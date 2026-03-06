Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Trấn Thành không chịu buông xuôi trước phim Mỹ Tâm

  • Thứ sáu, 6/3/2026 17:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi "Thỏ ơi" mất ngôi vương phòng vé, Trấn Thành cùng ê-kíp vẫn tích cực truyền thông phim, thu hút thêm khán giả ở giai đoạn nước rút.

Sáng 6/3, sau gần 3 tuần không có đối thủ ở rạp Việt, Thỏ ơi chính thức bị phim Tài vượt mặt. Tác phẩm phải san sẻ một phần không nhỏ suất chiếu cho đối thủ đồng hương, hiện còn khoảng hơn 2.000 suất/ngày. Những ngày gần đây, tốc độ kiếm tiền của Thỏ ơi cũng giảm mạnh. Tính đến chiều 4/3, Thỏ ơi mang về 418 tỷ đồng, thống kê trên Box Office Vietnam. Phim đã bán ra hơn 5 triệu vé.

Trấn Thành cùng ê-kíp vẫn tích cực truyền thông phim, giúp tác phẩm không rơi vào cảnh hụt hơi trong giai đoạn nước rút. Mới đây, đạo diễn công bố sẽ tiếp tục có hoạt động cinetour tại một số cụm rạp vào các ngày 7-8/3, nhân dịp Quốc tế Phụ nữ. Đây được xem là hoạt động kích cầu rất hiệu quả của các đoàn phim trong những năm qua, giúp tác phẩm bán thêm vé và gia tăng độ thảo luận trên mạng xã hội.

Bên cạnh cinetour, ê-kíp Thỏ ơi những ngày qua còn truyền thông phim xoay quanh các đoạn cut gây bàn luận, tung OST hay clip hậu trường để kích thích sự tò mò của khán giả. Đạo diễn cùng dàn cast cũng tích cực quảng bá phim trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tác phẩm vẫn duy trì nhiệt lượng nhất định.

Tran Thanh anh 1

Thỏ ơi đã thu 418 tỷ đồng. Ảnh: NSX.

Song với sự xuất hiện của Tài, hành trình phòng vé Thỏ ơi sẽ không còn thuận lợi những ngày tới. Với lượng suất chiếu và tốc độ kiếm tiền hiện tại, phim nhiều khả năng sẽ dừng chân quanh ngưỡng doanh thu 450 tỷ đồng, trở thành phim ăn khách thứ 3 của Trấn Thành sau Mai (551 tỷ) và Nhà bà Nữ (475 tỷ). Dẫu vậy, nếu chiến dịch truyền thông tạo đột biến trong những ngày tới, khả năng Thỏ ơi vượt thành tích Nhà bà Nữ vẫn có thể xảy ra.

Trong khi Trấn Thành vẫn không bỏ cuộc trong chiến dịch truyền thông với Thỏ ơi, Trường Giang gần như "buông xuôi". Những ngày qua, đoàn phim Nhà ba tôi một phòng không còn tổ chức cinetour, tần suất chiến dịch truyền thông phim cũng giảm mạnh. Kể từ khi chạm mốc doanh thu trăm tỷ, Nhà ba tôi một phòng lao dốc về tốc độ thu tiền. Phim hiện tại chỉ còn khá ít suất chiếu, dự kiến rời rạp trước ngưỡng doanh thu 115 tỷ.

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

