Con gái Michael Jackson mặc táo bạo

Paris Jackson diện thiết kế đặc biệt với đường cắt táo bạo ở giữa thân áo khi tham gia Tuần lễ thời trang Paris.

Tờ Hello Magazine đưa tin Paris Jackson khoe vòng eo săn chắc trong chiếc áo khoét hở tại Tuần lễ thời trang Paris. Người đẹp 27 tuổi ngồi ở hàng ghế đầu trong show diễn Thu/Đông 2026 của Tom Ford để chứng kiến giám đốc sáng tạo Haider Ackermann trình diễn bộ sưu tập mới.

Khi tham dự sự kiện, Paris diện một chiếc áo sơ mi trắng với thiết kế cổ cao, cùng điểm nhấn là đường cắt táo bạo ở giữa thân áo. Cô phối chiếc áo với blazer đen và quần tây cùng màu.

Paris Jackson tại Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: GC Images.

Paris còn đeo đôi bốt đen mũi nhọn, thắt lưng da mảnh và đôi khuyên tai bạc hình tròn. Mái tóc vàng được ngôi sao chải ngược ra sau nhưng vẫn để thẳng, trong khi lớp trang điểm toát lên vẻ quyến rũ nhẹ nhàng với phấn mắt màu đồng và son môi đỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Vogue năm 2022, Paris Jackson tiết lộ cô thường bị thu hút bởi phong cách trang điểm đậm.

“Khi còn nhỏ, tôi không được phép trang điểm. Tôi học tại nhà trong thời gian dài. Vì vậy, khi bắt đầu đi học chính quy, tôi thường mượn đồ trang điểm của bạn bè rồi tẩy trang trước khi về nhà. Nhưng có lẽ tôi quan tâm nhiều hơn đến những việc mà các anh trai tôi làm. Vì vậy, những món đồ chơi như Hot Wheels hay Lego là lựa chọn phổ biến của tôi”, Paris kể.

Cô tiếp tục: “Tôi luôn bị thu hút bởi vẻ ngoài tối màu, bụi bặm, ngay cả từ khi còn nhỏ. Tôi luôn có hình ảnh này trong đầu, có lẽ từ khi tôi 7 tuổi. Tôi nhớ mình đã đến Trung Đông và nghĩ rằng: ‘Khi lớn lên, tôi sẽ có mái tóc đen với những vệt đỏ’”.

Tuy nhiên, khi nói về gu thẩm mỹ, Paris cho biết cô “được nuôi dạy với quan niệm vẻ đẹp đến từ bên trong”. “Bạn có thể gặp một người có vẻ ngoài hấp dẫn nhất, nhưng nếu họ có một trái tim xấu xa, họ vẫn xấu xí”, cô nói.

“Khi bắt đầu hoàn thiện bản thân, tôi hướng đến những điều tích cực và xây dựng đời sống tinh thần mạnh mẽ. Điều đó giúp tôi học cách yêu thương bản thân và cảm thấy mình xinh đẹp. Tôi bắt đầu bằng việc hoàn thiện nội tâm trước. Nếu chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài, bạn sẽ mãi chỉ ở lại phần bề ngoài mà thôi”, cô cho biết.