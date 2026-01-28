Không nhận ra con gái 14 tuổi của David Beckham

Harper Beckham thời gian qua liên tục xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện thời trang lớn, đáng chú ý là Tuần lễ Thời trang Paris 2026. Trong mỗi lần góp mặt, cô ghi dấu ấn với phong cách thanh lịch, ngày càng chững chạc. Harper cũng thường xuyên diện các thiết kế của mẹ, mới nhất là chiếc váy lụa hai dây màu hồng tại bữa tiệc riêng mừng David Beckham được phong tước hiệp sĩ.