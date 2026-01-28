Tiếc cho Thu Trang

Trước “Ai thương ai mến”, Thu Trang liên tục có những bước tiến. Song, tác phẩm thứ hai cô đạo diễn đang đối diện cảnh thua lỗ, diễn xuất của nữ nghệ sĩ cũng bị đánh giá hụt hơi.

Trước khi bước vào Ai thương ai mến trên cả hai cương vị đạo diễn và diễn viên, Thu Trang đang sở hữu chuỗi thắng liên tiếp, thậm chí có nhiều dự án giúp nhà sản xuất “lãi đậm”. Nhìn rộng hơn, không ngoa khi nói cô nằm trong nhóm nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Việt hiện nay, với 5 tác phẩm cán mốc trăm tỷ, cùng hàng loạt đánh giá tích cực về diễn xuất.

Ở tác phẩm thứ hai do chính mình cầm trịch, Thu Trang được kỳ vọng khi trở thành trung tâm câu chuyện, hóa thân thành một người phụ nữ ở nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Đây là kiểu vai diễn đòi hỏi cô phải bộc lộ nhiều sắc thái cảm xúc, từ sự e thẹn, ngại ngùng của một cô gái trẻ cho đến hình ảnh người đàn bà từng trải, đã nếm đủ “ngón đòn” số phận.

Và ở một trong những thử thách phức tạp nhất sự nghiệp, Thu Trang đã bộc lộ sự hụt hơi về diễn xuất. Tác phẩm cũng không đạt doanh thu khả quan, dừng lại trước cột mốc 30 tỷ đồng .

"Hai mặt" của Thu Trang

Không sở hữu vẻ ngoài của một minh tinh điện ảnh, cũng ít nổi bật ở các vai tình cảm lãng mạn, song trong nền điện ảnh chuộng thể loại hài/gia đình, Thu Trang dường như được đặt đúng nơi cần đến thế mạnh của mình nhất.

Suốt 10 năm với ngót nghét hơn 20 tác phẩm điện ảnh, cô đem đến hình dung về một nữ diễn viên mạnh ở khả năng diễn hài, đôi chút cường điệu nhưng vẫn có nhiều khoảnh khắc duyên dáng, tung hứng thông minh. Bên cạnh đó, khả năng diễn bi của Thu Trang cũng đã được chứng minh qua loạt vai diễn đặt trong bối cảnh gia đình, mối quan hệ vợ chồng.

Tiệc trăng máu có thể xem là dự án phát huy rõ nét nhất những thế mạnh của nữ diễn viên. Trong phim, Thu Trang vào vai một người vợ có tính cách tưng tửng, đôi chút đồng bóng nhưng lại cam chịu, bị lấn át bởi người chồng gia trưởng. Chính sự đối nghịch này tạo nên một không gian diễn xuất vừa vặn cho nữ diễn viên, ở cả hai mảng hài lẫn bi.

Đôi lúc, nhân vật khiến khán giả bật cười với những tình huống kỳ cục, ngô nghê. Nhưng khi đối diện các bí mật sâu kín của chồng, Thu Trang lại thể hiện đầy thuyết phục trạng thái tổn thương đan xen giận dữ. Những tương tác khi bị áp chế, khi bùng nổ vùng lên mang đến loạt khoảnh khắc diễn xuất đắt giá. Tiệc trăng máu cũng được xem là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa Thu Trang vào nhóm diễn viên thực lực sau nhiều năm làm nghề.

Thu Trang và Thái Hòa trong Tiệc trăng máu.

Sau Tiệc trăng máu, Con Nhót mót chồng cũng là một tác phẩm đáng chú ý khác, dù không nằm trong nhóm phim trăm tỷ của nữ diễn viên. Trong tác phẩm, nhân vật của cô là một người phụ nữ có vẻ ngoài tưng tửng nhưng lại cô đơn, khát khao yêu thương.

Một lần nữa, khả năng chuyển đổi nhịp nhàng giữa hài và bi của Thu Trang được phát huy rõ nét, khi nhân vật lúc hiện lên hồn nhiên, vụng về như một cô gái mới lớn; lúc lại trầm lắng, chất chứa nhiều suy tư. Chính sự linh hoạt trong cách thể hiện ấy giúp vai diễn có sức sống riêng. Thậm chí, có những phân đoạn, màn thể hiện của Thu Trang tạo cảm giác lấn lướt bạn diễn Thái Hòa.

