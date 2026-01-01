Con gái 17 tuổi của Lâm Thịnh Bân gây tranh luận

Phi Phi, con gái 17 tuổi của Lâm Thịnh Bân, gây tranh cãi khi đăng loạt ảnh gợi cảm và bị nghi xuất hiện tại hộp đêm. Sau đó, cô lên tiếng giải thích.

Theo HK01, mới đây, Phi Phi, con gái lớn 17 tuổi của Lâm Thịnh Bân, bất ngờ gây tranh cãi khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân trên Instagram.

Trong hình, Lâm Phi Nhi xuất hiện với váy hai dây, trang điểm đậm, tạo dáng được cho là khá gợi cảm. Một số khung hình được chụp trong không gian ban đêm, ánh đèn mờ, khiến nhiều người suy đoán cô đang ở hộp đêm.

Các bức ảnh nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng cách ăn mặc và địa điểm cô vui chơi có phần không phù hợp với độ tuổi. Trong khi đó, không ít người cho rằng đây là lựa chọn cá nhân về trang phục và phong cách, không nên bị suy diễn hay áp đặt tiêu chuẩn khắt khe.

Ngay sau đó, Phi Phi đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân, cho biết loạt ảnh được chụp trong dịp Giáng sinh khi tham dự một buổi dạ tiệc, không phải đi chơi đêm như suy đoán. Dù vậy, loạt hình ảnh của cô vẫn tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hình ảnh gây tranh luận của con gái Lâm Thịnh Bân. Ảnh: @LiFeie.

Gia đình nam Lâm Thịnh Bân có ba con gái và một con trai út. Những năm gần đây, Phi Phi được nhận xét ngày càng cao ráo, gương mặt thanh tú và sớm “lột xác” so với hình ảnh thiếu nhi trước đây, thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Trước đó, em gái của Phi Phi là Lâm Cơ Nhi cũng từng được cư dân mạng khen ngợi về ngoại hình, thậm chí được gọi là “Tiểu Châu Tấn”. Vì vậy, hình ảnh đời sống và diện mạo của các con Lâm Thịnh Bân thường xuyên nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Lâm Thịnh Bân, còn được biết đến với nghệ danh Bob, là MC, DJ và nghệ sĩ giải trí nổi tiếng tại Hong Kong. Anh hoạt động lâu năm trong lĩnh vực dẫn chương trình truyền hình, sự kiện và từng tham gia diễn xuất. Ngoài công việc nghệ thuật, Lâm Thịnh Bân còn kinh doanh riêng và có cuộc sống gia đình kín tiếng. Anh kết hôn với vợ ngoài ngành giải trí. Lâm Thịnh Bân nhiều lần chia sẻ quan điểm bảo vệ quyền riêng tư của con cái trước sự soi xét từ dư luận.