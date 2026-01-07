Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
VTV xác nhận không có Táo Quân 2026

  • Thứ tư, 7/1/2026 12:12 (GMT+7)
Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026, thay vào đó là một chương trình mang màu sắc trẻ trung hơn. Thông tin khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Ngày 7/1, theo thông tin từ VTV, Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thay vào đó là một chương trình mới với format hiện đại, trẻ trung hơn.

Theo nguồn tin, Ban Văn hóa - Giải trí của VTV đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết, kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch, nhiều nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Bên cạnh chương trình mới này, trong dịp Tết Nguyên đán 2026, VTV vẫn chuẩn bị những nội dung khác, mang không khí mùa xuân.

Tao Quan anh 1

Việc không có Táo Quân 2026 khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối.

Như vậy, Táo Quân chính thức tạm nghỉ sau 22 năm gắn bó với khán giả truyền hình. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ cảm xúc buồn bã, hụt hẫng trước thông tin Táo Quân không lên sóng. Không ít ý kiến cho rằng sự vắng mặt của chương trình khiến không khí Tết kém trọn vẹn.

Trước đó, thông tin Táo Quân có thể không lên sóng đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ (2026) đã được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Với nhiều người, Táo Quân được coi là món ăn tinh thần dịp Tết trong những năm qua.

Tối 6/1, nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ một bài thơ bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối trước việc chương trình vắng bóng, đồng thời cho biết sau hơn 20 năm gắn bó, Táo Quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghề của cô. Ca sĩ Minh Quân, người từng đóng Thiên Lôi, cũng chia sẻ kỷ niệm cũ qua trang cá nhân.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự - xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước. Trải qua hơn hai thập kỷ, chương trình trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Dàn nghệ sĩ quen thuộc của chương trình gồm Quốc Khánh, Xuân Bắc, Tự Long, Công Lý, Quang Thắng, Chí Trung, Vân Dung... Một số gương mặt trẻ tham gia sau này là Duy Nam, Trung Ruồi...

Trong quá trình phát sóng, Táo Quân từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội. Năm 2020, chương trình từng tạm dừng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập, trước khi trở lại từ năm 2021.

Sách về Tết Táo quân

Có nhiều văn bản, nghiên cứu chỉ ra nguồn gốc, tục lệ, cùng các nghi thức cúng Táo quân vào 23 tháng chạp hàng năm. Trong cuốn Việt Nam phong tục tập hợp các bài viết trên Đông Dương tạp chí (1915), Phan Kế Bính dành một dung lượng nhỏ nói về Tết Táo quân.

Theo đó, 23 tháng Chạp là Tết Táo quân. Ta thường cho hôm ấy là ngày vua bếp lên chầu trời. Nguyên ở trong đạo Lão Tử có nói rằng: Ngày 23 tháng Chạp thì Táo quân lên chầu trời để tâu việc thiện ác của nhân gian.

Táo Quân Táo quân Tết Nguyên đán giải trí VTV

