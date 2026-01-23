'Running Man Vietnam' thu hơn 6 tỷ đồng

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 gây chú ý khi dẫn đầu phòng vé ngay từ giai đoạn chiếu sớm. Tác phẩm hiện dắt túi hơn 6,7 tỷ đồng.

Tập cuối Running Man Vietnam mùa 3 với chủ đề Con rối tự do - sẽ được phát hành tại các rạp chiếu thay vì trên nền tảng trực tuyến. Ngay trong giai đoạn chiếu sớm, tác phẩm nhanh chóng vươn lên vị trí dẫn đầu phòng vé.

Theo thống kê từ Box Office Vietnam, trong sáng 23/1, phim thu về 2,1 tỷ đồng với hơn 17.000 vé bán ra trên 541 suất chiếu, bình quân mỗi suất bán được khoảng 31 vé - một tỷ lệ lấp rạp khá ấn tượng. Tính đến hiện tại, Con rối tự do đã cán mốc 6,7 tỷ đồng dù chưa bước vào ngày khởi chiếu chính thức.

Trong khi đó, loạt tác phẩm từng gây sốt trước đó như Con kể ba nghe, Thiên đường máu hay Avatar 3 đều ghi nhận mức sụt giảm mạnh, chỉ kiếm thêm được được vài trăm triệu đồng và lần lượt rời khỏi nhóm dẫn đầu phòng vé.

Trong bối cảnh thị trường không có những đối thủ cạnh tranh quá mạnh, Con rối tự do được dự đoán sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng doanh thu thuận lợi trong thời gian tới.

Người thắng cuộc của Running Man Vietnam mùa 3 được tiết lộ trong phiên bản chiếu rạp.

Con rối tự do đánh dấu lần đầu tiên tại Việt Nam, một chương trình truyền hình thực tế lựa chọn cách kết thúc mùa bằng bản chiếu điện ảnh.

Tác phẩm có thời lượng hơn 160 phút, được xây dựng như một câu chuyện liền mạch, kết nối các thử thách quen thuộc của Running Man với yếu tố dàn dựng, kịch tính và chiều sâu tâm lý.

Nội dung xoay quanh hành trình của các thành viên khi đối mặt với những lựa chọn gắn liền với tiền bạc, danh vọng, quyền lực và khát vọng tự do - cũng là thông điệp xuyên suốt của toàn mùa.

Phiên bản điện ảnh quy tụ đầy đủ dàn cast mùa 3 gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P và Lê Nhân.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Mùa 3 của show thực tế được sản xuất bởi Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại.