Bất ngờ về Huỳnh Anh

Phân đoạn Bách phát hiện bị phản bội trong phim giúp Huỳnh Anh có màn thể hiện nổi bật, thu hút sự chú ý của khán giả.

Trong tập mới nhất của Cách em một milimet, Bách (Huỳnh Anh) bàng hoàng phát hiện Duyên - vợ sắp cưới của mình - vẫn còn lụy tình, âm thầm đeo bám người yêu cũ, thậm chí sẵn sàng rời bỏ anh nếu người kia chịu quay về. Trước sự thật ấy, Bách không thể kìm nén cơn tức giận và nỗi đau bị phản bội.

Ở phân cảnh tiếp theo, Bách trở về nhà đối chất với Duyên, thẳng thắn bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ, đồng thời yêu cầu cô lập tức biến mất khỏi cuộc đời mình. Dù Duyên vẫn cố chối bỏ, tìm cách biện minh cho hành động sai trái, song khi đã tận mắt chứng kiến mọi chuyện, Bách không còn bị những lời ấy đánh lừa.

“Anh chưa bao giờ yêu cầu bạn gái mình phải hoàn hảo, không có khuyết điểm. Thứ duy nhất anh cần là sự chung thủy và lòng tự trọng, nhưng em lại không có cả hai. Anh đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, vậy mà em đối xử với anh như thế này sao? Em cắm sừng anh ngay trong chính ngôi nhà của anh. Anh thật sự khinh bỉ sự phản bội của em”, Bách nói.

2 phân đoạn gây chú ý của Huỳnh Anh trong Cách em 1mm.

Phân đoạn này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trước đó, suốt nhiều tập phim, nhân vật Bách gần như mờ nhạt, ít đất diễn, khiến không ít người xem cảm thấy ức chế và cho rằng vai diễn chưa khai thác hết năng lực của Huỳnh Anh.

Chính vì vậy, màn thể hiện trong hai phân cảnh trên được xem như điểm bùng nổ cảm xúc hiếm hoi của nhân vật. Huỳnh Anh thể hiện rõ sự dồn nén kéo dài, chuyển biến tâm lý từ đau đớn sang phẫn uất, giúp nhân vật lấy lại chiều sâu và sự đồng cảm từ người xem.

Phân đoạn đối chất của Bách đạt hàng triệu lượt xem trên nền tảng MXH cùng hàng nghìn lượt chia sẻ. Nhiều khán giả cho rằng đây là khoảnh khắc đáng nhớ nhất khi cuối cùng cô bạn gái gian dối của Bách cũng phải trả giá.

“Anh giờ mới bắt đầu diễn”, “từ đầu phim đến giờ mới thấy phân đoạn Huỳnh Anh bùng nổ nhất”, “dồn nén bao lâu, tập này xem hả hê từ đầu đến cuối”, “tập này mới thấy Bách diễn, nó phải nét như thế”, là một số bình luận của khán giả.

Cách em 1 milimet với nội dung chính xoay quanh nhóm bạn ở Làng Mây. Ở giai đoạn các nhân vật còn nhỏ, phim được khen ngợi với nội dung thú vị, diễn xuất tự nhiên của dàn cast nhí, gợi cho khán giả nhớ về thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo với tình bạn trong sáng, ấm áp.

Bước sang giai đoạn sau, dàn diễn viên mới thay thế gồm Hà Việt Dũng (Viễn), Huyền Lizzie (Ngân), Quỳnh Châu (Tú), Dũng Hớn (Chiến), Trọng Lân (Đức), Huỳnh Anh (Bách), Hoàng Long (Biên), Kiều My (Thư)… Với vai Viễn si tình, Hà Việt Dũng cũng chiếm được cảm tình từ khán giả.