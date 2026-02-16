Huyền Lizzie: 'Tôi lo lắng khi đọc phản hồi trái chiều'

Huyền Lizzie tâm sự khi mới đọc bình luận tiêu cực ở những tập đầu phần 2 "Cách em 1 milimet" cô khá lo lắng. May mắn, sau đó, sự trở lại của nữ diễn viên được đón nhận.

Thời điểm Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) tham gia Chúng ta của 8 năm sau phần 2, nhiều tranh cãi đã nổ ra. Xuyên suốt quá trình đảm nhận vai Dương, diễn viên này đối mặt với những lời so sánh, ý kiến trái chiều.

Tới Cách em 1 milimet vừa lên sóng, tình huống tương tự xảy ra. Thậm chí, đã có khán giả đòi bỏ phim khi dự án chuyển sang dàn diễn viên lớn và Phan Minh Huyền trong vai Ngân thậm chí đã lên tiếng.

Thế nhưng phản ứng sau đó của khán giả cho Ngân khác hẳn với Dương. Ngân qua diễn xuất của Phan Minh Huyền được đón nhận nhiều hơn. Nữ diễn viên tâm sự cô xuất thân tay ngang nên luôn sẵn sàng lắng nghe góp ý của khán giả. Với việc vai diễn Ngân được đánh giá tích cực, Phan Minh Huyền lý giải một trong những nguyên nhân là cô đã trau dồi diễn xuất.

"Chưa bao giờ nhận mình là diễn viên giỏi"

- Cách em 1 milimet đánh dấu một năm trở lại khá ấn tượng của Phan Minh Huyền. Bộ phim nhận được nhiều phản hồi tích cực ở giai đoạn đầu, nhưng phần 2 với dàn diễn viên lớn lại gây tranh luận trong vài tập đầu. Khi đọc những ý kiến trái chiều, cảm xúc đầu tiên của chị là gì?

- Thật ra, lúc nào cũng vậy, khi một bộ phim có 2 phần - phần quá khứ và phần trưởng thành - ban đầu khán giả sẽ hoài nghi, có những phản ứng trái chiều và chưa sẵn sàng đón nhận dàn diễn viên lớn ở phần 2. Với trường hợp Cách em 1 milimet, tôi thấy ý kiến trái chiều không nhiều và cũng không quá gay gắt.

Chỉ là khán giả quá yêu các bạn nhỏ. Các bạn diễn rất dễ thương nên khán giả chưa sẵn sàng chuyển sang dàn diễn viên trưởng thành.

Cảm xúc đầu tiên của Huyền khi đọc phản hồi chắc chắn là lo lắng. Không chỉ riêng tôi, tất cả diễn viên đều rất lo lắng. Khi thực hiện các cảnh quay, dàn diễn viên đều ý thức rõ nỗi lo và áp lực đó. Do đó, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình.

May mắn là sự lo lắng chỉ kéo dài vài tập đầu. Chúng tôi luôn tin rằng khán giả sẽ dần đón nhận dàn diễn viên lớn, nhưng không nghĩ mọi người lại đón nhận nhiều đến vậy. Đến tập thứ 3 là khán giả đã bắt đầu tin tưởng “hội lớn” có thể tiếp nối “hội nhỏ” và làm nên chuyện. Sự lo lắng vì thế cũng tan đi rất nhanh.

- Là người trực tiếp tham gia dự án, chị nhìn nhận những góp ý của khán giả ở góc độ nghề nghiệp ra sao?

- Khán giả bây giờ xem phim rất kỹ, tinh ý và khó tính. Điều đó buộc diễn viên phải diễn tốt, có nội lực, chiều sâu, chỉn chu và chuyên nghiệp hơn. Tôi nghĩ đây là điều tốt cho người làm nghề. Chất lượng phim truyền hình hiện nay đã tốt hơn rất nhiều so với trước. VFC ngày càng đầu tư, chuyên nghiệp và tạo ra những tác phẩm có chiều sâu.

- Với những phản hồi không tích cực, chị chọn cách điều chỉnh bản thân hay giữ vững quan điểm diễn xuất?

- Mỗi khán giả sẽ có quan điểm, góc nhìn khác nhau. Do đó, với riêng đạo diễn hay biên kịch, tôi nghĩ họ sẽ giữ một cái đầu lạnh để nắm chắc đường dây câu chuyện, tâm lý nhân vật. Còn cá nhân tôi, với tư cách một diễn viên, khi nghe những phản hồi không tích cực, tôi chọn cách điều chỉnh bản thân.

