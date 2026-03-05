Vóc dáng của nữ ca sĩ U40

Hyomin tập luyện 30 phút mỗi ngày, đồng thời bổ sung vitamin đều đặn. Nhờ đó, thành viên nhóm T-ara giữ được vóc dáng cân đối.

Mới đây, Hyomin - thành viên nhóm T-ara - chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh khoe dáng. Trong loạt hình, nữ ca sĩ kiêm diễn viên mặc trang phục tập gym ôm sát. Thành viên T-ara tiếp tục thu hút sự chú ý với vóc dáng cân đối, gợi cảm. Loạt ảnh nhận được 10.000 lượt thích sau một ngày đăng tải với rất nhiều ý kiến khen ngợi từ người hâm mộ.

Suốt nhiều năm qua, Hyomin duy trì chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt và tập luyện đều đặn. Nữ ca sĩ chia sẻ vào giữa năm 2025: “Ăn kiêng đã trở thành một phần không thể tránh khỏi trong cuộc sống hàng ngày của tôi, nhưng vì tôi quá thích ăn uống nên 2 năm trước tôi đã đạt đến cân nặng cao nhất từ ​​trước đến nay”.

Hyomin khoe vóc dáng. Ảnh: @hyominn.

Nữ ca sĩ thừa nhận giảm cân rất khó khăn và tình trạng cơ thể của cô đã thay đổi sau khi bước sang tuổi 30. Do đó, để giữ vóc dáng, Hyomin tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày và uống vitamin tổng hợp trước khi đi ngủ. Nhờ đó, vào giữa 2025, cô giảm từ 56 kg xuống còn 49 kg.

Sinh năm 1989, Hyomin ra mắt cùng nhóm nhạc T-ara vào năm 2009 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làn sóng Kpop thế hệ thứ 2. Cùng nhóm, cô ghi dấu ấn qua nhiều bản hit đình đám như Lies, TTL (Time to Love), Crazy Because of You, Bo Peep Bo Peep, Roly Poly...

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, Hyomin còn thử sức với diễn xuất. Cô từng tham gia các bộ phim truyền hình như My Girlfriend Is a Gumiho và The Thousandth Man.

Giữa năm 2025, nữ ca sĩ tổ chức hôn lễ tại The Shilla Seoul ở khu Jangchung-dong, Seoul. Theo Financial News, chồng của Hyomin là Kim Hyun Seung, hiện giữ vị trí giám đốc điều hành tại văn phòng Hàn Quốc của quỹ đầu tư toàn cầu Bain Capital.