Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Chủ hit 'Ngày ấy' thông báo dừng làm nhạc

  • Thứ ba, 6/1/2026 13:10 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Em Ellata thông báo dừng phát hành nhạc vì gặp khó khăn tài chính. Chia sẻ này nhanh chóng tạo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Em Ellata - chủ hit Ngày ấy từng viral trên mạng xã hội, gây chú ý khi cho biết sẽ ra mắt sản phẩm cuối cùng vào ngày 14/1, sau đó tạm dừng con đường sáng tác và phát hành âm nhạc vì gặp khó khăn tài chính.

“Em đã làm một phiên bản tiếng Anh cho Đã qua rồi và em sẽ ra mắt bài hát đó vào 14/1. Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa. Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật", ca sĩ bày tỏ.

Dưới phần bình luận, Em Ellata khẳng định quyết định này không xuất phát từ sự oán trách khán giả hay cảm giác tự ti, mà là cách ca sĩ lựa chọn đối diện với số phận, thay vì tiếp tục chịu đựng những khó khăn kéo dài trong hành trình làm nghề.

Ngay ay anh 1

Ca khúc Ngày ấy từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2024.

Thông báo của chủ hit Ngày ấy nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng câu chuyện của Em Ellata phản ánh thực tế khắc nghiệt mà nhiều nghệ sĩ độc lập đang phải đối mặt trong quá trình làm nghề.

Trong khi đó, không ít khán giả cho rằng ca sĩ còn thiếu kinh nghiệm trình diễn, cá tính nghệ thuật chưa đủ rõ nét và cần thêm thời gian rèn luyện, thay vì đặt nặng kỳ vọng vào thành công và thu nhập từ âm nhạc.

Ngày ấy được phát hành vào năm 2022 nhưng chỉ thực sự gây chú ý rộng rãi từ đầu năm 2024, khi một đoạn điệp khúc bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng ca từ giàu cảm xúc giúp bài hát được sử dụng trong nhiều video chia sẻ ký ức, từ đó giúp Ngày ấy đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng nhạc số.

Chủ nhân của ca khúc, Em Ellata, là nghệ sĩ độc lập hoạt động tại TP.HCM. Trước Ngày ấy, Em Ellata đã cho ra mắt nhiều ca khúc mang màu sắc cá nhân như Đoạn kết, Muốn có ai bên cạnh, song chưa tạo được độ phủ tương tự.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Thời trang bikini 57.000 USD của Kylie Jenner gây chú ý

Kylie Jenner mở đầu năm 2026 bằng loạt ảnh diện bikini ánh kim bên hồ bơi. Điểm nhấn nằm ở bộ trang sức Cartier đi kèm có tổng giá trị hơn 57.000 USD.

3 giờ trước

Tùng Dương cảnh báo

Tùng Dương lên tiếng cảnh báo khán giả khi hình ảnh của anh bị giả mạo bằng công nghệ AI để quảng cáo. Trước đó, nhiều nghệ sĩ Việt cũng rơi vào tình trạng tương tự.

18 giờ trước

Madonna tiệc tùng với bạn trai kém 38 tuổi

Madonna tiệc tùng đón năm mới tại Morocco, bên bạn trai Akeem Morris. Những khoảnh khắc vui vẻ, thân mật của cặp sao thu hút sự quan tâm.

16 giờ trước

Thuận Minh

Ngày ấy hit âm nhạc giải trí

Đọc tiếp

Orange len tieng hinh anh

Orange lên tiếng

36 phút trước 14:00 6/1/2026

0

Orange khẳng định luôn trân trọng tình cảm của người hâm mộ. Nữ ca sĩ phủ nhận chuyện có người yêu nên lơ là sự nghiệp và khán giả.

A vuong Tung Son chuyen gioi hinh anh

Á vương Tùng Sơn chuyển giới

36 phút trước 14:00 6/1/2026

0

Châu Nguyễn Tùng Sơn công khai chia sẻ về hành trình phẫu thuật chuyển giới, lấy tên mới là Thanh Hà. Cô may mắn nhận được sự ủng hộ của bạn bè, gia đình trên hành trình này.

Bo phim khien du luan Han Quoc day song hinh anh

Bộ phim khiến dư luận Hàn Quốc dậy sóng

3 giờ trước 11:13 6/1/2026

0

"Đại Hồng Thủy" tạo nên những tranh cãi, phản ứng gay gắt hiếm thấy trên mạng xã hội Hàn Quốc. Một số luồng ý kiến cho rằng những chỉ trích dành cho phim đã bị đẩy đi quá xa.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý