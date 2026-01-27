Dương Cầm, Hòa Minzy thắng giải Tinh hoa Việt

Hòa Minzy và Dương Cầm được xướng tên tại lễ trao giải Tinh hoa Việt nhờ thành tích nổi bật ở các lĩnh vực âm nhạc và sân khấu trong năm qua.

Tối 26/1, lễ trao giải Tinh hoa Việt đã diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM). Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã vinh danh các tác phẩm, cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp nổi bật cho hoạt động văn hóa - nghệ thuật trong năm qua.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Hòa Minzy gây chú ý khi chiến thắng tại hai hạng mục quan trọng gồm Ca sĩ của năm và MV của năm, vượt qua nhiều tên tuổi như Phương Mỹ Chi, SOOBIN, Tùng Dương và Võ Hạ Trâm.

Hòa Minzy có một năm 2025 thành công.

Trong năm 2025, Hòa Minzy ghi dấu ấn với MV Bắc Bling phát hành đầu năm. Ca khúc mang màu sắc dân gian Bắc Bộ nhanh chóng tạo cơn sốt trên mạng xã hội, thu hút 288 triệu lượt xem, trở thành MV có lượt xem cao nhất trong năm. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn ra mắt MV Nỗi đau giữa hòa bình và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Chia sẻ sau lễ trao giải, Hòa Minzy cho biết việc được xướng tên là niềm hạnh phúc lớn, đồng thời bày tỏ sự biết ơn với khán giả. “Khi biết đến giải thưởng, Hoà chỉ mong được góp mặt trong danh sách đề cử. Nhưng tuyệt vời hơn là Hoà đã thật sự được nhận giải. Những nỗ lực bỏ ra tiếp tục được ghi nhận, đó là niềm vui rất lớn với Hoà”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, ở hạng mục Tinh hoa Sân khấu, vở nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo do nhạc sĩ Dương Cầm làm tổng đạo diễn đã được xướng tên.

Suốt năm qua, Giấc mơ Chí Phèo thu hút sự chú ý nhờ hình thức nhạc kịch thuần Việt, âm nhạc được sáng tác riêng cùng cách tiếp cận mới mẻ với một tác phẩm văn học quen thuộc.

Dương Cầm và NSX Quỳnh Nguyễn trên sân khấu nhận giải. Giấc mơ Chí Phèo trở thành điểm sáng của sân khấu nhạc kịch trong năm 2025.

Vở diễn lấy cảm hứng từ truyện ngắn kinh điển Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, được dàn dựng theo phong cách Broadway. Tác phẩm tái hiện bi kịch số phận của Chí Phèo, đồng thời khai thác sâu khát vọng được yêu thương và được sống lương thiện của nhân vật.

Khi nhận giải, nhạc sĩ Dương Cầm đại diện ê-kíp gửi lời cảm ơn tới ban tổ chức. Anh cho biết đây không chỉ là một giải thưởng nghề nghiệp mà còn đánh dấu 21 năm lao động nghệ thuật bền bỉ của bản thân, từ một nhạc sĩ đến vai trò đạo diễn - giám đốc âm nhạc của một vở nhạc kịch lớn.

Ở hạng mục Tinh hoa điện ảnh, Mưa đỏ tiếp tục giành chiến thắng, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng tại các lễ trao giải cuối năm.

Kết quả lễ trao giải Tinh hoa Việt 2026 Tinh hoa Âm nhạc (do khán giả bình chọn) - Ca sĩ của năm: Hòa Minzy - MV của năm: Bắc Bling (Hòa Minzy) - Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) - Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Hùng - Album của năm: Made in Vietnam (DTAP) - Nhà sản xuất âm nhạc của năm: DTAP - Chương trình biểu diễn của năm: Concert Quốc gia – Tổ quốc trong tim Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực - Tinh hoa Sân khấu: Nhạc kịch Giấc mơ Chí Phèo (Dương Cầm) - Tinh hoa Điện ảnh: Phim Mưa đỏ (Đặng Thái Huyền) - Tinh hoa Mỹ thuật: Đồng chìm đáy nước (Ca Lê Thắng) - Tinh hoa Văn học: Chuyện nhà Tí (Phan Thị Vàng Anh) - Tinh hoa Sáng tạo: Chương trình Chào Show - Bảo tồn di sản văn hóa nghệ thuật: Di tích quốc gia đặc biệt – Chùa Việt (Nguyễn Văn Hùng) - Lan tỏa văn hóa Việt: Chương trình Chào Show Giải thưởng đặc biệt - Tinh hoa Cống hiến: Phạm Tuyên