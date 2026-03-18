Nữ chính phim Việt 16+ từng bị 20 đạo diễn từ chối

Minh Kiên gây chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong lần chạm ngõ với điện ảnh. Á hậu có nhiều cảnh tình tứ với Vĩnh Đam trong phim.
| Á hậu Minh Kiên "debut" điện ảnh với vai nữ chính Mây trong dự án Bus: Chuyến xe một chiều. Trong phim, người đẹp đóng cặp cùng nam diễn viên Trần Lê Vĩnh Đam - mỹ nam được biết tới sau Thỏ ơi (Trấn Thành). Cặp đôi có nhiều phân cảnh tương tác tình tứ, dễ thương. Minh Kiên cho biết để được chọn vào nhân vật Mây, cô phải trải qua 3 lần casting. Trong thời gian làm việc với ê-kíp dự án, cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm về diễn xuất và khả năng ứng biến, xử lý tình huống trên phim trường.
Nói về cảnh hôn với Vĩnh Đam trong phim, Minh Kiên chia sẻ cả hai quen biết nhau từ trước và không cần phải tập luyện quá nhiều cho phân cảnh này. "Tuy nhiên trước khi quay, cả hai đã dành thời gian trao đổi để hiểu tâm lý nhân vật và chuẩn bị tinh thần tốt nhất. Khi bước vào cảnh quay, chúng tôi cố gắng giữ cảm xúc thật của nhân vật để hoàn thành nhanh trong khoảng 1 đến 2 take, thay vì phải quay lại nhiều lần", cô nói.
Hai năm qua, Minh Kiên đi casting liên tục. Cô kể từng bị 20 đạo diễn từ chối. Dù vậy, người đẹp không nản lòng. Theo Minh Kiên, mỗi lần casting đều là một cơ hội để học hỏi, rèn luyện bản thân và tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi chạm đến vai diễn phù hợp.
Minh Kiên sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,71 m, số đo 3 vòng 80-61-90 cm. Cô từng theo học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM. Năm 2023, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam và giành giải á hậu 2. Song vài năm qua, Minh Kiên không có nhiều hoạt động nổi bật.
Theo Minh Kiên, diễn viên là con đường mà cô theo đuổi lâu dài. Sau Bus: Chuyến xe một chiều, người đẹp sẽ tiếp tục góp mặt ở một số dự án điện ảnh khác, có thể kể tới như Trại buôn người, Giao điểm sinh tử.
|Á hậu sở hữu vẻ ngoài thanh mảnh, làn da nâu khoẻ khoắn. Cô xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô phải làm giúp việc để đủ tiền trang trải cuộc sống và lo lắng cho con gái. Minh Kiên từng chia sẻ cô luôn nỗ lực trong học tập và công việc. Người đẹp mong trở thành trụ cột tài chính trong gia đình để mẹ đỡ vất vả.
