Hứa Vĩ Văn lên tiếng hình ảnh nhập viện cấp cứu trên mạng

Nam diễn viên cho biết những clip, hình ảnh anh nằm trên giường bệnh đều là sai sự thật, được tạo bằng AI.

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Hứa Vĩ Văn đăng tải ảnh chụp những bài đăng trên một fanpage mạo danh mình, trong đó chia sẻ những thông tin không đúng sự thật. Tài khoản giả mạo này còn đăng tải thông tin nam diễn viên nhập viện cấp cứu, hiện điều trị tại bệnh viện. Trên fanpage với hơn 5.000 lượt theo dõi này, các đối tượng lừa đảo đăng tải rất nhiều clip về Hứa Vĩ Văn, thu hút lượng người xem và tương tác cao.

Anh cho biết: "Tính không đăng vì tài khoản giả mạo trên mạng quá nhiều. Nhưng lần này mọi chuyện đã đi hơi xa, ảnh hưởng đến bạn bè và người thân xung quanh nên mình xin nói một lần cho rõ. Đây là tài khoản giả và video sử dụng AI, có dấu hiệu không tốt. Mọi người cẩn thận và giúp mình report tài khoản này nhé".

Nam diễn viên gửi lời cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vì đã quan tâm, hỏi thăm. Hứa Vĩ Văn cũng xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.

Thời gian qua, các nghệ sĩ Việt lần lượt lên tiếng về tình trạng bị kẻ gian lợi dụng hình ảnh để lừa đảo, quảng cáo sản phẩm chưa rõ nguồn gốc hay app vay tiền nặng lãi. Thậm chí, nhiều fanpage sử dụng kỹ xảo chỉnh sửa khuôn mặt, giọng nói để tạo nội dung lừa đảo. Nam diễn viên Mạc Văn Khoa, ca sĩ Đan Trường, đạo diễn Lý Hải... đều có các bài đăng để cảnh báo khán giả.

Gần nhất, Hồng Đào phải lên tiếng lần thứ hai, cảnh báo vấn nạn giả mạo hình ảnh, thông tin, giọng nói của cô để lừa đảo, bán thực phẩm chức năng, thuốc giảm cân...

"Nhiều đồng nghiệp đã lên tiếng giùm Hồng Đào nhưng các đối tượng làm hàng giả ngày càng cao tay, kiểu "mùa nào thức đó"... Gần Tết, thấy Hồng Đào xuất hiện bên mai vàng, áo dài đỏ, nhìn rất Xuân nhưng hoàn toàn không phải Hồng Đào. Có người mua lầm hiểu chuyện, Hồng Đào cảm ơn. Còn có người mua lầm, bị gạt rồi cáu gắt và dùng những lời rất nặng với Hồng Đào", cô chia sẻ.