Đương nhiên, tôi lắng nghe khán giả để điều chỉnh trong giới hạn cho phép chứ không thể điều chỉnh 100%, vì tôi vẫn phải đi theo đường dây nhân vật do đạo diễn, biên kịch xây dựng cũng như tư duy ban đầu của bản thân về vai diễn.

Thay vào đó, tôi sẽ uyển chuyển để cân bằng giữa quan điểm diễn xuất của mình và mong muốn của khán giả, sao cho vai diễn thuyết phục. Tôi sẽ lắng nghe rồi nhìn lại mỗi cảnh xem mình diễn đã ổn chưa, cách phản ứng của nhân vật còn gì chưa tốt hay không.

Huyền Lizzie đã hoạt động 16 năm và tham gia nhiều phim truyền hình.

- Nhưng việc điều chỉnh có vẻ chưa dễ dàng với chị, bởi ngay trước Cách em một milimet, chị cũng phải đón nhận ý kiến tiêu cực khi đảm nhận vai Dương ở Chúng ta của 8 năm sau?

- Khi nhắc đến Chúng ta của 8 năm sau, tôi từng rất buồn, tụt mood. Bộ phim đó tôi quay rất vất vả, mệt mỏi và đã nỗ lực hết mình. Đặc biệt, tôi yêu vai diễn và dành rất nhiều tình cảm cho vai Dương. Thế nhưng thời điểm đầu, phản hồi không như mong đợi. Tôi bị stress vì buồn.

Nhưng đến hiện tại, khi đóng vai Ngân trong Cách em một milimet, khán giả lại nhắc đến Dương rất nhiều. Bây giờ, tôi mới biết thật ra khán giả vẫn yêu Dương cũng như Chúng ta của 8 năm sau rất nhiều. Tôi nhận ra hóa ra vẫn có rất nhiều người yêu thích bộ phim ấy đến thế.

Giờ nhớ lại thời gian đó, tôi không còn buồn nữa. Vì tôi hiểu ý kiến trái chiều chỉ là một phần thôi, còn thực ra có rất nhiều khán giả theo dõi bộ phim và đồng cảm với vai Dương. Giờ nhìn lại, Huyền thấy hạnh phúc vì vai diễn đó vẫn sống trong lòng khán giả.

Với Cách em một milimet, giai đoạn đầu, tôi cũng đọc được những bình luận kiểu như “sao không để dàn diễn viên nhỏ đóng luôn đi” hay “lại thay đổi diễn viên à”. Giai đoạn đó, Huyền chỉ lo chứ không buồn bã, chạnh lòng gì cả. Trước những ý kiến như thế, tôi chỉ muốn chứng minh rằng dàn diễn viên lớn có thể làm tốt và mong khán giả mở lòng. May mắn là dàn nhỏ và dàn lớn khá giống nhau về nét diễn, thần thái, cử chỉ, đài từ nên khán giả không bị hẫng khi chuyển vai.

Riêng với vai Dương lớn trong Chúng ta của 8 năm sau, nhân vật đã trải qua quá nhiều biến cố nên không thể giữ sự tươi sáng như trước. Tôi hoàn toàn có thể diễn được nét vui tươi, trong sáng nhưng không được phép bởi sang phần 2, nhân vật đã thay đổi sau quá nhiều sóng gió.

Huyền hiểu khán giả khó đón nhận sự thay đổi đó, nhưng đó là logic tâm lý của nhân vật. Sau nhiều biến cố, con người không thể hồn nhiên như cũ. Với Huyền, Dương vẫn là một vai diễn tuyệt vời, mang lại nhiều cảm xúc, giúp mình trưởng thành, nội lực và có chiều sâu hơn trong nghề.

- Theo chị, những ý kiến trái chiều, thậm chí đòi bỏ phim khi chuyển sang dàn diễn viên lớn hơn có phản ánh thực tế khắc nghiệt của ngành phim ảnh, rằng càng lớn tuổi cơ hội càng ít ỏi?

- Việc khán giả yêu thích gương mặt trẻ là điều tự nhiên. Bản thân Huyền khi xem phim cũng thích thấy gương mặt mới. Dù sao các diễn viên lâu năm sẽ tạo cho khán giả cảm giác quen thuộc, đặc biệt về nét diễn. Ngược lại, các bạn diễn trẻ sẽ tạo nên sự tươi mới, hào hứng, hấp dẫn.

