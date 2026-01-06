Chủ hit 'Ngày ấy' thông báo dừng làm nhạc

Em Ellata thông báo dừng phát hành nhạc vì gặp khó khăn tài chính. Chia sẻ này nhanh chóng tạo nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Em Ellata - chủ hit Ngày ấy từng viral trên mạng xã hội, gây chú ý khi cho biết sẽ ra mắt sản phẩm cuối cùng vào ngày 14/1, sau đó tạm dừng con đường sáng tác và phát hành âm nhạc vì gặp khó khăn tài chính.

“Em đã làm một phiên bản tiếng Anh cho Đã qua rồi và em sẽ ra mắt bài hát đó vào 14/1. Sau ca khúc này, nếu như không có bất kỳ một bước ngoặt về tài chính nào được tạo ra từ những bài hát Em đã ra mắt, Em sẽ không ra mắt bất kỳ một bài hát nào khác nữa. Em yêu âm nhạc thì âm nhạc phải yêu Em. Còn nếu không thì Em xin chấm dứt sự đau khổ mà mình đã phải chịu đựng từ khi lựa chọn nghệ thuật", ca sĩ bày tỏ.

Dưới phần bình luận, Em Ellata khẳng định quyết định này không xuất phát từ sự oán trách khán giả hay cảm giác tự ti, mà là cách ca sĩ lựa chọn đối diện với số phận, thay vì tiếp tục chịu đựng những khó khăn kéo dài trong hành trình làm nghề.

Ca khúc Ngày ấy từng gây sốt mạng xã hội vào năm 2024.

Thông báo của chủ hit Ngày ấy nhanh chóng tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng câu chuyện của Em Ellata phản ánh thực tế khắc nghiệt mà nhiều nghệ sĩ độc lập đang phải đối mặt trong quá trình làm nghề.

Trong khi đó, không ít khán giả cho rằng ca sĩ còn thiếu kinh nghiệm trình diễn, cá tính nghệ thuật chưa đủ rõ nét và cần thêm thời gian rèn luyện, thay vì đặt nặng kỳ vọng vào thành công và thu nhập từ âm nhạc.

Ngày ấy được phát hành vào năm 2022 nhưng chỉ thực sự gây chú ý rộng rãi từ đầu năm 2024, khi một đoạn điệp khúc bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng ca từ giàu cảm xúc giúp bài hát được sử dụng trong nhiều video chia sẻ ký ức, từ đó giúp Ngày ấy đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng nhạc số.

Chủ nhân của ca khúc, Em Ellata, là nghệ sĩ độc lập hoạt động tại TP.HCM. Trước Ngày ấy, Em Ellata đã cho ra mắt nhiều ca khúc mang màu sắc cá nhân như Đoạn kết, Muốn có ai bên cạnh, song chưa tạo được độ phủ tương tự.