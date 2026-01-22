SOOBIN dự đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng

Hình ảnh SOOBIN và Touliver diện vest chỉn chu nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Cả hai cùng góp mặt tại đám cưới Phương Nhi và thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng.

Chiều 22/1, SOOBIN chia sẻ trên trang cá nhân khoảnh khắc diện vest bảnh bao cùng Touliver. Nam ca sĩ chọn thiết kế đen kẻ sọc mảnh, phom dáng gọn gàng, trong khi Touliver xuất hiện với bộ vest nâu cổ điển, toát lên vẻ lịch lãm. Theo thông tin, cả hai sẽ cùng tham dự đám cưới của Phương Nhi.

Trước đó, SOOBIN từng được bắt gặp trò chuyện thân thiện với thiếu gia Minh Hoàng tại concert của G-Dragon vào cuối năm 2025. Ngoài ra, Minh Hoàng và Phương Nhi cũng từng được trông thấy xuất hiện tại concert All-Rounder của nam ca sĩ.

Hình ảnh SOOBIN và Touliver chuẩn bị tới lễ cưới. Ảnh: @soobin.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, chiều 22/1, lễ cưới của Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng chính thức diễn ra tại Vinpearl Resort Nha Trang. Lễ cưới tổ chức trong hai ngày, 22 và 23/1, với nhiều hoạt động.

Đến thời điểm hiện tại, thông tin và hình ảnh liên quan đến lễ cưới cùng danh sách khách mời vẫn khá ít ỏi, do sự kiện được tổ chức kín đáo và hạn chế việc chia sẻ ra bên ngoài.

Được biết, sáng 23/1, cô dâu, chú rể sẽ tổ chức giải thể thao (wedding sport). Dàn khách mời sẽ tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ cưới.

Theo mong muốn từ phía Phương Nhi và Minh Hoàng, các khách mời nam và nữ sẽ diện trang phục theo dresscode khác nhau trong hai ngày. Trong đó, khách mời nữ diện trang phục có tông màu pastel, nhẹ nhàng.

Trong ngày trọng đại, cô dâu sẽ diện nhiều mẫu đầm cưới, được đặt riêng từ một nhà thiết kế có tiếng.

Ít tiếng trước khi hôn lễ chính thức diễn ra, bộ ảnh cưới của Phương Nhi và Minh Hoàng chính thức được công bố. Nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cưới là Vũ Mạnh Tuấn. Toàn bộ ảnh chụp bằng máy ảnh Leica.

Kể từ khi làm dâu hào môn, Phương Nhi vẫn duy trì lối sống kín tiếng. Cô rút lui hoàn toàn khỏi showbiz và chỉ đồng hành cùng chồng trong một số hoạt động liên quan đến tập đoàn.

Phạm Nhật Minh Hoàng, sinh năm 2000, là con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Nguyễn Phương Nhi, sinh năm 2002, được biết đến là Á hậu 2 Miss World Vietnam 2022. Cô từng thi Miss International và lọt top 15 cùng giải phụ Đại sứ du lịch Nhật Bản.