Nghề này luôn có sự thay đổi, chuyển giao thế hệ, tre già măng mọc thôi. Chúng tôi chấp nhận điều đó. Huyền và các anh chị đi trước cũng luôn muốn làm việc cùng, được tương tác với lớp trẻ để nhận năng lượng mới và bộ phim có sự mới mẻ hơn.

- Ý kiến trái chiều xoay quanh Huyền Lizzie một phần còn đến từ diễn xuất có phần phập phù, chưa ổn định của chị?

- Huyền chưa bao giờ nhận mình là diễn viên giỏi hay được đào tạo bài bản. Tôi là diễn viên tay ngang nên luôn lo lắng mỗi khi diễn xuất. Đồng thời, tôi biết ơn khi cơ hội đến và nỗ lực, học hỏi hết mình. Trong quá trình diễn xuất và bộ phim kéo dài nhiều tập, chắc chắn có lúc tôi còn non nớt và chưa làm hài lòng khán giả.

Tôi luôn lắng nghe góp ý để hoàn thiện hơn. Tôi không thấy tủi thân mà xem đó là động lực học hỏi. Vai diễn sau, tôi cố gắng hơn vai diễn trước. Tôi coi đó là động lực thay vì nhìn nhận theo hướng nặng nề, buồn bã, chạnh lòng. Tôi hết mình với nghề, chơi với nghề bằng năng lực diễn xuất tự có. Tôi lắng nghe, học hỏi mỗi ngày để hoàn thành vai diễn và luôn biết ơn sự góp ý của khán giả.

Vừa qua nữ diễn viên được chú ý với vai Ngân trong Cách em 1 milimet.

"Tôi không lo lắng về tuổi nghề"

- Tới Cách em 1 milimet, diễn xuất của chị được khen ngợi nhiều hơn, có thể lý giải sự thay đổi này như thế nào, là vì chị gặp kịch bản phù hợp, bạn diễn ăn ý hay những lời chê trước đó khiến chị nỗ lực hơn?

- Tôi nghĩ yếu tố đầu tiên là sự may mắn. Chúng ta của 8 năm sau là một bộ phim hay nhưng dường như thiếu đi sự may mắn. Trong mọi việc, mọi nghề nghiệp, nếu có sự may mắn, mình cũng nhận được nhiều sự thành công hơn.

Với Cách em 1 milimet, đó là sự may mắn của cả tập thể. Bộ phim tốt, tôi cũng được tốt theo. Bên cạnh đó, tôi cũng trau dồi thêm khả năng diễn xuất, đi học thêm. Thứ hai là kịch bản cũng khá là phù hợp.

Vai diễn Ngân rất gần và giống với Huyền. Do đó, tôi không cần thể hiện quá nhiều. Tất cả những yếu tố trên cộng lại đã góp phần tạo nên sự thành công của Cách em một milimet.

- Sau 16 năm làm nghề, chị thấy mình đã thay đổi như thế nào trong cách tiếp cận nhân vật, lựa chọn kịch bản cũng như cát-xê, thu nhập?

- Sau 16 năm làm nghề, Huyền trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi có tư duy, chỉn chu và kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Tôi biết phân tích nhân vật sâu hơn, tự định hình phong cách cho nhân vật và lựa chọn kịch bản phù hợp. Tôi nhìn nhận ra vai diễn nào phù hợp với mình, giúp tôi trưởng thành hơn.

Cát-xê và thu nhập tất nhiên có thay đổi theo sự phát triển nghề nghiệp. Bản thân diễn xuất tốt hơn, được khán giả yêu mến hơn, nhờ đó, thu nhập tốt hơn rất nhiều.

- Truyền hình Việt những năm gần đây thay đổi nhanh về thị hiếu khán giả. Điều đó tác động thế nào tới một diễn viên đã có thâm niên như chị?

- Thị hiếu khán giả thay đổi nhanh vừa tạo áp lực vừa tạo cơ hội. Áp lực buộc diễn viên phải tốt hơn, kỹ lưỡng, chỉn chu hơn. Cơ hội nằm ở việc có nhiều kịch bản đa dạng hơn. Nhờ đó, diễn viên chúng tôi được thể hiện những vai diễn không còn một màu, một chiều nữa mà đa màu sắc hơn và mình có thể được vào những dự án tốt, chỉnh chu chuyên nghiệp cũng như là mới lạ hơn.

Huyền không đặt mình ở vị trí nào trong thế hệ diễn viên nữ của phim truyền hình. Tôi chỉ thấy mình đang ngày càng tốt hơn, được nhiều khán giả yêu mến hơn và được các đạo diễn ghi nhận khả năng diễn xuất.

