Diễn viên Trần Tự Dao mặc táo bạo

  • Thứ hai, 5/1/2026 12:23 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trần Tự Dao xuất hiện trên thảm đỏ TVB với thiết kế đầm cắt xẻ gợi cảm. Phong cách táo bạo của cô thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Theo HK01, xuất hiện tại TVB Awards Presentation 2025, Trần Tự Dao thu hút sự chú ý khi lựa chọn phong cách gợi cảm, táo bạo. Nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở mùa giải năm nay.

Trêm thảm đỏ, Trần Tự Dao diện đầm dạ hội đen dáng ôm, thiết kế lệch vai với chi tiết cut-out lớn ở phần thân trên, tạo điểm nhấn nổi bật. Phần váy ôm sát kết hợp đường xẻ vừa phải giúp tôn vóc dáng.

Tại sự kiện, Trần Tự Dao cũng cho biết cô muốn đầu tư kỹ lưỡng cho bản thân khi xuất hiện ở những sự kiện quan trọng.

Tran Tu Dao anh 1Tran Tu Dao anh 2

Trang phục gợi cảm của Trần Tự Dao trên thảm đỏ TVB. Ảnh: Ye Zhiming.

Trần Tự Dao là diễn viên kiêm người mẫu, gia nhập TVB từ năm 2004. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua nhiều phim truyền hình ăn khách như Bằng chứng thép, Cung tâm kế và series hành động Phi hổ, chủ yếu đảm nhận các vai phụ có thời lượng và dấu ấn nhất định.

TVB Awards Presentation là sự kiện thường niên của TVB, tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm truyền hình nổi bật trong năm.

Tại mùa giải năm nay, phim Nữ hoàng tin tức 2 thắng lớn khi giành 9 giải, bao gồm Phim truyền hình xuất sắcPhim được yêu thích nhất . Ở hạng mục cá nhân, Huỳnh Tông Trạch giành giải Thị đế, trong khi Xa Thi Mạn giành Thị hậu. Trên sân khấu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc, Huỳnh Tông Trạch xúc động bật khóc. Tài tử 45 tuổi nhận được lời chúc mừng, động viên từ các đồng nghiệp khi lần đầu thắng giải sau nhiều năm cống hiến.

Tran Tu Dao anh 3Tran Tu Dao anh 4

Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch trên thảm đỏ. Ảnh: Sina, On.

Các giải thưởng đáng chú ý khác của TVB gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Vương Mẫn Dịch; Nam diễn viên phụ xuất sắc trao cho Hà Quảng Bái.