Gần đây hơn, với Nụ hôn bạc tỷ - tác phẩm đầu tay do chính mình đạo diễn, Thu Trang vẫn là điểm sáng khi xét về diễn xuất. Trong vai Thúy Kiều, cô vừa thể hiện được chất hài quen thuộc, vừa thành công đẩy cảm xúc ở những phân đoạn nhân vật đối diện với sai lầm và khiếm khuyết của bản thân. Bên cạnh đó, Thu Trang còn giữ vai trò cầm nhịp, nâng đỡ dàn diễn viên trẻ sở hữu lợi thế ngoại hình nhưng còn hạn chế về kinh nghiệm.

Có thể nói, Thu Trang đã liên tục ghi nhận những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, ở cả hai vai trò diễn viên lẫn đạo diễn. Một mặt, cô cho thấy diễn xuất ngày càng chín muồi, trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong các dự án tham gia; mặt khác, Thu Trang hiện lên như một đạo diễn tân binh có tiềm năng nhất định ở địa hạt phim thương mại.

Thu Trang chững lại

Dù vậy, bước sang năm 2026, nữ nghệ sĩ lại đối diện một bước lùi đáng tiếc về diễn xuất, đặc biệt là khi đó là dự án do chính cô cầm trịch.

Thực chất, Ai thương ai mến đòi hỏi ở Thu Trang sự đa diện trong cách thể hiện, vượt ra ngoài thế mạnh hài - bi quen thuộc. Phim mở ra khi nhân vật Hai Mến (Thu Trang) sống cô đơn ở tuổi xế chiều, lặng lẽ nhìn lại những vui buồn đã đi qua cuộc đời. Dòng hồi tưởng đưa khán giả trở về quãng thời gian cô còn là một thiếu nữ nặng gánh gia đình. Ở giai đoạn ấy, Hai Mến được một công tử nhà giàu đem lòng si mê, ngỏ ý muốn đưa cô về làm vợ.

Thu Trang hụt hơi ở những cảnh lãng mạn.

Hóa thân vai một cô gái trẻ đứng giữa những rung động yêu đương và gánh nặng trách nhiệm, Thu Trang phần nào hụt hơi ở các phân đoạn lãng mạn, chưa tạo được cảm xúc cần thiết cho người xem. Một mặt, cô ít cho thấy sự phù hợp với hình ảnh cô gái e thẹn, bối rối, nhất là khi phim triển khai theo mô-típ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên; mặt khác, màn kết hợp của hai diễn viên chính cũng chưa tạo được chemistry đủ mạnh để mạch tình cảm trở nên thuyết phục.

Bên cạnh đó, việc kịch bản tồn tại không ít tình huống khiên cưỡng, các mảng miếng hài nhạt nhòa đã vô tình đặt nhân vật của Thu Trang vào những hoàn cảnh khó ứng biến, gượng gạo về mặt cảm xúc. Đơn cử như phân đoạn đòi nợ tại đám tang, phần thoại được xây dựng thiếu tự nhiên, rời rạc, làm mạch cảm xúc trở nên chưng hửng, thậm chí dễ khiến những khán giả khó tính mất hứng thú với hành trình của nhân vật.

Bù lại, ở những phân đoạn nhân vật đối diện với nỗi đau và những sai lầm của chính mình, Thu Trang cho thấy sự chắc tay trong diễn xuất. Cách cô thể hiện đầy nội lực nhưng không tạo cảm giác lên gân. Ở những khoảnh khắc ấy, ánh mắt và nhịp diễn của cô trở thành điểm nhấn cảm xúc, giúp truyền tải thành công hình ảnh người phụ nữ đã quen với việc gồng mình, chịu đựng.

Ai thương ai mến có doanh thu không khả quan.

Dù vậy, nỗ lực của Thu Trang chưa đủ để nâng tầm một kịch bản còn nhiều lỗ hổng. Ở một số phân đoạn, chuyển biến tâm lý của Hai Mến diễn ra khá gấp gáp, thiếu sức thuyết phục do cách kể chuyện phi tuyến tính chưa được vận hành mượt mà. Bên cạnh đó, các bi kịch trong phim cũng nặng tính sắp đặt, khiến khán giả khó có thể đồng cảm với nhân vật.

Qua những gì đã thể hiện xuyên suốt sự nghiệp, rõ ràng năng lực diễn xuất của Thu Trang là điều khó có thể phủ nhận. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, khi Ai thương ai mến nhiều khả năng sẽ rời rạp và để lại khoản lỗ không nhỏ, nữ diễn viên đang đối diện với giai đoạn chững lại sau nhiều năm thành công liên tiếp. Đáng tiếc hơn, đây lại là dự án được xem là quan trọng trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.