngay cả khi chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng, đều chỉ dừng lại ở việc trợn mắt. Đài từ của nữ diễn viên cũng thiếu tự nhiên.

Trước đó, ở phần đầu tiên của Quỷ nhập tràng, Khả Như cũng vấp phải những lỗi tương tự. Nhiều năm qua, nữ diễn viên không có vai diễn đáng chú ý. Cô thường tham gia một số vai phụ hoặc dự án kinh dị.

Ở tuổi 39, Khả Như được khen trẻ trung và gợi cảm hơn so với trước. Cô cũng chú trọng đến phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Nhờ vòng một đầy đặn, nữ diễn viên ưu tiên chọn các trang phục cúp ngực hoặc trễ vai để khoe triệt để lợi thế hình thể.

Nữ diễn viên cũng chịu khó cập nhật những xu hướng thời trang, layout trang điểm mới. Trên trang cá nhân, Khả Như thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh mới hay cập nhật khoảnh khắc đời thường. Thời gian gần đây, cô và diễn viên Huỳnh Phương ngày càng quấn quít. Cả hai cũng thoải mái chia sẻ ảnh tình tứ bên nhau. Dù vậy, họ không lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Khả Như sinh năm 1987 là diễn viên, đạo diễn sân khấu và nhà sản xuất phim. Cô bắt đầu sự nghiệp từ sân khấu kịch Thế Giới Trẻ, sau đó lấn sân sang điện ảnh và truyền hình. Cô được biết tới qua các bộ phim như Cua lại vợ bầu, Nắng 3: Lời hứa của cha, “Em” là của em, Nhà bà Nữ…

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.