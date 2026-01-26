Diễn biến vụ trốn thuế lớn nhất lịch sử giải trí Hàn Quốc

Cha Eun Woo chính thức lên tiếng về cáo buộc trốn thuế với số tiền lên tới 20 tỷ won. Đây được cho là mức cao nhất từng xuất hiện với một nghệ sĩ giải trí tại Hàn Quốc.

Theo Chosun, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc Cha Eun Woo đã chính thức lên tiếng về cáo buộc trốn thuế với số tiền hơn 20 tỷ won ( 13,7 triệu USD ) . Trên cá nhân, nam nghệ sĩ gửi lời xin lỗi và khẳng định sẽ nghiêm túc hợp tác với các cơ quan chức năng.

Anh viết: "Gần đây, vì những sự việc liên quan đến tôi, đã khiến nhiều người phải lo lắng và thất vọng. Tôi xin cúi đầu gửi lời xin lỗi chân thành. Nhân sự việc lần này, với tư cách là một công dân Hàn Quốc, tôi đã nghiêm túc tự nhìn lại bản thân xem liệu thái độ của mình đối với nghĩa vụ nộp thuế có đủ nghiêm khắc hay chưa".

Cha Eun Woo nhấn mạnh việc anh nhập ngũ không phải là lựa chọn mang tính né tránh. Theo chia sẻ, trong năm 2025, anh rơi vào tình huống không thể tiếp tục trì hoãn nghĩa vụ quân sự và buộc phải nhập ngũ khi các thủ tục liên quan đến điều tra thuế vẫn chưa hoàn tất. Nam nghệ sĩ cho rằng điều này đã tạo ra những hiểu lầm không mong muốn.

“Nếu không mang thân phận quân nhân vào lúc này, tôi thực sự muốn trực tiếp đến gặp từng người đã bị ảnh hưởng bởi sự việc, cúi đầu xin lỗi. Với tâm thế đó, tôi đang viết những dòng này bằng tất cả sự chân thành. Việc khiến những người đã tin tưởng, ủng hộ tôi và những người đã cùng tôi làm việc phải chịu tổn thương và mệt mỏi là điều khiến tôi vô cùng day dứt", nam nghệ sĩ tiếp tục.

Cha Eun Woo vướng cáo buộc trốn thuế lớn nhất lịch sử giải trí Hàn Quốc. Ảnh: News 1.

Cuối bài viết, Cha Eun Woo khẳng định sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo kết luận được đưa ra.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Cơ quan Thuế Quốc gia đã thông báo truy thu hơn 20 tỷ won tiền thuế đối với Cha Eun Woo. Đây được cho là mức truy thu cao nhất từng áp dụng với một nghệ sĩ giải trí tại Hàn Quốc.

Theo các báo cáo, cơ quan thuế nghi ngờ Cha Eun Woo và mẹ ruột đã sử dụng một pháp nhân do mẹ anh điều hành nhằm giảm thuế thu nhập cá nhân. Công ty này được cho là đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động nghệ thuật với công ty quản lý của Cha Eun Woo, nhưng trên thực tế không cung cấp dịch vụ tương ứng, và bị đánh giá là một “công ty bình phong” nhằm áp dụng mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với thuế thu nhập cá nhân, vốn có thể lên tới 45%.

Tranh cãi tiếp tục gia tăng khi thông tin cho biết địa chỉ cũ của pháp nhân nói trên trùng với địa chỉ quán ăn từng do cha mẹ Cha Eun Woo điều hành. Phía nam nghệ sĩ đang chờ kết quả cuối cùng.