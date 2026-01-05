‘Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng

Timothée Chalamet gây bất ngờ khi công khai bày tỏ tình cảm với bạn gái Kylie Jenner ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này dẹp tan những tin đồn rạn nứt lan truyền thời gian qua.

Theo PeoPle, tại lễ trao giải Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet đã gây chú ý khi công khai bày tỏ tình cảm với bạn gái Kylie Jenner ngay trên sân khấu nhận giải.

Timothée Chalamet nhắc tới bạn gái trong thời khắc được vinh danh. Ảnh: Shutterstock.

Cụ thể, anh giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Marty Supreme. Mở đầu bài phát biểu, nam diễn viên 30 tuổi gửi lời cảm ơn đến các bạn diễn cùng được đề cử, ê-kíp thực hiện phim và đạo diễn Josh Safdie. Sau đó, anh bất ngờ nhắc đến Kylie Jenner – điều hiếm khi xảy ra trong các bài phát biểu công khai trước đây.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn đến người đã gắn bó với tôi suốt ba năm qua. Cảm ơn vì những gì chúng ta đã cùng xây dựng. Anh yêu em. Anh không thể làm được điều này nếu không có em. Cảm ơn em từ tận đáy lòng", Timothée Chalamet nói trên sân khấu.

Dưới hàng ghế khán giả, Kylie Jenner được máy quay ghi lại khoảnh khắc mỉm cười và mấp máy môi đáp lại: “Em cũng yêu anh”. Khi tên Timothée Chalamet được xướng lên là người chiến thắng, cặp đôi còn trao nhau một nụ hôn ngắn trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời.

Trước đó, Timothée Chalamet và Kylie Jenner từng vướng tin đồn trục trặc. Nguyên nhân được cho là do lịch trình làm việc dày đặc khiến cả hai hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong một khoảng thời gian, làm dấy lên nghi vấn rạn nứt. Tuy nhiên, những lần sánh đôi tại các sự kiện cuối năm 2025, cùng màn công khai tình cảm trên sân khấu Critics Choice Awards, được xem là động thái cho thấy cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định.

Cả hai bày tỏ tình cảm trước sự chứng kiến của khán giả. Ảnh: E!.

Tại Critics Choice Awards 2026, Timothée Chalamet vượt qua loạt ứng viên nặng ký gồm Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Joel Edgerton (Train Dreams), Ethan Hawke (Blue Moon), Michael B. Jordan (Sinners) và Wagner Moura (The Secret Agent) để giành giải thưởng. Chiến thắng này tiếp tục củng cố vị thế của nam diễn viên trong mùa giải thưởng điện ảnh năm nay.

Critics Choice Awards 2026 là lần thứ tư Timothée Chalamet được đề cử tại giải thưởng này. Trước đó, anh từng nhận đề cử cho Call Me By Your Name (2018), Beautiful Boy (2019) và A Complete Unknown (2025).

Marty Supreme xoay quanh nhân vật một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp nuôi giấc mơ chinh phục chức vô địch thế giới năm 1952. Vai diễn được giới phê bình đánh giá cao và chính Timothée Chalamet từng khẳng định đây là một trong những màn thể hiện tốt nhất sự nghiệp của anh. Trước đó, nam diễn viên cũng tham gia nhiều hoạt động quảng bá quy mô lớn cho bộ phim.