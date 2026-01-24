Thư Kỳ đăng loạt ảnh mới đây tại Giải thưởng Giới phê bình phim Thượng Hải. Ở tuổi 50, cô gây chú ý với sắc vóc trẻ trung, phong thái tự tin.

Theo HK01, Thư Kỳ gây chú ý khi chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh chụp trong khuôn khổ Giải thưởng Giới phê bình phim Thượng Hải lần thứ 32, nơi cô được trao giải Nhân vật điện ảnh của năm.

Trong loạt ảnh, Thư Kỳ diện áo sơ mi trắng kết hợp váy da đen, lựa chọn trang phục tối giản. Ở một số khung hình, cô ngồi trên ghế đạo diễn giữa không gian trường quay.

Theo bài đăng, loạt ảnh khắc họa hình ảnh đạo diễn Thư Kỳ, kết hợp giữa nét từng trải của một ảnh hậu quốc tế và tinh thần nghiêm túc của người đứng sau máy quay. Ở tuổi 50, nữ nghệ sĩ được nhận xét vẫn giữ sức hút riêng, có khí chất và bản lĩnh nghề nghiệp. Bên cạnh đó, cô cũng đăng tải hình ảnh cầm trên tay cúp giải.

Năm qua đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Thư Kỳ khi cô ra mắt bộ phim điện ảnh đầu tay do chính mình đạo diễn mang tên Girl. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ tuổi thơ của nữ diễn viên, xoay quanh mối quan hệ giữa cô và người cha nghiện rượu. Bộ phim đã tạo được tiếng vang tại nhiều liên hoan phim quốc tế.

Hình ảnh Thư Kỳ ở tuổi 50. Ảnh: @sqwhat.

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan, Girl giúp Thư Kỳ giành Giải Đạo diễn xuất sắc. Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục nhận về nhiều ghi nhận chuyên môn.

Về đời sống cá nhân, trong cuộc trò chuyện gần đây với MC Trịnh Du Linh, Thư Kỳ chia sẻ cô luôn khao khát có con và đã tìm đủ mọi cách nhưng may mắn chưa mỉm cười.

“Không phải tôi không muốn có con. Tôi luôn mong muốn nhưng không thể”, cô nói. Thư Kỳ thậm chí từng nghỉ làm một năm để bồi bổ sức khỏe, nghỉ ngơi, tập luyện và áp dụng nhiều phương pháp để có thể mang thai. Song do tuổi tác, sức khỏe, vợ chồng cô vẫn chưa có tin vui.

“Sau này, tôi nghĩ rằng con cái là món quà của Thượng đế. Nếu không có, đó cũng là số phận”, diễn viên chia sẻ. Theo Thư Kỳ, trong trường hợp đã tìm đủ mọi phương cách mà vẫn không thể có con, vợ chồng cô sẽ nhận con nuôi.

Thư Kỳ kết hôn với Phùng Đức Luân năm 2016 sau hai thập kỷ quen biết.

Thư Kỳ là ngôi sao hạng A của giới giải trí Hoa ngữ. Cô nổi tiếng qua các tác phẩm như Gác kiếm, Vợ tôi là gangster 3, Phi thành vật nhiễu 2, Huyền thoại Trần Chân, Tây Du Ký: Mối tình ngoại truyện, 12 con giáp, Nhiếp Ẩn Nương, Ma thổi đèn, Ngôi làng hạnh phúc...