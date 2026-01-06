'Không có Táo Quân 2026'

Vân Dung chia sẻ Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Thông tin trên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối.

Tối ngày 6/1, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Vân Dung đăng tải bài viết xác nhận chương trình Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, Vân Dung chia sẻ một bài thơ bày tỏ nỗi buồn và sự tiếc nuối trước việc chương trình vắng bóng, đồng thời cho biết sau hơn 20 năm gắn bó, Táo Quân đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời làm nghề của bà.

“Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn. Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay. Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời”, Vân Dung viết.

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối trước thông tin này. Không ít ý kiến cho rằng Táo Quân là “món ăn tinh thần” không thể thiếu mỗi dịp giao thừa, trong khi một số khán giả nhận định năm 2026 có nhiều vấn đề thời sự, văn hóa đáng chú ý, việc thiếu vắng Táo Quân khiến không khí Tết kém phần trọn vẹn.

Chương trình Táo Quân 2025 nhận được nhiều lời khen.

Trước đó, thông tin Táo Quân có thể không lên sóng đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ (2026) lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều khán giả hoang mang. Nguồn cơn xuất phát từ chia sẻ mang tính úp mở của Vân Dung, trong đó nữ nghệ sĩ giả định viễn cảnh không có Táo Quân, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Thời điểm đó, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung đều cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về việc dừng chương trình.

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, phía đơn vị sản xuất cho biết ê-kíp đang trong quá trình chuẩn bị và cân nhắc nhiều phương án nội dung. Khả năng cao Táo Quân theo định dạng truyền thống sẽ không lên sóng, thay vào đó có thể là một phiên bản mới hoặc chương trình khác mang tinh thần tương tự.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch chính luận phát sóng đêm giao thừa, ra đời từ năm 2003, phản ánh các vấn đề thời sự - xã hội nổi bật trong năm qua dưới hình thức châm biếm, hài hước. Trải qua hơn hai thập kỷ, chương trình trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc, gắn liền với khoảnh khắc chuyển giao năm mới của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Trong quá trình phát sóng, Táo Quân từng nhiều lần điều chỉnh nội dung và định dạng để phù hợp bối cảnh xã hội. Năm 2020, chương trình từng tạm dừng và được thay thế bằng Làng Vũ Đại thời hội nhập, trước khi trở lại từ năm 2021.