Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt chụp ảnh cưới

Cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt vướng tin hẹn hò từ đầu 2025. Hai người cầu hôn cách đây vài tháng.

Đúng Lễ Tình nhân 14/2, cầu thủ Đức Huy chia sẻ ảnh cưới chụp cùng MC Mù Tạt (tên thật Huyền Trang). Kèm theo hình ảnh, cầu thủ hài hước viết: “Chụp ảnh kỷ yếu với một người em gái tới từ Vĩnh Phúc”.

Trong hình, Đức Huy bảnh bao với vest còn Mù Tạt mắc váy cưới dáng ngắn, thân trên dạng yếm với họa tiết hoa nổi cầu kỳ. Cô đội khăn voan cưới, cầm bó màu trắng cùng tông màu với trang phục. Ở phần bình luận, nhiều đồng nghiệp của cả 2 gửi lời chúc mừng.

Ảnh cưới của cầu thủ Phạm Đức Huy. Ảnh: FBNV.

Cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt vướng tin hẹn hò từ đầu năm 2025. Tối 27/11/2025, tiền vệ bất ngờ công bố tin vui cầu hôn thành công bạn gái. Anh đăng tải hình ảnh quỳ gối, trao nhẫn cho bạn gái - MC Mù Tạt.

Trong một bức ảnh, nữ MC rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương và tình tứ hôn má người yêu. Kèm theo khoảnh khắc lãng mạn, Đức Huy hài hước viết: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu mất một trụ cột. Đơn hàng đã chốt".

Trong khi đó, Mù Tạt nhớ lại giây phút được bạn trai cầu hôn: “Trong lúc ấy mình vẫn đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi và hơi ngái ngủ - nhưng hy vọng dù trong dáng vẻ ấy hay ‘xấu xí’ hơn nữa, người bên cạnh vẫn luôn bên cạnh. Cảm ơn vì đã cố gắng làm tất cả để có hôm nay và cả nhiều ngày sau nữa nhé”.

MC Mù Tạt, tên thật Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, là MC kiêm diễn viên. Cô nổi bật qua vai trò dẫn dắt các show quen thuộc như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao… Cô cũng tham gia đóng phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen…