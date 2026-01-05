Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Người Sói' Hugh Jackman si mê bạn gái kém 7 tuổi

  Thứ hai, 5/1/2026 11:19 (GMT+7)
Hugh Jackman và bạn gái Sutton Foster nghỉ dưỡng tại Costa Rica. Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Theo Page Six, Hugh Jackman và bạn gái Sutton Foster cùng nhau nghỉ dưỡng tại Costa Rica dịp năm mới. Trong loạt ảnh do truyền thông ghi nhận, nam diễn viên 57 tuổi diện quần bơi tối màu, trong khi Sutton Foster mặc bikini màu xanh, xuất hiện với phong thái thoải mái.

Trong suốt kỳ nghỉ, cặp đôi có nhiều khoảnh khắc thân mật, trò chuyện vui vẻ, cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó.

Hình ảnh Hugh Jackman và Sutton Foster tại Costa Rica. Ảnh: Backgird.

Hugh Jackman và Sutton Foster bắt đầu hẹn hò trong bí mật từ năm 2024. Trước đó, họ có mối quan hệ bạn bè thân thiết sau khi cùng tham gia vở nhạc kịch Broadway The Music Man trong giai đoạn 2021–2023. Đến tháng 1/2025, cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ khi bị bắt gặp nắm tay nơi công cộng.

Ở thời điểm tin đồn tình cảm xuất hiện, cả Hugh Jackman và Sutton Foster đều vẫn đang trong cuộc hôn nhân riêng. Hugh Jackman thông báo chia tay vợ là Deborra-Lee Furness vào tháng 9/2023, khép lại cuộc hôn nhân kéo dài 27 năm. Trong khi đó, Sutton Foster hoàn tất thủ tục ly hôn với chồng cũ Ted Griffin vào tháng 10/2024.

Tháng 10/2025, cặp đôi lần đầu xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ tại buổi công chiếu bộ phim Song Sung Blue, đánh dấu việc công khai mối quan hệ trước truyền thông.

Từ đó đến nay, Jackman và Foster thường xuyên bị bắt gặp hẹn hò, từ những chuyến nghỉ dưỡng tại Massachusetts cho đến New York. Họ cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nguồn tin thân cận tiết lộ: “Hugh và Sutton dành hầu hết thời gian rảnh bên nhau. Họ là một cặp đôi bình thường, chỉ thích giữ đời sống riêng tư”.

Hugh Jackman là diễn viên người Australia, nổi tiếng toàn cầu qua vai Wolverine trong loạt phim X-Men. Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh thành công, anh còn được đánh giá cao trên sân khấu Broadway. Hugh Jackman từng giành nhiều giải thưởng lớn như Tony, Emmy, Golden Globe và có sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ tại Hollywood.

Sutton Foster là diễn viên kiêm ca sĩ người Mỹ, được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu nhạc kịch Broadway. Cô từng hai lần giành giải Tony cho Nữ diễn viên chính xuất sắc và ghi dấu ấn qua nhiều vở diễn nổi tiếng như The Music Man, Anything Goes, Thoroughly Modern Millie.

Người Sói Hugh Jackman hẹn hò bạn gái Hugh Jackman

