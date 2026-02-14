Nhan sắc 'Thiên thần nội y Hong Kong' bị tỷ phú kiện

Theo HK01, tỷ phú Lý Gia Thành vừa đệ đơn kiện diễn viên Châu Tú Na cùng 5 kênh YouTube với cáo buộc phỉ báng và quấy rối. Trong thông báo thông qua luật sư, ông khẳng định không quen biết và không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với nữ diễn viên. Tuy nhiên, những năm qua, nữ diễn viên nhiều lần ám chỉ tới mối quan hệ với ông và cô chính là “nguồn gốc của toàn bộ tin đồn thất thiệt”. Theo phía ông Lý, tin đồn bắt nguồn từ giai đoạn quảng bá một bộ phim năm 2016 do Châu Tú Na đóng chính. Thời điểm đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin diễn viên này có quan hệ với “người thừa kế siêu giàu đời thứ hai đã có vợ”. Từ đó, mạng xã hội suy đoán người đàn ông được nhắc đến chính là Lý Gia Thành. Ảnh: HK01, Weekendhk.

Căng thẳng leo thang vào tháng 6/2025 khi Châu Tú Na trả lời phỏng vấn quảng bá phim mới và nhắc đến tin đồn tình ái. Cô nói mình không quen biết người đàn ông được nhắc đến và cảm thấy oan ức. Tuy nhiên, theo phía ông Lý, phát ngôn này tiếp tục khiến dư luận đào xới câu chuyện trong lúc gia đình ông đang chịu tang cha. Ông cho rằng điều đó gây tổn thương nặng nề và vượt quá giới hạn chịu đựng, buộc ông phải dùng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh tiếng. Ảnh: Cosmopolitan, Ztylez.

Phản hồi trên mạng xã hội, Châu Tú Na nói cô bất ngờ trước vụ kiện. Nữ diễn viên khẳng định chưa từng ám chỉ hay khiến công chúng tin rằng cô có quan hệ với ông Lý. Cô nhấn mạnh phản hồi công khai duy nhất của mình là cuộc phỏng vấn tháng 6/2025, trong đó cô đã phủ nhận rõ ràng tin đồn. Châu Tú Na cho rằng việc bị cáo buộc cố tình thổi phồng câu chuyện để đánh bóng tên tuổi là xúc phạm danh dự. Cô tuyên bố sẽ giao cho luật sư theo dõi vụ việc và cũng lên án tình trạng tin giả, bắt nạt trên mạng, tờ Finance đưa tin. Ảnh: @chrissienana.

HK01 cho biết ông Lý từng nhiều lần bị đồn mua biệt thự, siêu xe cho nữ diễn viên và hướng dẫn cô đầu tư chứng khoán. Ông được Forbes xếp là người giàu nhất Hong Kong năm 2022. Trong khi đó, Châu Tú Na sinh năm 1985 tại Triều Châu, Quảng Đông, chuyển tới Hong Kong sinh sống từ nhỏ và ra mắt năm 2009. Cô gây chú ý với hình tượng gợi cảm, trong đó album ảnh Kissy Chrissie tạo nên “hiện tượng Chrissie Chau” vào mùa hè năm đó. Từ đó, nữ diễn viên được mệnh danh “thiên thần nội y”. Sau này, cô tham gia nhiều dự án điện ảnh, nổi bật nhất phải kể đến phim 29+1 và Maddalena. Ảnh: Exmoo.

Theo Finance, ngoài hoạt động nghệ thuật, Châu Tú Na còn đầu tư bất động sản trong gần 2 thập kỷ làm nghề. Cô bắt đầu bằng việc mua nhà cho gia đình, sau đó mở rộng sang đầu tư trong và ngoài Hong Kong. Đây như một nguồn thu ổn định cho nữ diễn viên trong bối cảnh thu nhập ngành giải trí biến động. Trong một cuộc phỏng vấn, cô từng tiết lộ chỉ sau khoảng 2 năm vào nghề đã tiết kiệm đủ tiền đặt cọc mua nhà cho gia đình 6 người. Đến năm 2012, cô bắt đầu tìm kiếm căn hộ riêng tại khu vực đảo Hong Kong. Ảnh: HK01.

Thời gian qua cô dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, du lịch cùng gia đình. Giữa năm 2025, Châu Tú Na sau khi bận rộn quảng bá phim Three Lives, đã chọn Việt Nam làm điểm đến để thư giãn trong kỳ nghỉ, theo tờ ON. Tham quan phố cổ Hội An, cô đội nón lá, ngồi thuyền thúng. Nữ diễn viên kể cô gặp nhiều trải nghiệm hài hước nhưng đáng nhớ trong chuyến đi. Theo đó, ngôi sao Hong Kong kể cô gặp gió mạnh thổi bay mũ, tóc rối tung hoặc gặp rào cản ngôn ngữ khi thử dừa nước. “Tôi muốn học văn hóa địa phương, nhưng ngôn ngữ khó quá”, cô chia sẻ thêm. Ảnh: @chrissienana.

