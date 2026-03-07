Việt Hoa và Trọng Trí đã có nhiều năm bên nhau. Hai diễn viên đăng ký kết hôn từ 2021, tổ chức lễ ăn hỏi vào 7/3.

Ngày 7/3, hai diễn viên Việt Hoa và Vương Trọng Trí cử hành lễ ăn hỏi tại nhà riêng. Cả 2 mặc áo dài trắng thêu hoa nhẹ nhàng. Buổi lễ được trang trí tông màu trắng với những đóa hoa sen. Chứng kiến khoảnh khắc trọng đại của đồng nghiệp thân thiết, diễn viên Minh Thu tâm sự: “Yêu Hoa của tớ. Ăn hỏi xinh đẹp cỡ này thì cưới cỡ nào”.

Trước đó, Việt Hoa thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh thử áo dài. Nữ diễn viên cho biết cả 2 đang chuẩn bị cho ngày trọng đại với dòng trạng thái ngắn gọn: “Chúng em đã sẵn sàng rồi”.

Hình ảnh trong lễ ăn hỏi của Việt Hoa. Ảnh: FBNV.

Trong loạt ảnh được đăng tải, Việt Hoa thử 2 thiết kế áo dài cưới với tông trắng và đỏ. Trang phục có nhiều chi tiết đính kết tinh xảo nhưng tổng thể vẫn giữ nét thanh lịch. Bên cạnh cô, Vương Trọng Trí diện áo dài trắng đồng điệu, tạo nên sự hài hòa trong phong cách.

Hai diễn viên đăng ký kết hôn từ năm 2021 sau nhiều năm hẹn hò. Cả 2 quen biết từ thời còn học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, lớp Diễn viên Kịch - Điện ảnh. Những năm qua, họ đồng hành cùng nhau trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên chồng. Theo Việt Hoa, Trọng Trí là người luôn động viên cô theo đuổi nghề diễn và sẵn sàng hỗ trợ vợ trong công việc. Cả hai được cho là khá hòa hợp trong tính cách và lối sống.

Sinh năm 1996, Việt Hoa là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô từng góp mặt trong nhiều dự án như Cô gái nhà người ta, Những ngày không quên, Hương vị tình thân, Anh có phải đàn ông không, Độc đạo hay Gió ngang khoảng trời xanh... Bên cạnh hoạt động trên màn ảnh, nữ diễn viên hiện công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam.