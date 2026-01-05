Tùng Dương cảnh báo

Tùng Dương lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh của anh bị giả mạo bằng công nghệ AI để quảng cáo. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ Việt trở thành nạn nhân của các chiêu trò chỉnh sửa hình ảnh bằng công nghệ AI để lừa đảo, quảng cáo. Mới nhất, ca sĩ Tùng Dương đã lên tiếng cảnh báo khán giả khi bị rơi vào tình huống tương tự.

Trên trang cá nhân, Tùng Dương đăng tải hình ảnh một fanpage giả danh mình, trong đó sử dụng hình ảnh của anh cùng nhạc sĩ Trần Tiến để quảng cáo cho một sản phẩm thuốc. Nam ca sĩ khẳng định: “Mọi người chú ý giúp Dương. Đây là trang giả mạo. Và Tùng Dương hay nhạc sĩ Trần Tiến không quảng cáo sản phẩm này. Xin report giúp nhé!”.

Theo Tùng Dương, hình ảnh xuất hiện trên trang giả mạo thực chất là khoảnh khắc nhạc sĩ Trần Tiến tặng hoa cho anh, sau đó bị các đối tượng chỉnh sửa, cắt ghép sai mục đích để trục lợi.

Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của nam nghệ sĩ cũng bức xúc về vấn nạn nói trên.

Trước Tùng Dương, nhiều nghệ sĩ Việt cũng bị giả mạo hình ảnh. Ảnh: @tungduong.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà từng cảnh báo việc hình ảnh cá nhân bị các fanpage, video giả mạo sử dụng để quảng cáo đồ gia dụng, thuốc chữa bệnh. Nữ ca sĩ cho biết một số khán giả đã hiểu lầm đây là sản phẩm do cô giới thiệu, dẫn đến tình trạng “tiền mất, tật mang”.

Tương tự, Mỹ Tâm cũng phản ánh tình trạng nhiều video sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô nhằm quảng bá các sản phẩm bất hợp pháp. Theo nữ ca sĩ, việc khai thác hình ảnh nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh và vi phạm pháp luật.

Giữa tháng 7/2025, Đan Trường cho biết hình ảnh cá nhân của anh bị lợi dụng trong các video quảng cáo app vay tiền nặng lãi, với thủ pháp chỉnh sửa khuôn mặt và giọng nói để đánh lừa người xem. Trước đó, nam ca sĩ cũng từng lên tiếng phủ nhận liên quan đến các quảng cáo sữa hạt do bị mạo danh.

Đạo diễn Lý Hải và bà xã Minh Hà cũng từng trở thành nạn nhân của các clip giả mạo kêu gọi chơi cờ bạc và tuyển dụng việc làm tại nhà. Những video này được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, sử dụng công nghệ AI để mô phỏng giọng nói, gương mặt, buộc cặp đôi phải lên tiếng cảnh báo cộng đồng.