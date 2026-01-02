Kỳ Duyên và Thiên Ân ngày càng tình cảm

Kỳ Duyên và Thiên Ân chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên nhau. Loạt ảnh tình cảm tiếp tục được chú ý.

Gần đây, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân liên tục thu hút sự chú ý, khi hai nàng hậu thường xuyên xuất hiện cùng nhau, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Mới nhất, Kỳ Duyên chia sẻ loạt hình ảnh đón 2026 bên Thiên Ân. Cả hai cùng dùng bữa tối trong không gian riêng tư, thoải mái tạo dáng chụp ảnh và thể hiện sự thân thiết. Những khoảnh khắc gần gũi này khiến cộng đồng mạng tiếp tục chú ý và đặt nhiều nghi vấn về mối quan hệ giữa hai người đẹp.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, với nhiều bình luận chúc mừng năm mới.

Hình ảnh tình cảm giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân. Ảnh: @kyduyen.

Tin đồn Kỳ Duyên hẹn hò Thiên Ân rộ lên từ tháng 11/2024, khi hai hoa hậu liên tục có những tương tác trên mạng xã hội, chụp ảnh thân thiết ngoài đời. Cả hai từng nhiều lần bị cư dân mạng “soi” các chi tiết như lịch trình tương đồng, sử dụng đồ đôi hay cùng xuất hiện tại một số sự kiện trong và ngoài nước. Trên Threads, Kỳ Duyên chỉ nhấn theo dõi một vài người, trong đó có Thiên Ân.

Khi Kỳ Duyên lên đường thi Miss Universe, Thiên Ân nhắn nhủ đàn chị: “Em biết còn vài ngày nữa thôi chị sẽ lên đường tham dự Miss Universe tại Mexico. Em rất tự hào và hạnh phúc khi cuối cùng chị đã mang dải sash Việt Nam đến với đấu trường quốc tế”.

Thiên Ân cũng chính là người chăm sóc Cooky (thú cưng của Kỳ Duyên - PV) để đàn chị yên tâm thi đấu. Do đó, một bộ phận khán giả càng tích cực “đẩy thuyền”.

Vào tháng 1/2025, Kỳ Duyên từng lên tiếng về mối quan hệ với Thiên Ân. Hoa hậu cho biết, thời gian qua có những tin đồn không đúng giữa cô và đàn em, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và công việc riêng của hai người.

“Tôi lên tiếng để mọi người không hiểu lầm. Chúng tôi có quan hệ bạn bè tốt đẹp. Chị cũng chúc Ân sẽ thành công với những dự định sắp tới em nhé. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ sự nghiệp của chị em tôi”, Kỳ Duyên viết.