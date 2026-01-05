Diễn viên Trần Tự Dao mặc táo bạo

Theo HK01, xuất hiện tại TVB Awards Presentation 2025, Trần Tự Dao thu hút sự chú ý khi lựa chọn phong cách gợi cảm, táo bạo. Nữ diễn viên có tên trong danh sách đề cử hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc ở mùa giải năm nay.
Trêm thảm đỏ, Trần Tự Dao diện đầm dạ hội đen dáng ôm, thiết kế lệch vai với chi tiết cut-out lớn ở phần thân trên, tạo điểm nhấn nổi bật. Phần váy ôm sát kết hợp đường xẻ vừa phải giúp tôn vóc dáng.
Tại sự kiện, Trần Tự Dao cũng cho biết cô muốn đầu tư kỹ lưỡng cho bản thân khi xuất hiện ở những sự kiện quan trọng.
Trang phục gợi cảm của Trần Tự Dao trên thảm đỏ TVB. Ảnh: Ye Zhiming.
Trần Tự Dao là diễn viên kiêm người mẫu, gia nhập TVB từ năm 2004. Cô là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua nhiều phim truyền hình ăn khách như Bằng chứng thép, Cung tâm kế và series hành động Phi hổ, chủ yếu đảm nhận các vai phụ có thời lượng và dấu ấn nhất định.
TVB Awards Presentation là sự kiện thường niên của TVB, tôn vinh các nghệ sĩ và tác phẩm truyền hình nổi bật trong năm.
Tại mùa giải năm nay, phim Nữ hoàng tin tức 2 thắng lớn khi giành 9 giải, bao gồm Phim truyền hình xuất sắc và Phim được yêu thích nhất . Ở hạng mục cá nhân, Huỳnh Tông Trạch giành giải Thị đế, trong khi Xa Thi Mạn giành Thị hậu. Trên sân khấu nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc, Huỳnh Tông Trạch xúc động bật khóc. Tài tử 45 tuổi nhận được lời chúc mừng, động viên từ các đồng nghiệp khi lần đầu thắng giải sau nhiều năm cống hiến.
Xa Thi Mạn và Huỳnh Tông Trạch trên thảm đỏ. Ảnh: Sina, On.
Các giải thưởng đáng chú ý khác của TVB gồm Nữ diễn viên phụ xuất sắc thuộc về Vương Mẫn Dịch; Nam diễn viên phụ xuất sắc trao cho Hà Quảng Bái.
Cuốn sách hay về sức khỏe con người
Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.