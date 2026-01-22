Vợ chồng Lương Triều Vỹ gây chú ý

Lương Triều Vỹ lần hiếm hoi xuất hiện cùng vợ là Lưu Gia Linh tại Tuần lễ thời trang Paris. Cả hai thu hút chú ý với loạt khoảnh khắc tình cảm.

Theo TVBS, diễn viên Lương Triều Vỹ mới đây cùng vợ là Lưu Gia Linh đã có lần hiếm hoi xuất hiện công khai cùng nhau, khi sánh đôi ở Tuần lễ thời trang Paris. Cả hai gây chú ý khi có nhiều tương tác thân mật, tình cảm.

Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh ngồi cạnh nhau, thoải mái trao đổi trong lúc theo dõi chương trình. Khi show diễn đang diễn ra, cả hai nhiều lần nghiêng người về phía nhau, tạo nên những khoảnh khắc thân mật. Ngoài ra, cặp đôi còn có những khoảnh khắc tạo dáng tình cảm khi đứng trước ống kính.

Truyền thông Trung Quốc cho biết, Lương Triều Vỹ vốn nổi tiếng với tính cách hướng nội, ít xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, việc có Lưu Gia Linh đồng hành giúp nam diễn viên thoải mái hơn khi tham gia các hoạt động xã giao và sự kiện đông người.

Hình ảnh Lương Triều Vĩ và Lưu Gia Linh tại Pháp. Ảnh: Sohu.

Ngoài việc dự Tuần lễ thời trang Paris, chuyến đi châu Âu lần này của Lương Triều Vỹ còn gắn với nhiệm vụ quảng bá bộ phim mới Người bạn tĩnh lặng. Đây là tác phẩm điện ảnh nước ngoài thứ hai của anh sau Shang-Chi và Huyền Thoại Thập Luân.

Người bạn tĩnh lặng cũng là lần đầu nam diễn viên tham gia một dự án điện ảnh nghệ thuật châu Âu. Trong phim, Lương Triều Vỹ đảm nhận vai một nhà khoa học thần kinh.

Song song đó, Lương Triều Vỹ từng được trao nhiều vinh danh quốc tế, trong đó có giải Thành tựu trọn đời tại Liên hoan phim Venice. Thời gian qua, ông cũng liên tiếp nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong cũng như Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hong Kong, ghi nhận những đóng góp cho nghệ thuật.

Đời thường, tài tử duy trì lối sống giản dị, tránh xa ánh đèn hào nhoáng. Ông dành nhiều thời gian cho thể thao, đạp xe, đọc sách, nấu ăn và xem phim.

Lương Triều Vỹ thẳng thắn thừa nhận những thay đổi theo tuổi tác, nhưng vẫn giữ phong thái tự nhiên, không nhuộm tóc che đi dấu vết thời gian. Vợ ông cho biết nam tài tử luôn trân trọng cuộc sống bình lặng, thay vì chạy theo hào quang.