Thời gian gần đây, Kim Hiền đăng tải trạng thái nhiều suy tư trên mạng xã hội, chia sẻ về cuộc sống cùng hai con tại Mỹ.

Gần đây, diễn viên Kim Hiền gây chú ý khi liên tục đăng tải những dòng trạng thái mang nhiều suy tư, tâm trạng trên trang cá nhân. Mới nhất, trong bài viết tổng kết năm cũ, nữ diễn viên có những chia sẻ thể hiện sự mất mát.

"Có những điều mình đã đi qua không cần phải giải thích. Có những yêu thương từng ở rất gần, rồi lặng lẽ rời đi, để lại khoảng trống đủ lớn buộc trái tim phải học cách mạnh hơn. Mình không buồn vì mất, chỉ lặng vì đã từng yêu rất sâu. Và khi khép lại năm này, điều mình mang theo sang 2026 không phải là nỗi đau mà là một trái tim đã biết yêu, biết giữ, và biết đi tiếp bằng tất cả dịu dàng còn sót lại. Và có lẽ, những ai nhìn mình vẫn ổn sẽ không bao giờ biết được mình đã từng được yêu đến mức nào để có thể đứng vững như hôm nay", cô viết.

Trước đó không lâu, Kim Hiền đăng tải hình ảnh bên hai con, khẳng định tình yêu dành cho con luôn nguyên vẹn và không điều kiện, gọi các con là chỗ dựa tinh thần quan trọng của cô.

Hình ảnh Kim Hiền thời gian gần đây. Ảnh: @kimhien.

Tháng 12/2025, Kim Hiền từng có bài viết nhìn lại một năm với nhiều thay đổi, cho biết bản thân đã trải qua những giai đoạn mệt mỏi, chông chênh, song vẫn biết ơn đối với cuộc sống hiện tại.

Việc nữ diễn viên liên tục đề cập đến sự rời đi và những thay đổi trong các bài đăng cá nhân khiến nhiều khán giả thắc mắc. Trên mạng xã hội, không ít người gửi lời động viên đến Kim Hiền.

Trước các câu hỏi và đồn đoán về cuộc sống riêng tư, nữ diễn viên lựa chọn không lên tiếng phản hồi. Cô vẫn tương tác với những bình luận vui vẻ, chúc mừng năm mới.

Giai đoạn giữa năm 2025, Kim Hiền cho biết nhận nhiều bình luận, nhận xét về ngoại hình có phần thay đổi. Song theo nữ diễn viên, vẻ ngoài không nói lên tất cả. Điều quan trọng nhất với cô là sức khỏe và niềm vui.

Kim Hiền sinh năm 1982, được khán giả nhớ đến qua nhiều bộ phim như Cánh chim mặt trời (1994), Người nghèo cũng cười (1995), Mảnh đất tình đời (1998), Dốc tình (2004), Hương phù sa (2005)...

Sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, cô kết hôn lần 2 và sang Mỹ định cư. Cô tự tay làm mọi việc trong nhà và chăm sóc con cái. Để xua tan nỗi nhớ nghề, vào khoảng thời gian rảnh rỗi, Kim Hiền từng tranh thủ đi quay show, thực hiện một chương trình của riêng mình.