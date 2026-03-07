Chuyện tình Hòa Minzy gây sốt

Hòa Minzy đang ở giai đoạn viên mãn trong cả sự nghiệp lẫn tình yêu. Nữ ca sĩ vừa công khai mối quan hệ với bạn trai quân nhân.

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân nhằm công khai chuyện tình cảm của Hòa Minzy đạt 475.000 lượt tương tác sau 1 tiếng đăng tải. Nội dung này sau đó được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, khiến câu chuyện tình cảm giữa nữ ca sĩ và bạn trai quân nhân trở thành chủ đề nổi bật, chiếm lĩnh mạng xã hội.

Đúng một năm trước, Hòa Minzy cũng là tâm điểm nóng trên mạng xã hội. Chỉ có điều yếu tố khiến cô gây sốt thời điểm đó là âm nhạc chứ không phải chuyện tình yêu như hiện tại.

Lý do có thể khác nhau nhưng công chúng có chung phản ứng, đó là sự chú ý lớn đi kèm những đón nhận, phản hồi tích cực dành cho Hòa Minzy. Có thể nói, nữ ca sĩ đang ở giai đoạn thăng hoa, viên mãn nhất từ trước đến nay trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp.

Sự nghiệp thăng hoa

Trong khi câu chuyện tình cảm gây chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội, dấu ấn âm nhạc của cô trong năm qua vẫn giữ được sức nóng đáng kể.

Minh chứng rõ nhất là MV Bắc Bling, phát hành ngày 1/3/2025. Đáng chú ý là sau một năm kể từ khi phát hành, vị thế của Bắc Bling vẫn chưa bị thay thế. Trong số các MV ra mắt trên thị trường âm nhạc Việt sau đó, chưa có dự án nào tạo được mức độ lan tỏa tương tự Bắc Bling. Theo bảng xếp hạng hiển thị trên YouTube chiều 7/3, video vẫn đứng hạng 6 Video nhạc hàng đầu.

Sự thành công của Bắc Bling được thể hiện rất rõ rệt bằng loạt thành tích trải dài suốt một năm qua. Chẳng hạn, chỉ trong tuần đầu tiên, sản phẩm thu hút hơn 19,5 triệu lượt xem trên YouTube. Tiếp đó, Bắc Bling là MV đầu tiên của Vpop năm 2025 chạm mốc 100 triệu lượt xem. Sau khoảng 81 ngày phát hành, video tiếp tục vượt 200 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành MV Vpop đạt thành tích này nhanh nhất Vpop.

Hòa Minzy là một trong những ca sĩ thành công nhất Vpop năm qua. Ảnh: FBNV.

Kế đến là sự ghi nhận cho Hòa Minzy bằng các giải thưởng âm nhạc lẫn sự kiện cộng đồng.

Giọng ca sinh năm 1995 góp mặt trong rất nhiều chương trình quy mô lớn, mang ý nghĩa văn hóa, đời sống quan trọng. Giai đoạn đó, cô cũng có MV Nỗi đau giữa hòa bình khắc họa sự mất mát của những người vợ, người mẹ trong thời chiến. MV nhanh chóng thu hút sự chú ý và cũng đạt lượt xem lớn. Đó là bằng chứng rất rõ rệt cho thấy Hòa Minzy đang được đón nhận từ cả góc độ chuyên môn lẫn tính thương mại.

Xét về giải thưởng, Hòa Minzy và Bắc Bling cũng hoàn toàn thắng thế mà gần như ít đối thủ nào có thể đánh bại được cô nếu cạnh tranh cùng hạng mục trong năm 2025. Chẳng hạn, tại Làn Sóng Xanh lần thứ 38, sản phẩm này giành tổng cộng 6 chiến thắng.

