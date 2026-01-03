Kiều My sắp cưới

Kiều My gây chú ý khi chia sẻ video thử váy cưới, xác nhận sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối tháng 1. Nữ diễn viên vừa hoàn tất ghi hình "Cách em 1 milimet".

Kiều My, gương mặt được chú ý qua bộ phim Cách em 1 milimet, mới đây chia sẻ đoạn video thử váy cưới. Trong clip, nữ diễn viên xuất hiện với thiết kế váy cúp ngực ôm dáng, toát lên vẻ rạng rỡ, tự tin.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc mừng từ khán giả. Bên cạnh đó, nhiều tài khoản cũng bày tỏ sự tò mò về thời điểm tổ chức hôn lễ của nữ diễn viên. Trước câu hỏi, Kiều My xác nhận sẽ làm đám cưới vào cuối tháng 1.

Hình ảnh Kiều My thử váy cưới. Ảnh: @kieumy.

Thực tế, từ cuối tháng 11/2025, Kiều My và bạn trai đã bắt đầu chuẩn bị cho ngày cưới. Nữ diễn viên thường xuyên cập nhật các khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới, đồng thời tìm hiểu, tham khảo ý kiến khán giả về khâu tổ chức.

Gần đây, Kiều My cho biết vừa hoàn thành ghi hình bộ phim Cách em 1 milimet. Khi chia tay dự án, cô xúc động bày tỏ: "Vậy là chính thức hết vai rồi. 4 tháng đồng hành cùng Cách em 1 milimet thật sự rất tuyệt vời. My đã một lần nữa được yêu! Cảm ơn những người đồng nghiệp, toàn bộ ê-kíp làm phim và đặc biệt là khán giả đã luôn yêu thương".

Trước đó, vào tháng 11/2025, Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn ở Hàn Quốc. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm, ngọt ngào. "Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý", cô chia sẻ.

Kiều My và người yêu trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà.

Kiều My, sinh năm 1996, là diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Bắc. Trước khi lấn sân sang con đường diễn viên, Kiều My được biết đến là người mẫu ảnh. Kiều My tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc, thời trang. Cô từng giành giải ba Tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, Đại sứ Hot V Teen khu vực miền Bắc năm 2012...