Hình ảnh mới đây của Huyền Lizzie.

- Có nỗi lo nào về tuổi nghề, nhất là khi truyền hình ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ. Đã thời điểm nào chị cảm thấy mình “bị vượt qua” bởi lớp diễn viên trẻ hơn, cả về độ phủ sóng lẫn sức hút truyền thông?

- Huyền không lo lắng về tuổi nghề. Mỗi giai đoạn tuổi tác mang một dạng thăng hoa khác nhau. Dù sao tôi cũng được trải qua cảm giác thăng hoa và sống với nó rồi. Chưa kể, sự thăng hoa ở độ tuổi U40 sẽ mang lại cảm xúc rất khác.

Do đó, hiện giờ Huyền không nghĩ về đỉnh cao hay chững lại, chỉ tập trung sống với nghề và tận hưởng, thăng hoa với từng vai diễn mà thôi. Quan trọng là với mỗi vai diễn, tôi đều cố gắng.

- Có ý kiến cho rằng Huyền Lizzie là gương mặt quen thuộc, an toàn với khán giả truyền hình, nhưng chưa tạo được một vai diễn thực sự mang tính biểu tượng. Chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Việc được xem là gương mặt quen thuộc và an toàn với khán giả, với Huyền đã là rất hạnh phúc. Tôi thừa nhận mình chưa bước ra khỏi vùng an toàn nhiều vì là diễn viên tay ngang. Nếu được đào tạo bài bản, có lẽ tôi sẽ thử sức nhiều hơn. Những vai diễn của tôi có lẽ dừng ở mức sạch sẽ, chỉn chu. Đến bây giờ, vai Vân Trang là đột phá nhất.

Còn để bước ra khỏi vùng an toàn thì có lẽ cần những vai gai góc hơn. Tôi chưa được mời những vai như thế. Có lẽ do gương mặt tôi không phải quá cá tính để vào những vai phản diện. Tôi hy vọng tương lai có cơ hội đảm nhận vai diễn như thế và đột phá hơn.

Ở hiện tại, việc được là một gương mặt an toàn, quen thuộc với khán giả đã là điều rất tuyệt vời rồi. Tôi biết ơn và trân trọng điều đó.

- Làm mẹ đơn thân trong khi vẫn duy trì công việc diễn xuất, điều gì là thách thức lớn nhất với chị?

- Huyền không gặp phải thách thức lớn khi là khi đã làm mẹ đơn thân và vẫn duy trì công việc diễn xuất. Tôi rất biết ơn ông bà nội của bạn Nem. Mọi người đã luôn chăm lo cho Nem.

Mỗi khi Huyền bận rộn, tôi đều nhờ ông bà nội chăm sóc Nem. Ông bà nội của Nem rất tuyệt vời, luôn yêu thương, chăm sóc, thậm chí động viên, tạo điều kiện giúp tôi để tôi có thể làm việc một cách yên tâm và dành nhiều thời gian cho sự nghiệp của mình nhất có thể.

- Huyền Lizzie được biết tới với sự nghiệp thành công, hình ảnh sang chảnh, mua nhà xe riêng. Với chị, nhà, xe, những món đồ hiệu… có giá trị như thế nào?

- Với Huyền, đó chỉ là những điều kiện phục vụ cho cuộc sống và công việc. Khi làm việc, ai cũng mong mình có thể mua được những thứ cần thiết để cuộc sống tiện nghi và thoải mái hơn. Nó hoàn toàn bình thường, không phải điều gì quá quan trọng, nhưng là những thứ cần để hỗ trợ công việc và sinh hoạt hàng ngày. Khi mình nỗ lực, thành công và tạo ra giá trị, mình cũng mong có thể mang lại giá trị cho bản thân, để sống thoải mái, tiện nghi và hạnh phúc hơn.

Ai cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thách trong cuộc sống. Quan trọng là mình nỗ lực hết mình, sống trọn vẹn và làm điều tốt trong khả năng của mình. Khi làm được như vậy, những điều tích cực sẽ đến và mình sẽ đạt được nhiều giá trị xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Mục tiêu tiếp theo của Huyền là vẫn luôn được khán giả yêu thương và đón nhận, dù vai diễn nhiều hay ít, dù có những năm tham gia nhiều dự án hay không tham gia dự án nào. Được khán giả yêu thương vẫn luôn là điều tôi mong muốn và là mục tiêu thường trực trong hành trình làm nghề.

Huyền Lizzie hiện duy trì việc diễn xuất bên cạnh thời gian chăm sóc con, đi du lịch.