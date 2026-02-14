Bàn tán mối quan hệ hiện tại của Binz và Châu Bùi

Binz và Châu Bùi lộ nhiều dấu hiệu khiến công chúng bàn tán rằng họ rạn nứt. Cả 2 đã có nhiều năm bên nhau.

Đúng 14/2, ngày Lễ Tình nhân, Châu Bùi chia sẻ dòng trạng thái: "2 cuộc đời trong hôm nay: 27 Tết hoặc Valentine". Đáng nói, ở phần bình luận, Châu Bùi tự nhận cô thuộc "team 27 Tết". Câu trả lời này khiến công chúng lại xôn xao bàn tán về mối quan hệ giữa cô và Binz.

Ít ngày trước, Binz phát hành ca khúc mới nhưng mang nội dung trầm buồn. Ngoài ra, cả 2 vẫn theo dõi nhau trên mạng xã hội nhưng ít tương tác, đăng ảnh chung hơn trước. Điều đó khiến dư luận băn khoăn liệu có 2 có gặp vấn đề trong chuyện tình cảm hay không. Trước những đồn đoán, Châu Bùi và Binz vẫn giữ im lặng thay vì lên tiếng giải đáp.

Binz và Châu Bùi vướng tin rạn nứt. Ảnh: FBNV.

Năm 2025, Châu Bùi tham gia Em xinh “say hi”. Binz vẫn ủng hộ bạn gái bằng cách hỗ trợ ver rap trong tiết mục solo mang tên Đan bàn tay của Châu Bùi. Khi biểu diễn tiết mục, fashionista này cũng bày tỏ tình cảm với bạn trai.

Ngoài ra, hồi tháng 5/2025, khi xuất hiện trong đêm nhạc của Soobin và được khán giả phía dưới hỏi: “Khi nào cưới?”, Binz trả lời: “Sớm thôi”. Động thái của Binz được cho là úp mở chuyện kết hôn với bạn gái Châu Bùi.

Châu Bùi và Binz đã có khoảng 6 năm hẹn hò. Thời gian Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, Châu Bùi cũng thường xuất hiện ủng hộ bạn trai. Hai người cũng không ngại thể hiện những hành động tình tứ, lãng mạn. Cả hai cũng thường xuyên đi du lịch, hâm nóng tình cảm.

Châu Bùi sinh năm 1997, nổi bật với vai trò fashionista, influencer trước khi thi Em xinh. Cô góp mặt ở nhiều tuần lễ thời trang quốc tế, trang cá nhân có hàng triệu người theo dõi.