Phi vụ lừa đảo tiền tỷ từ thiện lên màn ảnh Việt

"Anh Hùng" có Thái Hòa gây chú ý khi khai thác câu chuyện lừa đảo tiền từ thiện. Song đạo diễn lên tiếng khẳng định dự án không lấy cảm hứng từ các vụ việc ngoài đời thực.

Chiều 16/3, buổi showcase phim Anh Hùng diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đạo diễn Võ Thạch Thảo, nhà sản xuất Timothy Linh Bùi cùng các diễn viên: Thái Hòa, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Võ Tấn Phát, Phương Thanh, Đoàn Thế Vinh...

Trong khuôn khổ sự kiện, nhà sản xuất công bố trailer và poster chính thức của phim. Trung tâm của phim là nhân vật Hùng, do Thái Hòa đảm nhận. Hùng là tài xế taxi, hai cô con gái là Hân (Phương Thanh) đang tuổi dậy thì và My (Gia Tuệ) mắc bệnh hiểm nghèo.

Thái Hòa trở lại với Anh Hùng sau loạt dự án trăm tỷ. Ảnh: ĐPCC.

Anh Hùng được truyền thông vinh danh khi từng lao vào biển lửa tại một chung cư cũ để cứu người. Hành động nghĩa hiệp của tài xế taxi nhanh chóng lan tỏa trên mạng. Anh Hùng sau đó nổi tiếng và được ví như "anh hùng giữa đời thật". Nhiều người dân bắt đầu quyên góp tiền để giúp đỡ anh Hùng vượt qua hoàn cảnh khó khăn, đủ tiền chữa bệnh cho con gái. Anh bị cuốn vào nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỷ, phải đối diện với búa rìu dư luận. Góc khuất trong hành trình làm "anh hùng đời thực" của Hùng dần bị bóc mẽ.

Ở poster chính thức, dưới tên phim là dòng chữ "Lật mặt anh hùng từ thiện tiền tỷ".

Trong buổi giao lưu với báo chí, truyền thông sau đó, đạo diễn Võ Thạch Thảo nhận câu hỏi về việc bộ phim có lấy cảm hứng từ câu chuyện trục lợi tiền từ thiện gây xôn xao trước đây hay không. Nữ đạo diễn cho biết từ năm 2021, cô đã có những ý tưởng ban đầu về dự án. Võ Thạch Thảo từng chia sẻ, nói chuyện với Thái Hòa về ý tưởng này. Đến 2024, cô mới bắt đầu phát triển kịch bản nhưng vẫn loay hoay vì chưa tìm ra một câu chuyện thực sự muốn kể.

"Năm 2024, cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam. Khi đó, tôi xem tin tức liên tục về diễn biến cơn bão. Và hình ảnh một đoàn xe tải, ôtô đi trên cầu, chắn gió cho xe máy, đã gây ấn tượng mạnh với tôi. Tôi rất xúc động, lặng đi một lúc rất lâu. Kể từ đó, tôi biết rằng bộ phim này sẽ làm về điều gì", cô chia sẻ.

Cô khẳng định phim không lấy cảm hứng hay những câu chuyện cụ thể từ các sự việc trục lợi tiền từ thiện gây chú ý thời gian qua. Võ Thạch Thảo nói thêm: "Khi tôi giải thích chắc hẳn mọi người có thể không tin. Nhưng đâu đó, trong suy nghĩ của tôi, khi nghĩ về câu chuyện đến khi thực tế xảy ra, có sự tham khảo, quan sát nhất định. Nhưng đó chỉ là sự quan sát, xem chuyển động của thời cuộc, phản ứng thực tế từ xã hội".

Về phía Thái Hòa, anh cho biết nhận lời tham gia Anh Hùng vì đặt niềm tin vào đạo diễn Võ Thạch Thảo. Ở góc độ diễn viên, Thái Hòa nói không quá bận tâm vấn đề doanh thu dự án, vì đó là trách nhiệm của nhà sản xuất, phát hành và các đơn vị khác. Áp lực lớn nhất của anh là hoàn thành vai diễn theo đúng ý đồ, mong muốn của đạo diễn.

Trở lại với Anh Hùng, đây là một trong số các dự án sẽ góp mặt trên đường đua phim lễ 30/4-1/5. Tác phẩm của Võ Thạch Thảo sẽ đối đầu với loạt phim Việt khác, có thể kể đến như Đại tiệc trăng máu 8 (Phan Gia Nhật Linh), Phí Phông (Đỗ Quốc Trung) và Heo năm móng (Lưu Thành Luân)...