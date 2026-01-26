Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Động thái gây chú ý của Victoria Beckham

  • Thứ hai, 26/1/2026 12:55 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Victoria Beckham lần đầu xuất hiện sau ồn ào gia đình. Cô được các thành viên Spice Girls ủng hộ tinh thần giữa tranh cãi.

Theo Mirror, Victoria Beckham mới đây bị bắt gặp tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của Emma Bunton, cùng với các thành viên Spice Girls như Geri Horner và Mel C.

Đây là lần đầu Victoria lộ diện kể từ khi Brooklyn đăng tải tuyên bố công khai trên mạng xã hội, cáo buộc cha mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân, can thiệp vào hôn nhân và gây tổn thương cho anh cũng như vợ - Nicola Peltz. Sau bài đăng gây tranh cãi, Victoria gần như không xuất hiện trước truyền thông.

Tại buổi tiệc, Victoria diện trang phục tối giản, giữ thái độ điềm tĩnh khi xuất hiện cùng các thành viên Spice Girls. Hình ảnh tái hợp của nhóm được Geri Horner chia sẻ trên Instagram với chú thích ngắn gọn, sau đó được Victoria đăng lại cùng lời nhắn tình cảm. “Chúc mừng sinh nhật tâm hồn đẹp nhất. Tôi yêu các cô gái này vô cùng”, Victoria viết.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng loạt lời động viên, trong đó có chồng cô - David Beckham. Cựu danh thủ bình luận: “Khoảnh khắc này khiến anh hạnh phúc. Anh chỉ có thể tưởng tượng cảm xúc của người hâm mộ Spice Girls. Một đêm thật đặc biệt để chúc mừng Emma”.

Victoria anh 1

HÌnh ảnh Victoria tụ tập cùng Spice Girls. Ảnh: @Victoria.

Sự xuất hiện của Victoria bên các thành viên Spice Girls được xem là động thái cho thấy cô nhận được sự ủng hộ tinh thần từ những người bạn thân thiết, giữa lúc gia đình Beckham tiếp tục là tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.

Trong khi đó, các con trai khác của vợ chồng Beckham là Romeo và Cruz vẫn xuất hiện cùng nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris. Gia đình Beckham cũng công khai chúc mừng Cruz khi anh công bố tour diễn đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, ngoại trừ Brooklyn - người khẳng định không có ý định hàn gắn quan hệ với gia đình ở thời điểm hiện tại.

Về phía David Beckham, cựu danh thủ Anh từ chối bình luận trực tiếp về mâu thuẫn với con trai, song chia sẻ quan điểm rằng cha mẹ đôi khi cần để con cái tự đối mặt với sai lầm, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội có sức ảnh hưởng lớn.

Sách hay về tình yêu

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.

Minh An

Victoria David Beckham Victoria Beckham Beckham giải trí tranh cãi

  • David Beckham

    David Beckham

    David Beckham có tên đầy đủ David Robert Joseph Beckham là một cựu cầu thủ bóng đá người Anh từng thi đấu cho các câu lạc bộ Manchester United, Real Madrid, A.C. Milan, Los Angeles Galaxy,... và đội tuyển quốc gia Anh ở vị trí tiền vệ. Anh từng 2 lần được bình chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" của FIFA.

    • Ngày sinh: 2/5/1975
    • Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh
    • Chiều cao: 1,83 m
    • Vị trí: Tiền vệ
    • Vợ: Victoria Beckam

