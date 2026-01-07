Bất ngờ về 'Trai nhảy' Ngọc Thuận

Nhân vật cậu Khả xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông mải mê ăn chơi, bỏ bê chuyện hôn nhân lẫn việc làm ăn, khiến gia đình lo lắng. Bù lại, anh có tính cách hiền lành, hài hước. Trong một lần đến nhà Hai Mến đòi nợ, Khả đem lòng si mê cô, rồi đưa về làm người ở để trừ nợ. Về sau, Khả hứa với mẹ sẽ chuyên tâm làm ăn nếu được cưới Hai Mến làm vợ. Anh đồng thời cũng quan tâm, chăm lo cho các em của cô.