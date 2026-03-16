Diễn viên bị yêu cầu loại khỏi Running Man sau 16 năm là ai

  • Thứ hai, 16/3/2026 17:42 (GMT+7)
Song Ji Hyo trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng sau tập gần nhất của Running Man. Một bộ phận khán giả yêu cầu cô rời khỏi chương trình sau 16 năm gắn bó.

Running Man anh 1Running Man anh 2

Song Ji Hyo, thành viên gắn bó lâu năm với Running Man Hàn Quốc đang vấp phải phản ứng từ người xem sau màn thể hiện mờ nhạt tại tập mới nhất. Cô xuất hiện vỏn vẹn 10 giây trong khi thời lượng tập này hơn 90 phút. Trên mạng xã hội, một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên ngày càng hời hợt, cẩu thả. Họ lên tiếng chỉ trích và yêu cầu cô rời khỏi Running Man.

Running Man anh 3

Theo Chosun, giữa tâm điểm chỉ trích, Song Ji Hyo vẫn giữ động thái im lặng. Trong một video mới đây, nữ diễn viên chia sẻ về thương hiệu nội y do cô sáng lập, sắp sửa ra mắt. Cô cho biết đây là những bước đi đầu tiên trên con đường khởi nghiệp. Việc trình làng thương hiệu nội y là ước mơ từ lâu của cô. Cô là người trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình, từ khâu lên kế hoạch đến phát triển sản phẩm và thiết kế.
Running Man anh 4Running Man anh 5

Những chia sẻ của cô tiếp tục gây bàn luận. Nhiều dân mạng Hàn cho rằng do mải mê với lĩnh vực mới, cô trở nên hời hợt, không còn tập trung cho chương trình Running Man. Vào năm 2023, Song Ji Hyo từng vấp tranh cãi tương tự. Thời điểm đó, khán giả cũng lên tiếng chỉ trích nữ diễn viên thiếu nhiệt tình khi tham gia các thử thách của Running Man. Sau đó, nam MC Yoo Jae Suk phải lên tiếng giải thích. Anh cho biết: "Ji Hyo thực sự đã rất cố gắng. Cô ấy cũng buồn và thất vọng. Ji Hyo từng tâm sự với tôi và nói rằng: 'Em đáng lẽ phải cố gắng hơn nữa".

Running Man anh 6Running Man anh 7

Song Ji Hyo là thành viên gạo cội của Running Man trong 16 năm qua. Cô được khán giả yêu mến vì sự thông minh, mưu trí và tính cách mạnh mẽ, thường xuyên chiến thắng các thử thách của chương trình.

Running Man anh 8

Song Ji Hyo, sinh năm 1981, được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình Hàn. Nhờ Running Man, nữ diễn viên nổi tiếng khắp châu Á. Ở tuổi 45, cô vẫn giữ sắc vóc trẻ hơn tuổi và hình thể cân đối. Nhờ cách phối đồ theo tông trung tính với trang phục đơn giản, năng động cũng khiến Song Ji Hyo "hack tuổi".

Running Man anh 9Running Man anh 10

Nữ diễn viên hiện tại vẫn chưa kết hôn. Cô khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Vào cuối năm 2025, cô tiết lộ hẹn hò kín tiếng với bạn trai trong 8 năm qua.

