Brooklyn 'bị vợ ép phải lựa chọn'

Nicola Peltz được cho là đã ra tối hậu thư buộc Brooklyn Beckham phải chọn giữa vợ và mẹ ruột sau căng thẳng bùng phát từ đám cưới năm 2022.

Theo Page Six, một quản gia có mặt tại hôn lễ năm 2022 tiết lộ Nicola Peltz đặc biệt bức xúc trước khoảnh khắc ca sĩ Marc Anthony gọi Victoria Beckham là “người phụ nữ đẹp nhất trong căn phòng” khi mời bà lên sân khấu cho điệu nhảy đầu tiên cùng con trai. Với Nicola, chi tiết này được xem là “giọt nước tràn ly”.

Tuy nhiên, ông này cũng cho rằng Victoria Beckham đã bị gán vai “nhân vật phản diện” một cách không công bằng.

“Sự thật là Nicola đã cư xử rất trẻ con. Cô ấy phản ứng thái quá với việc cho rằng mình bị lu mờ ngay trong chính đám cưới của mình. Sau đám cưới, Nicola nói rất dứt khoát với Brooklyn rằng anh phải chọn: cô ấy hoặc mẹ anh”, người này nói.

Người này khẳng định Nicola không có ý định nhượng bộ, trong khi Brooklyn được cho là không thể đứng ra bảo vệ mẹ hay thuyết phục vợ rằng phản ứng của cô là quá mức.

Ông tiếp lời: “Nicola mới chính là vấn đề và là lý do khiến Brooklyn không còn nói chuyện với bố mẹ".

Nicola Peltz đã xóa hết hình ảnh nhà Beckham trên trang cá nhân. Ảnh: Zumapress.

Trước đó, Brooklyn Beckham gây chú ý khi đăng tải một bản tuyên bố dài nhiều trang trên mạng xã hội, cáo buộc bố mẹ kiểm soát cách truyền thông đưa tin về gia đình, cũng như hủy kế hoạch thiết kế váy cưới cho Nicola Peltz vào phút chót, buộc cô phải vội vàng tìm trang phục khác.

Brooklyn cũng cho biết trước sự chứng kiến của khoảng 500 khách mời, Marc Anthony đã gọi anh lên sân khấu cho điệu nhảy lãng mạn theo kế hoạch với vợ, nhưng người chờ sẵn để khiêu vũ lại là mẹ ruột. Anh mô tả đây là khoảnh khắc khiến bản thân cảm thấy khó chịu và bị làm nhục nhất trong đời, đồng thời cáo buộc Victoria Beckham đã có hành động nhảy múa “không phù hợp” với mình.

Theo Page Six, đoạn video ghi lại khoảnh khắc gây tranh cãi hiện chỉ do Brooklyn Beckham và Nicola Peltz nắm giữ và không có kế hoạch công bố.

Trong khi đó, DJ Fat Tony - người biểu diễn tại đám cưới của Brooklyn và Nicola ở Florida - cho biết bầu không khí căng thẳng thực sự bộc lộ rõ vào ngày hôm sau, khi các khách mời đồng loạt bàn tán về những gì đã xảy ra trong đêm cưới.