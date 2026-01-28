Không nhận ra con gái 14 tuổi của David Beckham

Harper Beckham thời gian qua liên tục xuất hiện cùng gia đình tại các sự kiện thời trang lớn, đáng chú ý là Tuần lễ Thời trang Paris 2026. Trong mỗi lần góp mặt, cô ghi dấu ấn với phong cách thanh lịch, ngày càng chững chạc. Harper cũng thường xuyên diện các thiết kế của mẹ, mới nhất là chiếc váy lụa hai dây màu hồng tại bữa tiệc riêng mừng David Beckham được phong tước hiệp sĩ.
Sự trưởng thành và những thay đổi về ngoại hình của Harper Beckham khiến nhiều khán giả bất ngờ. Ở tuổi 14, cô bé sở hữu vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Tại sự kiện kỷ niệm 10 năm thành lập cửa hàng của Victoria Beckham tại London, Harper diện áo khoác dáng dài màu đen và giày bệt, đứng giữa bố mẹ, khiến nhiều người trầm trồ khi nhận ra cô bé đã gần “cao bằng mẹ Victoria”.
Gương mặt Harper được khen thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, với đôi mắt to, hàng mi dài giống Victoria Beckham, còn nụ cười cùng những đường nét khuôn mặt lại mang nhiều nét của David Beckham.
Sinh ra trong gia đình là biểu tượng của làng thời trang, Harper sớm thể hiện được gu ăn mặc và thường xuyên được báo giới khen ngợi bởi phong cách đáng yêu, sành điệu. Từ nhỏ, cô bé đã được Victoria Beckham chăm chút hình ảnh mỗi khi xuất hiện. Theo thời gian, phong cách của Harper dần thay đổi, chuyển từ những trang phục trẻ con, giản dị sang hình ảnh một thiếu nữ.
Theo People, gia đình Beckham được cho là đặc biệt quan tâm đến sức khỏe tinh thần của Harper trong giai đoạn dậy thì. Victoria từng bày tỏ nỗi lo khi con gái sắp phải đối diện với áp lực về ngoại hình và mạng xã hội. Harper được bố mẹ kiểm soát hình ảnh khá chặt chẽ, hạn chế sử dụng mạng xã hội công khai và chỉ xuất hiện trước truyền thông trong những dịp đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Theo Tribune, khi gia đình Beckham xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng Brooklyn, Harper đã rất buồn nhưng vẫn giữ thái độ chừng mực, không hề để lộ cảm xúc tiêu cực ra ngoài. Ngược lại, cô cố gắng đóng vai trò cầu nối, thể hiện tình cảm với các anh em để xoa dịu tình hình. Một nguồn tin thân cận tiết lộ Harper rất nhớ vợ chồng Brooklyn nhưng vì tôn trọng bố mẹ nên đành chờ đợi một dịp thích hợp để cả nhà đoàn tụ.
Sinh năm 2011, Harper Seven Beckham là con gái duy nhất của David Beckham và Victoria Beckham. Trước đó, cặp đôi có ba con trai gồm Brooklyn (1999), Romeo (2002) và Cruz (2005). Sự ra đời của Harper từng được ví như niềm hạnh phúc “vỡ òa” với gia đình Beckham và cô luôn nhận được sự yêu chiều đặc biệt. Hiện tại, Harper chưa tham gia bất kỳ hoạt động nghệ thuật hay thương mại chuyên nghiệp nào. Gia đình Beckham nhiều lần khẳng định ưu tiên việc học và đời sống bình thường cho các con.