Sự nghiệp của Hòa Minzy không phải đến Bắc Bling mới thành công. Cô đã khởi sắc từ Ăn gì đây, Rời bỏ, Bật tình yêu lên, Thị Mầu… Tuy nhiên, chưa ca khúc nào trong số đó giúp nữ ca sĩ này có độ phủ sóng lớn như Bắc Bling. Chính giọng ca Bắc Bling cũng thừa nhận đây là dự án để đời, giúp nâng tầm danh tiếng, tên tuổi của Hòa Minzy.

Tình yêu đẹp

Sự song hành giữa thành tích âm nhạc và sức hút đời tư khiến Hòa Minzy trở thành cái tên được nhắc tới nhiều trong thời gian gần đây. Với cả 2 phương diện đều thu hút sự chú ý, nữ ca sĩ đang trải qua giai đoạn được xem là rực rỡ trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tối 6/3, Hòa Minzy đăng video ghi lại cảnh cô nắm tay một người đàn ông mặc quân phục. Kèm theo video, Hòa Minzy chia sẻ: “‘Trước 2 bên họ hàng, đẹp duyên sánh đôi’. Câu hát này thật hay mọi người nhỉ. Một tình yêu được bố mẹ, gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc”.

Trước đó, nữ ca sĩ hoàn toàn giấu kín chuyện tình cảm nên khi cô đăng bài viết trên, vẫn có không ít khán giả nghi ngờ phải chăng đây chỉ là nội dung quảng bá sản phẩm âm nhạc mới.

Thế nhưng, cùng thời điểm, hàng loạt thông tin liên quan đến tình yêu của nữ ca sĩ nổ ra. Không ít bình luận trên mạng xã hội cho biết Hòa Minzy quen biết bạn trai Thăng Cương khi cả 2 cùng tham gia Sao nhập ngũ 2022. Những chia sẻ chúc phúc từ mẹ và chị gái Hòa Minzy càng khiến cộng đồng mạng chú ý.

Hình ảnh gây chú ý của Hòa Minzy và nửa kia. Ảnh: FBNV.

Chiều 7/3, Hòa Minzy tiếp tục chia sẻ hình ảnh bên bạn trai Thăng Cương nhưng lần này là những khoảnh khắc đời thường bình dị. Hòa Minzy tâm sự cô rất hạnh phúc khi gia đình bạn trai đã kịp qua hỏi cưới khi ông nội cô còn sống để ông thấy cháu gái cũng được trân trọng.

Trong bài viết, giọng ca Bắc Bling hạnh phúc bày tỏ: “Em vui, vì anh và bố mẹ đã kịp qua hỏi cưới em khi ông nội còn sống, để ông biết cháu gái ông cũng được trân trọng nhường nào. Ông rất thương anh. Bố mẹ rất thương anh, Bo rất thương anh và em biết người hâm mộ của em cũng sẽ thương anh thôi. Xin lỗi fan vì giờ mới có thông báo chính thức tới mọi người”.

Nữ ca sĩ tiếp tục: “Xin lỗi anh, vì đã để anh chờ lâu. Cảm ơn anh vì đã kiên nhẫn chờ em mở lòng và bỏ mong muốn cá nhân, âm thầm ở phía sau để nhường cho em thời gian tập trung công việc”.

Hòa Minzy tâm sự việc được ở bên nửa kia khiến cô thực sự yên tâm và phát triển công việc rực rỡ. Đáp lại, bạn trai Hòa Minzy bày tỏ: "Cảm ơn em vì tất cả, anh và bố mẹ, gia đình rất hạnh phúc khi có em làm vợ làm dâu. Anh sẽ cố gắng phấn đấu vì tương lai của chúng ta và các con. Anh yêu em, vợ ơi!".

Showbiz Việt, mạng xã hội tràn ngập những lời chúc phúc dành cho Hòa Minzy. Như nữ ca sĩ tâm sự, có lẽ chính tình yêu đẹp với một hậu phương vững chãi phía sau đã giúp Hòa Minzy ngày càng phát triển, nở rộ hơn trong sự nghiệp âm nhạc.