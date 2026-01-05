Madonna tiệc tùng với bạn trai kém 38 tuổi

Madonna tiệc tùng đón năm mới tại Morocco, bên bạn trai Akeem Morris. Những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật của cặp sao thu hút sự quan tâm.

Theo Mirror, Madonna gây chú ý khi đón năm mới bằng một bữa tiệc kéo dài suốt đêm tại Marrakech (Morocco), bên bạn trai kém 38 tuổi Akeem Morris và các con.

Madonna cùng bạn trai là cầu thủ bóng đá Akeem Morris và bốn người con gồm Rocco (25 tuổi), Mercy (19 tuổi) và cặp song sinh Stella – Estere (13 tuổi) đã tổ chức tiệc giao thừa tại một địa điểm sang trọng ở Marrakech. Cả gia đình tiệc tùng thâu đêm với bữa tối thịnh soạn, nhạc sống, pháo sáng, trước khi di chuyển ra khu vực sa mạc để xem màn trình diễn cưỡi ngựa truyền thống.

Nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt hình ảnh về buổi tối này trên mạng xã hội, kèm theo đó là hình ảnh nắm tay bạn trai. Những hình ảnh tại buổi tiệc của Madonna khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Hình ảnh trong buổi tiệc của Madonna. Ảnh: @madonna.

Sự kiện diễn ra chỉ ít tuần sau khi Madonna hiếm hoi tái ngộ chồng cũ Guy Ritchie tại London, nhân dịp tham dự triển lãm cá nhân của con trai Rocco. Sau nhiều năm căng thẳng hậu ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con, cả hai được cho là đã gác lại mâu thuẫn để ủng hộ con trai theo đuổi con đường nghệ thuật.

Bạn trai hiện tại của Madonna là Akeem Morris, sinh năm 1996, người Jamaica. Akeem từng là cầu thủ bóng đá, thi đấu ở cấp đại học và các giải bán chuyên tại Mỹ, đồng thời có bằng cử nhân khoa học chính trị. Cặp đôi được cho là quen biết từ năm 2022 nhưng chỉ công khai mối quan hệ từ giữa năm 2024. Thời gian qua, Akeem thường xuyên đồng hành cùng Madonna trong các chuyến du lịch, sự kiện.

Trước Akeem Morris, nữ ca sĩ từng hẹn hò một số người mẫu, vũ công trẻ, song hiếm mối quan hệ nào kéo dài như hiện tại.