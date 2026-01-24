Hình ảnh khó tin của Triệu Lộ Tư

Triệu Lộ Tư bị bắt gặp bày quầy bán hàng tại chợ đêm với hình ảnh giản dị, mặt mộc, trực tiếp nấu nướng. Khoảnh khắc này nhận được nhiều sự chú ý.

Theo HK01, Triệu Lộ Tư mới đây bị bắt gặp bày quầy bán hàng tại một khu chợ đêm ở thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc). Nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh đời thường, giản dị với gương mặt mộc, mặc tạp dề và trực tiếp nấu nướng.

Theo ghi nhận, Triệu Lộ Tư tự tay làm bánh trứng nướng - món ăn vặt nổi tiếng của Thành Đô, bằng những dụng cụ nấu ăn đơn sơ. Đáng chú ý, xung quanh nữ diễn viên không có ê-kíp quay phim hay nhân viên hỗ trợ, cho thấy đây nhiều khả năng là hoạt động mang tính cá nhân. Khi được nhận ra, Triệu Lộ Tư tỏ ra thân thiện, sẵn sàng chụp ảnh cùng người qua đường và còn chủ động tặng kẹo hồ lô.

Hình ảnh Triệu Lộ Tư giản dị giữa chợ đêm nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm. Thực tế, trong thời gian đối mặt với khủng hoảng hợp đồng trước đây, cô từng chia sẻ rằng nếu không thể tiếp tục làm nghệ sĩ, bản thân sẵn sàng chọn việc bày quầy bán hàng để mưu sinh. Trước đó, nữ diễn viên cũng từng thử sức kinh doanh khi mở cửa hàng đồ ngọt, song nhanh chóng rút lui.

Hình ảnh bán hàng tại chợ đêm của Triệu Lộ Tư. Ảnh: Weibo.

Về sự nghiệp, gần đây, Triệu Lộ Tư nhận được nhiều đánh giá tích cực về thái độ làm việc. Trong dự án gần đây Châu liêm ngọc mạc, nữ diễn viên cho thấy sự nỗ lực khi đảm nhận những cảnh quay khó, đặc biệt là các phân đoạn lặn nước, dù từng thừa nhận bản thân mắc chứng sợ biển sâu.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là một trong những ngôi sao nữ nổi tiếng Trung Quốc. Cô tham gia các bộ phim truyền hình như Tinh hán xán lạn, Vụng trộm không thể giấu, Rèm ngọc châu xa...

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư từng tạm ngừng từ tháng 12/2024 khi nữ diễn viên lâm bệnh nặng và mới chỉ trở lại gần đây. Sau đó, cô tố công ty quản lý đối xử khắc nghiệt, thất hứa và kiểm soát dư luận, bôi nhọ cô. Triệu Lộ Tư lên mạng tố công ty ép cô phải trả phí đền bù hợp đồng. Nữ diễn viên cho biết cô bị ốm nhưng công ty lại cho rằng cô hành xử quái lạ, bị điên, khiến Lộ Tư cảm thấy bức xúc.

Theo 163, thực tế, trước khi vướng scandal, Triệu Lộ Tư được đánh giá là tiểu hoa đán lứa sinh sau năm 1995 có thành tích phim ảnh tốt. Đối thủ của Triệu Lộ Tư không nhiều, cô luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà sản xuất.