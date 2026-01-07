Bất ngờ về 'Trai nhảy' Ngọc Thuận

|
Ai thương ai mến là tác phẩm thứ hai của Thu Trang, được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công trăm tỷ của bộ phim đầu tay. Lấy bối cảnh miền Tây thập niên 1960, câu chuyện khắc họa cuộc đời đầy thăng trầm của Hai Mến (Thu Trang) - người phụ nữ miền quê chịu thương chịu khó. Trong phim, Ngọc Thuận đảm nhận vai cậu Khả, vị công tử nhà giàu đem lòng yêu nữ chính.
Nhân vật cậu Khả xuất hiện với hình ảnh một người đàn ông mải mê ăn chơi, bỏ bê chuyện hôn nhân lẫn việc làm ăn, khiến gia đình lo lắng. Bù lại, anh có tính cách hiền lành, hài hước. Trong một lần đến nhà Hai Mến đòi nợ, Khả đem lòng si mê cô, rồi đưa về làm người ở để trừ nợ. Về sau, Khả hứa với mẹ sẽ chuyên tâm làm ăn nếu được cưới Hai Mến làm vợ. Anh đồng thời cũng quan tâm, chăm lo cho các em của cô.
Ai thương ai mến nhận nhiều ý kiến trái chiều, song phần thể hiện của Ngọc Thuận được đánh giá là điểm sáng đáng chú ý. Anh tạo được nét duyên trong các phân đoạn hài, tung hứng mảng miếng khá tự nhiên. Ngay cả khi kịch bản hạn chế trong khâu xây dựng yếu tố gây cười, lối diễn của Ngọc Thuận vẫn góp phần giúp nhiều cảnh phim trở nên mềm mại, bớt gượng gạo.
Dù vậy, ở các phân đoạn tình cảm với Thu Trang, cả hai vẫn chưa tạo được sự ăn ý cần thiết. Khi Thu Trang bị nhận xét chưa thật sự phù hợp với vai diễn, Ngọc Thuận lại thể hiện cảm xúc yêu đương khá vội vàng, chủ yếu lặp lại những biểu cảm thẩn thờ, trầm ngâm đơn điệu. Sự lệch nhịp trong diễn xuất khiến câu chuyện yêu đương chưa đủ sức thuyết phục khán giả. Đặc biệt, phân đoạn cậu Khả phải lòng Hai Mến ngay từ lần gặp đầu tiên được xây dựng khá khó tin.
Ở nửa sau phim, khi nhân vật gặp tai nạn và rơi vào trạng thái mất trí, Ngọc Thuận thể hiện khá tròn trịa qua những nét diễn ngẩn ngơ, lóng ngóng. Tuy nhiên, nhân vật vẫn đòi hỏi anh phải diễn xuất bằng ánh mắt, nhất là ở các cảnh gợi lại sai lầm quá khứ. Ở những khoảnh khắc này, màn trình diễn của anh nhìn chung vẫn được đảm bảo.
Đáng tiếc, màn trở lại điện ảnh sau gần 20 năm của Ngọc Thuận lại chưa tạo được nhiều tiếng vang. Chất lượng Ai thương ai mến gây nhiều ý kiến trái chiều, trong khi doanh thu không như kỳ vọng, gặp khó trong bài toán hoàn vốn. Dẫu vậy, với phần trình diễn khá chất lượng, Ngọc Thuận phần nào ghi điểm với các nhà sản xuất, mở ra khả năng tiếp tục góp mặt ở những dự án điện ảnh tiếp theo.
Thực tế, trước đó Ngọc Thuận đã là gương mặt khá kỳ cựu của màn ảnh. Gia nhập làng giải trí từ thập niên 2000, anh được chú ý nhờ ngoại hình sáng. Vai diễn trong Trai nhảy (đạo diễn Lê Hoàng) giúp tên tuổi Ngọc Thuận được biết đến rộng rãi, sau đó anh chủ yếu xuất hiện trong các dự án truyền hình như Gạo nếp gạo tẻ, Vợ chồng Đậu thời @, Lạc lối, Thám tử miệt vườn, Sóng tình… Bên cạnh diễn xuất, anh còn đảm nhận vai trò dẫn dắt nhiều chương trình về ẩm thực.
