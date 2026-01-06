Thời trang bikini 57.000 USD của Kylie Jenner gây chú ý

Kylie Jenner mở đầu năm 2026 bằng loạt ảnh diện bikini ánh kim bên hồ bơi. Điểm nhấn nằm ở bộ trang sức Cartier đi kèm có tổng giá trị hơn 57.000 USD.

Theo Page Six, mở đầu năm 2026, Kylie Jenner tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini bên hồ bơi. Trên trang cá nhân, nữ doanh nhân xuất hiện trong bộ bikini ánh kim của Lisa Marie Fernandez, khoe phong cách gợi cảm đặc trưng.

Bên cạnh trang phục, điểm nhấn còn ở bộ trang sức cao cấp đi kèm. Kylie Jenner lựa chọn hai thiết kế thuộc dòng Panthère của Cartier, gồm đôi khuyên tai Panthère Stud Earrings trị giá 26.700 USD và mặt dây chuyền Pendant Necklace có giá 30.500 USD . Tổng giá trị trang sức mà cô diện lên tới hơn 57.000 USD , nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.

Dòng trang sức Panthère được xem là một trong những biểu tượng lâu đời của Cartier, lấy cảm hứng từ hình tượng “báo đốm” gắn liền với Jeanne Toussaint – cựu giám đốc sáng tạo của hãng vào đầu thế kỷ XX. Trong những năm gần đây, Kylie Jenner nhiều lần xuất hiện cùng các thiết kế mang họa tiết này.

Thời trang bikini kết hợp trang sức kim cương của Kylie Jenner. Ảnh: @kyliejenner.

Trước đó, ngôi sao truyền hình thực tế từng diện trang phục bikini màu đỏ nổi bật, được đính đá thủ công, với giá gần 10.000 USD . Mẫu bikini này thuộc bộ sưu tập Xuân/Hè 1995 của nhà mốt Chanel. Thiết kế từng được các siêu mẫu huyền thoại như Naomi Campbell và Claudia Schiffer trình diễn trên sàn catwalk.

Bên cạnh yếu tố thời trang, loạt hình ảnh của Kylie Jenner còn được chú ý trong bối cảnh mối quan hệ của cô với nam diễn viên Timothée Chalamet ngày càng cởi mở hơn trước công chúng. Timothée Chalamet hiện là đại sứ toàn cầu của Cartier và cả hai từng bị bắt gặp diện trang sức Panthère đồng điệu tại một số sự kiện quốc tế trong năm 2025.

Kylie hiện là doanh nhân thành công. Năm 2015, cô thành lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics và lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Năm 2019, cô lọt vào danh sách tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới do Forbes công bố, dù sau đó danh hiệu này gây tranh cãi về tính xác thực. Bên cạnh Kylie Cosmetics, cô còn sáng lập thương hiệu thời trang Khy, thường xuyên hợp tác cùng các nhãn hàng lớn.

Đời sống cá nhân của Kylie Jenner cũng nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông, đặc biệt là mối quan hệ với Travis Scott. Dù đã chia tay, cô và nam rapper hiện có hai 2 con chung. Từ năm 2023, Kylie bắt đầu công khai hẹn hò với nam diễn viên Timothée Chalamet.