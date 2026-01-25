Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nhã Phương sinh con thứ 3, Trường Giang xin lỗi vì không ở bên

  • Chủ nhật, 25/1/2026 14:05 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Nhã Phương thông báo đã hạ sinh con thứ ba. Trong khi đó, Trường Giang gửi tâm thư xin lỗi vì không thể ở bên vợ lúc sinh nở.

Trưa 25/1, Nhã Phương cho biết cô vừa sinh con thứ ba. Trong bài viết, nữ diễn viên bày tỏ sự xúc động trong khoảnh khắc đón con chào đời.

“Chào con, thiên thần thứ 3 của gia đình. Cứ ngỡ là 'tập 3' rồi thì mẹ sẽ bình tĩnh hơn, kinh nghiệm hơn. Nhưng không, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như lần đầu tiên. Vẫn là cảm giác hồi hộp, vẫn là sự bỡ ngỡ đến run rẩy khi lần đầu tiên được chạm vào con, ngắm nhìn thiên thần bé nhỏ này”, cô viết.

Bên cạnh đó, Nhã Phương không quên gửi lời cảm ơn đến chồng - diễn viên Trường Giang, cùng các con và người thân. Cô cho biết chính sự đồng hành, động viên từ gia đình đã tiếp thêm sức mạnh cho mình trên chặng đường vừa qua.

Trong khi đó, Trường Giang chia sẻ tâm thư trên trang cá nhân, thể hiện sự day dứt khi không thể ở bên vợ trong thời khắc con chào đời và gửi lời xin lỗi đến Nhã Phương.

Nha Phuong anh 1

Trường Giang cho biết không thể có mặt trong khoảnh khắc con chào đời. Ảnh: @nabinhaphuong.

Nam diễn viên viết: “Xin lỗi Yêu Thương vì một lần nữa lại không thể cạnh em đón con chào đời! Xin lỗi các con vì đã để mẹ các con đón tiếng khóc chào đời của các con mà không có ba bên cạnh! Ba tệ quá...!! Thôi thì thương ba! Cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước!”.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Trường Giang cho biết Nhã Phương đang mang thai lần 3. Nam diễn viên đăng ảnh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: “Ta say không phải là vì men mà vì con. 25/9/2018-25/9/2025”. Trong đó, 25/9/2018 là thời điểm Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Trường Giang và Nhã Phương bắt đầu quen biết qua bộ phim 49 Ngày vào năm 2015. Từ mối quan hệ đồng nghiệp, họ dần nảy sinh tình cảm. Trường Giang đã công khai cầu hôn vợ tương lai trên sóng truyền hình trong một chương trình năm 2018.

Họ chính thức về chung một nhà vào 25/9/2018. Đám cưới được tổ chức tại TP.HCM, với sự tham dự của đông đảo bạn bè trong giới giải trí. Họ chào đón con đầu lòng vào 1/2019 - một bé gái được đặt tên thân mật là Destiny. Tháng 10/2023, gia đình có thêm bé trai thứ hai tên Hope.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

'Running Man Vietnam' thu hơn 6 tỷ đồng

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 gây chú ý khi dẫn đầu phòng vé ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Tác phẩm hiện dắt túi hơn 6,7 tỷ đồng.

46:2737 hôm qua

‘Na Tra’ Tống Tổ Nhi gây lo lắng

Tống Tổ Nhi gây chú ý khi xuất hiện với ngoại hình gầy guộc, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe. Trước đó, nữ diễn viên được cho đã áp dụng các phương pháp ăn kiêng khắc nghiệt.

27:1614 hôm qua

Irina Shayk gây tranh cãi dữ dội

Irina Shayk xuất hiện với tạo hình gần như khỏa thân trong bộ ảnh mới. Phong cách táo bạo của siêu mẫu nhanh chóng gây tranh cãi.

17 giờ trước

Minh An

Nhã Phương Nhã Phương Trường Giang Trường Giang sinh con giải trí

  • Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương

    Trần Thị Nhã Phương sinh ngày 20, tháng 5, năm 1990 là một nữ diễn viên điện ảnh người Việt Nam. Nhã Phương xuất thân là một sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và từng tham gia rất nhiều những bộ phim lớn nhỏ. Tuy nhiên, sau phim ngắn “Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò” Nhã Phương mới được đông đảo khán giả biết đến. Sau đó, Nhã Phương tiếp tục góp mặt trong các bộ phim như: Những thiên thần áo trắng, Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân,...

    Bạn có biết: Khi thi đại học, Nhã Phương dự định nộp hồ sơ vào trường có liên quan đến âm nhạc nhưng lại đăng ký nhầm vào ngành diễn viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh.

    • Ngày sinh: 10/06/1990
    • Chiều cao: 1.63 m
    • Phim tiêu biểu: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, Yêu đi đừng sợ!, Lôi báo,...

    Facebook

  • Võ Vũ Trường Giang

    Võ Vũ Trường Giang

    Trường Giang, tên thật Võ Vũ Trường Giang, là một nam diễn viên hài bén duyên với sân khấu sau một lần đóng thế vai quần chúng được cố nghệ sĩ Hữu Lộc phát hiện và gia nhập sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Anh được khán giả yêu mến qua vai diễn Mười Khó trong vở "Khó" trình diễn tại liveshow "Bước chân miền Trung" của Đàm Vĩnh Hưng. Ở lĩnh vực phim ảnh, anh góp mặt trong các bộ phim chiếu rạp như "Lật mặt", "49 ngày", "Taxi em tên gì",... Ngoài ra, anh cũng rất thành công trong vai trò người dẫn chương trình thực tế.

    Bạn có biết: Tại lễ trao giải Mai Vàng 2016, Trường Giang đã gây bất ngờ khi liên tục chiến thắng bốn giải tại bốn hạng mục: "Nam diễn viên sân khấu", "Diễn viên hài", "Nam diễn viên điện ảnh/phim truyền hình" và "Người dẫn chương trình".

    • Ngày sinh: 20/04/1983
    • Chiều cao: 1.67 m
    • Vở hài tiêu biểu: Bụi đời teen, Khó, Ai sợ ai, Osin là ông nội, Ông Tào ông Lao, Trở về, Chuyến xe ngày Tết,...

    Facebook

Đọc tiếp

Ly Long Co tang vo cu 8 bat dong san hinh anh

Lý Long Cơ tặng vợ cũ 8 bất động sản

1 giờ trước 13:49 25/1/2026

0

Lý Long Cơ chia sẻ ông từ trẻ đã đa tình, luôn bị hấp dẫn bởi phái đẹp. Việc "yêu đâm đầu" nhiều lần khiến diễn viên lao đao.

Bi Rain xin loi hinh anh

Bi Rain xin lỗi

3 giờ trước 12:07 25/1/2026

0

Nam ca sĩ chính thức xin lỗi một người hâm mộ bị khiếm thính sau sự việc hiểu lầm trong concert của anh tại Đài Loan (Trung Quốc).

Vo Trump ra mat phim o Nha Trang hinh anh

Vợ Trump ra mắt phim ở Nhà Trắng

5 giờ trước 09:31 25/1/2026

0

Đệ nhất phu nhân Melania Trump vừa tổ chức sự kiện chiếu trước bộ phim tài liệu của bà tại Nhà Trắng, với dàn khách mời gồm nhiều nhân vật nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý