Tình trạng của siêu mẫu nội y Hà Tuệ

Siêu mẫu Hà Tuệ tiết lộ bị ứ máu tử cung sau sinh, phải phẫu thuật lần hai ngay sau thời gian ở cữ. Chia sẻ của cô thu hút sự quan tâm.

Theo Sohu, siêu mẫu Trung Quốc Hà Tuệ chia sẻ công khai về những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng gặp phải sau sinh. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar, nữ người mẫu cho biết vừa kết thúc thời gian ở cữ thì được bác sĩ phát hiện tình trạng ứ máu tử cung, buộc phải tiến hành phẫu thuật lần hai.

“Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự yếu đuối mà trước đây chưa từng trải qua”, Hà Tuệ chia sẻ về thời điểm nhận tin. Cô cũng cho biết bản thân may mắn khi có người bạn đời luôn thấu hiểu, động viên, cùng sự hỗ trợ từ gia đình trong giai đoạn hồi phục sau sinh.

Hà Tuệ là siêu mẫu châu Á từng trình diễn tại Victoria's Secret show. Ảnh: @hesui923

Bên cạnh những vấn đề thể chất, Hà Tuệ cũng thừa nhận việc làm mẹ không hề dễ dàng như tưởng tượng. Dù đã chủ động tìm hiểu và chuẩn bị nhiều kiến thức nuôi dạy trẻ từ sớm, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác bối rối trước những điều chưa biết trong quá trình chăm sóc con nhỏ. Sự thay đổi hormone sau sinh khiến tâm trạng trở nên nhạy cảm hơn, nhiều lúc xuất hiện cảm giác bất lực và chán nản.

Chia sẻ về việc nhiều phụ nữ phải sớm quay trở lại công việc sau sinh, Hà Tuệ bày tỏ quan điểm đây không nên là áp lực mà phụ nữ phải gánh chịu một mình. Theo cô, vấn đề hậu sản cần được gia đình và xã hội cùng nhìn nhận, hỗ trợ để các bà mẹ có điều kiện hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần.

Hà Tuệ (Sui He) là siêu mẫu Trung Quốc, sinh năm 1989, nổi tiếng trên sàn diễn quốc tế. Cô là nhiều lần trình diễn cho Victoria’s Secret và từng hợp tác với các thương hiệu thời trang cao cấp như Louis Vuitton, Ralph Lauren, Givenchy, Dolce & Gabbana. Cô được đánh giá cao nhờ phong cách chuyên nghiệp, hình ảnh hiện đại.

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình vướng tin đồn hẹn hò từ khoảng năm 2021, song cả hai đều không lên tiếng xác nhận trong thời gian dài. Đến tháng 10/2025, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ đồng loạt đăng tải trên mạng xã hội thông báo chào đón con trai đầu lòng, kèm hình ảnh gia đình ba người. Động thái này được xem là lần đầu cả hai công khai mối quan hệ, đồng thời xác nhận đã kết hôn.