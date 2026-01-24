Irina Shayk gây tranh cãi dữ dội

Irina Shayk xuất hiện với tạo hình gần như khỏa thân trong bộ ảnh mới. Phong cách táo bạo của siêu mẫu nhanh chóng gây tranh cãi.

Theo The Sun, siêu mẫu Irina Shayk đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trên trang bìa và loạt ảnh thời trang mới của V Magazine. Trong bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Steven Klein thực hiện, người mẫu Nga theo đuổi phong cách thời trang lấy cảm hứng từ bondage, kết hợp giữa tính nghệ thuật, sự khiêu khích và yếu tố thị giác mạnh.

Ở nhiều khung hình, Irina Shayk gần như khỏa thân, chỉ khoác lên người áo choàng da, kết hợp phụ kiện kim loại, vòng cổ đinh tán và bốt cao.

Các chi tiết được sắp đặt có chủ ý, tạo hiệu ứng dây đai (harness), nhấn mạnh hình thể và tinh thần nổi loạn của bộ ảnh. Một số khung hình khác ghi lại khoảnh khắc Irina Shayk đeo mặt nạ da đen, xuất hiện bên môtô hoặc đứng trước phông nền kim loại, góp phần tăng thêm sắc thái gai góc, mạnh mẽ.

Ngay sau khi được công bố, bộ ảnh đã gây tranh cãi dữ dội. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng, cho rằng concept mang tính khiêu khích quá mức. Một số người còn đặt dấu hỏi về lý do Irina Shayk chấp nhận chụp bộ ảnh này, hay nhận xét loạt hình khiến họ “không thoải mái” và “khó chấp nhận”.

Ngược lại, không ít người hâm mộ lên tiếng bảo vệ Irina Shayk, cho rằng bộ ảnh phản ánh tinh thần thời trang thử nghiệm và cá tính mà cô theo đuổi nhiều năm qua. Một số bình luận khen ngợi vóc dáng, thần thái và phong độ của siêu mẫu ở tuổi 40.

Trước đó, Irina Shayk chia sẻ trên V Magazine rằng bộ ảnh là một “vai diễn” được cô và Steven Klein cùng xây dựng. Theo nữ siêu mẫu, nhân vật này đại diện cho sự nữ tính hoang dã - mạnh mẽ, không sợ hãi, và sống trọn vẹn với bản thân.

Irina Shayk, sinh năm 1986, nổi tiếng sau khi trở thành người mẫu Nga đầu tiên xuất hiện trên trang bìa Sports Illustrated Swimsuit Issue năm 2011. Thành công này đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp, giúp cô chuyển mình từ người mẫu áo tắm sang lĩnh vực thời trang cao cấp.

Người mẫu Nga là một trong những gương mặt nổi bật tại Victoria’s Secret Show 2025 vừa qua. Dù từng là cái tên quen thuộc của thương hiệu, cô vẫn được xếp vào danh sách người mẫu tái xuất do từng có khoảng thời gian 8 năm vắng bóng. Irina xuất hiện trở lại trên sàn diễn của thương hiệu này vào năm ngoái.

Irina Shayk từng có mối quan hệ tình cảm với nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí và thể thao quốc tế. Cô từng hẹn hò Cristiano Ronaldo từ năm 2010-2015, giúp tên tuổi được biết đến rộng rãi. Sau đó, Irina Shayk gắn bó với diễn viên Bradley Cooper và có một con gái chung trước khi chia tay vào năm 2019. Gần đây, siêu mẫu được cho là hẹn hò với cựu danh thủ NFL Tom Brady.